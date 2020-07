El audio del chofer y el video del testigo que enredan a Diego Cadena

Entre los testimonios que la Fiscalía General recopiló para demostrar que, en su criterio, Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe Vélez, le pagó más de 47 millones de pesos a un testigo, hay dos que resultan relevantes.



Uno de ellos es el de Rodolfo Echeverri García, conductor y mensajero de Cadena; y el otro es el de Ricardo Diosa Londoño, primo del exparamilitar Carlo Enrique Vélez, receptor de los pagos del abogado del expresidente.



(Lo invitamos a leer: Abogado de Uribe debe explicar pagos por $40 millones a testigo)

EL TIEMPO tuvo acceso a los audios y videos en los que quedaron consignadas sus declaraciones, que son evaluadas -junto con el resto del material probatorio- por el Ministerio Público y por la defensa de Cadena, para dejar sentados sus argumentos dentro de audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el abogado del expresidente.



(Le puede interesar: Iván Cepeda dice que actuar ilícito de Cadena benefició a Álvaro Uribe)



El 22 de julio pasado se le tomó la declaración vía WhatsApp a Ricardo Diosa Londoño, primo del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, el receptor del dinero que Cadena entregó según él, como ayuda humanitaria, y según la Fiscalía, como soborno a un testigo.



El hombre, un bachiller técnico nacido en Cali, dijo que se encontraba en la región de Cataluña (España), donde permanece desde hace un año luego de que -según él- empezaran a recibir amenazas por este caso.

Video 1: Apartes de testimonio contra Diego Cadena Noticias de último momento: Ricardo Diosa Londoño, dice que, a cambio del testimonio de su primo pactaron la entrega de 200 millones de pesos, de los cuales alcanzaron a entregar cerca de 40 millones, y él recibió 10 millones.

'Fueron más de $ 40 millones'

"En total, en total se alcanzaron a recoger casi 40 millones de pesos (...) Cómo le explico, eso fue en cantidades pequeñas: un millón, dos millones, así en efectivo, consignaciones pequeñas y ellos iban sumando las recargas también (a celular de Vélez)", dice Diosa en el video.



Tras advertir que él recibió 10 millones de pesos en efectivo, dio detalles de la entrega: "Eso fue empezando el 2019, para la fecha de marzo, me los entregó una tercera persona. Porque no quisieron salir ellos en ese momento. El señor Diego Cadena se encontraba en Miami y el señor Juan José ya se encontraba en Bogotá. La tercera persona fue otro abogado, pero no se identificó nada, sino que él pertenecía al bufet del señor Diego Cadena (...) era entre 50 y 60 años (...) La entrega del dinero fue rápido (...) por los lados de un parque que se llama Jairo Varela (en Cali)".



(Además: Las menciones a Uribe en la imputación de Cadena por presunto soborno)



Aseguró que la entrega fue coordinada directamente por Diego Cadena a través de su primo, quien le dijo que fuera a una dirección y le pidió ir vestido con ciertas características.

El paramilitar Carlos Enrique Vélez, conocido con el alias de comandante Víctor, fue el recpetor de los giros del abogado Cadena. Foto: Archivo particular

"Yo aquí tengo la foto de la tarjeta que ellos me entregaron (...) la tarjeta es de Diego Cadena", señaló Diosa. Y aseguró que había salido del país y solicitado asilo luego de que un hijo de Carlos Enrique Vélez hubiera recibido amenazas.



(Lo invitamos a leer: Los 6 argumentos de Uribe para salir inocente ante la Corte Suprema)



Y agrega que la entrega del dinero pactado -200 millones de pesos en total- se suspendió cuando el periodista Daniel Coronell publicó las primeras conversaciones entre Carlos Enrique Vélez y Cadena.

Video 2: Apartes de testimonio contra Diego Cadena Noticias de último momento: Ricardo Diosa Londoño, dice que la entreha del dinero se frenó cuando el periodista Daniel Coronel publicó conversación entre Carlos Enrique Vélez y el abogado Cadena.

Cuando se le dijo a Diosa que si quería agregar algo, manifestó que había pedido protección y asilo político tras amenazas en contra de su familia. "No se está tratando con cualquier persona" FACEBOOK

TWITTER

Cuando se le dijo a Diosa Londoño que si quería agregar algo, manifestó que había pedido protección y asilo político tras amenazas en contra de su familia.



"No se está tratando con cualquier persona", señalo. Y aseguró que Vélez, su primo, había sufrido un atentado en la cárcel de Palmira.

La historia del chofer

Días antes de este declaración, el turno fue para Rodolfo Echeverri García, el conductor y mensajero del abogado Diego Cadena.



Tras advertir que llevaba cerca de 10 años trabajando para su oficina de abogados, manifestó que él hizo varias consignaciones a María Elena Vélez, parienta de Carlos Enrique Vélez. Sin embargo, recalcó que era un acto humanitario de Cadena, según escuchó en la oficina.

Audio de Rodolfo Echeverri García Audio de Rodolfo Echeverri García, el conductor y mensajero del abogado Diego Cadena. El audio embebido no es soportado

El 3 de agosto está progamada la intervención de la defensa de Cadena, en manos del penalista Iván Cancino, y personas cercanas a su entorno le dijeron a este diario que desmontarán, uno a uno, los argumentos de la Fiscalía.



Su principal argumento es que nunca hubo pagos en efectivo, como lo indica Diosa y que el dinero consignado era una ayuda humanitaria para un menor que, la Fiscalía ya demostró, que no existe.



(Además: La fortuna de Cadena, el polémico abogado del expresidente Uribe)



Sin embargo, para la Fiscalía es claro que el artículo 444 del Código Penal no establece montos a la hora de definir un soborno en actuación penal. Además, que es claro que para que se tipifique este delito -que se le imputó a Cadena junto con el de fraude procesal- es necesario que se busque algún beneficio del autor del soborno o de un tercero. Y la Corte ya tiene probado que los abogados de Uribe anexaron el testimonio de Vélez para la defensa del senador y expresidente.



El caso de Uribe Vélez está a punto de resolverlo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que ya tiene ponencia tras haberlo escuchado en indagatoria a finales de 2019.



El Ministerio Público también está pendiente de pronunciarse tanto en el caso Cadena como en el de Álvaro Uribe Vélez. Sobre este último EL TIEMPO estableció que ya hay un alegato listo desde hace semanas.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET