Fiscalía alista decisión en caso del polémico abogado de Álvaro Uribe

El abogado Diego Cadena se podría convertir en el primer implicado en la supuesta compra de testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe al que se le resuelva su situación jurídica.



Fuentes de la Fiscalía le aseguraron a EL TIEMPO que se alistan a tomar decisiones en torno a la conducta del defensor del expresidente y hoy senador.

"Se están cotejando videos, testimonios y más de 27 mil horas de interceptaciones para establecer si violó o no la ley y para proceder a definirle su situación ", explicaron fuentes del ente acusador.



Reporteros de este diario establecieron que se tramita la inspección al expediente que adelanta la Corte Suprema contra el exmandatario por presunto soborno y fraude procesal.Además de tres testimonios clave que implican a Cadena, este martes se le unió el interrogatorio de Uribe.

En sus siete horas de declaración, Uribe dijo que su abogado había procedido sin su autorización a la hora de entregarles dinero a dos testigos.



Y si bien el exmandatario cuestionó los bajos montos consignados y el hecho de que nunca se buscó silenciar personas o cambiar versiones, es claro que tomó distancia de la conducta de su abogado.



De hecho, los abogados titulares del ahora senador, Jaime Lombana y Jaime Granados, han guardado distancia con Cadena, nacido en Tuluá (Valle) y conocido por representar a narcotraficantes extraditados.

El paramilitar Carlos Enrique Vélez, es conocido con el alias de comandante Víctor. Foto: Archivo particular

¿Ocultamiento de conductas?

Cadena le dijo a la Corte que no le consultó a Uribe el desembolso de 'subsidios', por tratarse de temas autónomos de su ejercicio profesional.



Sin embargo, a investigadores le ha llamado la atención que en otras grabaciones aparece pidiéndole autorización al expresidente para hablar con gente y hasta dándole un detallado reporte de quiénes lo llamaban.



Por eso, para allegados de Uribe es claro que ocultó los pagos y que Uribe -tal como lo reiteró en su intervención de este martes- solo se enteró hace unas semanas y le reprochó su conducta.



"Vine a saber en las últimas semanas que el abogado Cadena, 10 meses después del testimonio de un testigo Vélez, Carlos Enrique Vélez, le dio $2 millones, que por razones humanitarias (...) si me hubiera consultado, le hubiera dicho no. Terminantemente no”, dijo Uribe.

Cadena –quien se desplaza en avión privado y Lamborghinis–aparece haciéndole varios giros al exparamilitar Carlos Enrique Vélez.



EL TIEMPO reveló en primicia que Vélez, conocido en el mundo del hampa con el alias Víctor y exintegrante del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas, dijo que recibió varios giros y plata en efectivo de manos de Cadena.



Este diario comprobó que hubo una consignación por 2 millones de pesos a una familiar; y otros dineros a través de Juan José Salazar, socio de Cadena. Pero Vélez tiene recibos de Supergiros S. A., por más de 4 millones de pesos, a nombre de María Elena Vélez Ramírez.



Incluso, Cadena elaboró una carta, el 11 de julio de 2018, en la que admite pagos.

Y hay otro pago a otra testigo: Eurídice Cortés, alias Diana, jefa política de las Auc en Caldas.



‘Diana’ aseguró que Vélez les estaba sacando plata a los abogados de Uribe por su testimonio. Y agregó que él no era ningún jefe paramilitar. Además, que ella había ido a decir eso a la Corte sin recibir un solo beneficio ni centavo de Cadena.



Sin embargo, acabó admitiendo la recepción de lo que llamó unos viáticos para ir a hablar con otros potenciales testigos.



“Me dieron 700.000 pesos, pero yo no lo hice con mala intención; fue algo que me dieron para ver si podía conseguir otros exmiembros del bloque Metro de Caldas”, explicó.

Esta es Eurídice Cortés, alias Diana, quien admitió haber recibido viáticos de Diego Cadena. Foto: Archivo Particular

Cadena, sin embargo, le resta importancia a estos episodios y a las otras investigaciones que tiene abiertas.



Uno de los expedientes es por presunto tráfico de influencias. Y a su nombre aparece otro más por simulación de investidura o cargo.



Finalmente, se le abrió una nueva indagación por el delito sobre la recta y eficaz administración de justicia. Este está la que se refiere al presunto pago a testigos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

