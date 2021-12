Por decisión del juez 43 penal del circuito de Bogotá, el pasado 1 de diciembre, al abogado Diego Cadena se le revocó su libertad y se le ordenó que regresara a su apartamento en Cali en donde cumplía detención domiciliaria dentro del proceso que se le sigue por presunta compra de testigos y fraude procesal.



El exapoderado de Álvaro Uribe asegura que, a partir de ese momento, se desplazó por tierra desde Bogotá hasta Cali para seguir cumpliendo la medida, ya que el juez del caso consideró que si bien se habían cumplido 240 días sin que lo llamaran a juicio, no había sido por negligencia de la Fiscalía.

El expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena. Foto: Diana Sánchez. AFP - César Melgarejo. EL TIEMPO

Ahora Cadena -a quien se procesa por haberle hecho pagos a un testigo dentro del caso que se le sigue al expresidente- dice que ya completa 22 días confinado en su apartamento sin que el Inpec lo haya ido a reseñar. "He enviado varios oficios al igual que mi abogado, Iván Cancino, sin que hasta el momento se realice la reseña. Esto significa que estos 22 días no se van a tener en cuenta dentro del proceso" le dijo Cadena a EL TIEMPO.



Uno de los oficios se lo envió a la procuradora general, Margarita Cabello, en el cual asegura que se le están vulnerando sus derechos como procesado.



"Los 94 días que, según el juez, estaban faltando para el vencimiento de términos deben empezar a contarse desde el momento del fallo, el día 1 de diciembre del año en curso", le dice Cadena a la Procuradora y agrega que la boleta de detención aún no se ha radicado para que se realice dicho trámite.

Cadena, quien admitió haber entregado dinero a uno de los testigos dentro del proceso en contra de Álvaro Uribe, dice que su situación se agrava porque dicha boleta debía salir del juzgado y ya se inició la vacancia judicial que va desde el 17 de diciembre hasta el 10 de enero.



Por eso, además de las constancias a la Procuraduría, le ha enviado correos a la oficina de detenciones domiciliarias del Inpec, preguntando por el trámite de reseña.



El proceso contra Álvaro Uribe se retomará el próximo año al igual que el de su exapoderado, quien espera una respuesta de las autoridades para que lo vuelvan a reseñar.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET