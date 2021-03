El video en el que ficha de la mafia menciona a Diego Cadena

Hace tres días, la Fiscalía ordenó la detención de su fiscal seccional de Cali Jorge Iván Ríos, por presuntamente haber recibido un soborno de 100 millones de pesos para evitar la captura de Juan David Rengifo Mendoza, alias ‘la R’ o 'la J', un expolicía procesado por secuestro y homicidio, vinculados con poderosos mafiosos del Valle.



La propia Fiscalía asegura que Ríos habría sido contactado por el abogado Héctor Alirio Rojas Cruz, para dilatar e impedir que avanzara el proceso contra alias ‘la R’, por el secuestro y crimen de un hombre identificado como Jorge Mauricio Guerrero Rivera, alias 'Muelas'. Y EL TIEMPO estableció que hay muchos más investigados por este caso.



Diego Cadena, ex apoderado de Uribe, procesado por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Foto: Archivo Particular

En octubre pasado, EL TIEMPO reveló que una de ellas es la curtida fiscal Ana Victoria Nieto Salazar, adscrita ante el Gaula de la Policía, con más de 26 años en la Fiscalía, quien salió a rechazar declaraciones en las que 'la R' la mencionaba.



"Las insinuaciones de que he recibido dinero de la mafia para favorecer investigaciones son absolutamente falsas, lo que así se acreditará", señaló hace exactamente un mes, antes de ser trasladada a Arauca.



Ahora, EL TIEMPO revela en exclusiva un interrogatorio de indiciado, grabado en video, en el que alias 'la R' menciona a otros funcionarios de la Fiscalía y de la Policía, pero también al abogado Diego Cadena Ramírez.

Rengifo dice que también recibió ayuda para poderse escapar de la estación donde lo tenían detenido. Fue recapturado por la Policía. Foto: Policía Nacional

Se trata del penalita, ex apoderado de Álvaro Uribe, actualmente en detención domiciliaria y llamado a juicio por soborno a testigos y fraude procesal.



EL TIEMPO pudo establecer que basados en testimonios de alias 'la R', se ordenaron las capturas del fiscal Ríos y del abogado Rojas Cruz.



Además, reporteros de este diario confirmaron que información suministrada por 'la R', sirvió para echar a andar la investigación interna por corrupción de fiscales . De hecho, actualmente se evalúa si se le otorga a 'la R' un principio de oportunidad, a pesar de tener sobre sus espaldas dos secuestros y un homicidio. Pero lo perdería todo automáticamente si miente.

Jaír Sánchez, 'Mueble Fino', saldría de prisión en un año. Foto: Archivo particular

La declaración

El 15 de enero de 2020, alias 'la R' accedió a que su interrogatorio quedara grabado y, durante al menos dos horas, les narró a los investigadores detalles del caso, en presencia de su abogado Héctor Alirio Rojas Cruz, hoy capturado.



Rengifo Mendoza aseguró que el narcotraficante Jair Sánchez, alias Mueblefino, le pagó a él y a otras dos personas para ejecutar el secuestro de Jorge Mauricio Rivera Guerrero. Este último, según dijo, estaba vinculado a un atentado en contra de otro capo, conocido con el alias de Gitano, por temas de droga.



'La R' le dijo a los investigadores cómo habría movido hilos y plata para evitar que él fuera capturado y luego para ayudarlo a fugarse de la estación. Y en ese contexto, mencionó a Cadena.

La fiscal Victoria Nieto asegura que actuó apegada a la ley y que la evidencia dentro del proceso es contundente. Foto: Fiscalía

"Salgo yo a otra reunión a Jardín Plaza (un centro comercial en Cali). A esa reunión salgo con 'Pequi'", le dijo 'la R' a los investigadores, y antes había explicado que 'Pequi' es el exjefe de sicarios del capo Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, preso en Estados Unidos.



Y prosiguió: "Me dice, les van a dar orden de captura al intendente, a la patrullera y a usted. Ese negocio lo está manejando ya Iván Aguirre, que porque la doctora Ana Victoria como que se iba de vacaciones o no estaba trabajando. Hubo otro abogado ahí en esa mesa y dice el abogado: 'Tranquilo, que si esto no lo podemos cuadrar por aquí, lo cuadramos es en Bogotá, y llaman al abogado Diego Cadena, es el abogado de Uribe".

Según la fiscal Nieto, este documento prueba que a Juan David Rengifo se le devolvieron todos sus celulares. Foto: EL TIEMPO

Según dice, la conversación siguió así: "Yo escucho cuando le preguntan a él que cómo está, que qué hay de su vida. Entonces Diego Cadena dice.'Qué se ha escuchado de mí por allá. Le dijo. No. es para un favor mio y del señor. Usted cómo está por allá. ¿Tiene todos los poderes?".



Según 'la R', Cadena habría respondido: "Sí. Como con los dientes apretados. Lo que necesiten me dicen a mí. Tranquilos".



'Nunca se dio esa llamada'

EL TIEMPO se comunicó con el penalista Iván Cancino, defensor de Cadena y, tras consultarlo, aseguró que esa llamada nunca se dio.



Además, que Cadena no conoce a 'la R' y que ni 'Mueblefino' ni 'Gitano' han sido sus clientes: "No los conoce y pone a disposición de las autoridades sus teléfonos para que se compruebe que esa llamada nunca se dio.

La fiscal Victoria Nieto dice que el actuar delictivo de 'la R' está probado en audios y videos que prueban su participación en el secuestro. Además, que es falso que le haya retenido sus celulares. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO también conoció un escrito de la fiscal Nieto en donde asegura que ha capturado en dos oportunidades a alias 'la R' por secuestro y que hay interceptaciones legales y videos que sustentan la conducta delictiva de Rengifo.



Además, asegura que no es cierto que le haya retenido los celulares en donde él mantenía comunicación con alias Mueblefino. De hecho, la fiscal anexó al proceso una constancia del abogado de 'la R', en la que da fe de que le devolvieron todos sus elementos personales: "No falta nada", dice el documento.



Y en el expediente hay pantallazos de videos que lo ubican en el momento del secuestro de Rivera Guerrero, 'Muelas'.

Carlos José Robayo, conocido como 'Guacamayo', fue extraditado y pagó pena en Estados Unidos. Foto: Archivo particular

¿Qué sigue?

¿Por qué 'la R' mencionó a Cadena? ¿La Fiscalía ya le preguntó a su testigo sobre el tema? ¿Ya indagaron por otros capos que se mencionan en el video como 'Guacamayo' y '06? ¿Qué pasa con alias 'Mueblefino?



La investigación se adelanta bajo absoluta reserva y las respuestas a esos interrogantes solo los conoce la Fiscalía.



En todo caso , investigadores cercanos al caso señalaron que se verifica toda la información que está suministrando el testigo y que se preparan nuevas capturas dentro del escándalo de corrupción en las entrañas de la Fiscalía de Cali.

Cadena, por su parte, está a la espera de que se reinicen las audiencias preparatorias del juicio por soborno a testigos y fraude procesal. Al respecto, el expresidente Uribe ha sido enfático en que se enteró meses después de que su entonces apoderado Diego Cadena le había girado dinero (pago humanitario) a un testigo.



Y si bien ha señalado qie no estuvo de acuerdo y que se lo reprochó, asegura que Cadena nunca le pídió a los testigos que dijeran mentiras o que lo favorecieran.



