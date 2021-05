Inminente libertad de Diego Cadena, exapoderado de Álvaro Uribe

"Si no es esta semana, Diego Cadena quedará libre la próxima o la próxima".



Así respondió el penalista Iván Cancino, tras confirmar que en las próximas horas solicitará una audiencia para pedir que el exapoderado de Álvaro Uribe quede en libertad para afrontar el juicio por presunto soborno a testigos y fraude procesal.



El penalista Iván Cancino es el apoderado de Diego Cadena. Foto: EL TIEMPO

De acuerdo con Cancino, ya se vencieron los términos legales sin que se iniciara formalmente el juicio, que llegó hasta las audiencias preparatorias.



"La defensa no ha recurrido a ninguna maniobra dilatoria. Solicitamos un material probatorio clave y hasta el momento no ha sido trasladado", explicó Cancino.



Mientras tanto, el Tribunal Superior de Bogotá alista una decisión clave para que prosiga la audiencia en la que la Fiscalía argumentará la solicitud de preclusión a favor de Uribe: si acepta como víctima a Deyanira Gómez, ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, principal testigo contra Uribe.



La médica Deyanira Gómez fue aceptada como víctima provisional dentro del proceso contra Uribe. La decisión fue apelada y está en manos del Tribunal Superior de Bogotá. . Foto: Archivo Particular

Además, si admite bajo el mismo rango al periodista Gonzalo Guillén. En este caso, ya aparecen como víctimas el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo.



Lo que pidió la defensa

Gabriel Ramón Jaimes Durán, fiscal del caso Uribe. Foto: Fiscalía

La defensa de Cadena solicitó copia auténtica de todo el expediente que llevaba la Corte Suprema en contra de Uribe, que luego pasó a la Fiscalía; además, un tiempo prudencial para analizarla.



El contenido solicitado incluyen los audios entre Cadena y Uribe, que han sido calificados como ilegales. Su copia fiel, autenticación y análisis puede durar meses.



De hecho, se cree que primero se destrabe el proceso contra Uribe y arranque la audiencia en la que el fiscal Gabriel Jaimes argumentará por qué, en su criterio, se debe precluir el caso contra Uribe. Aunque no se descarta que otras personas soliciten ser reconocidas como víctimas.

Las pruebas contra Cadena

En el caso Cadena, la evidencia que tiene la Fiscalía, es el testimonio de al menos dos de los testigos del caso que aseguran que le ofrecieron dinero y beneficios judiciales a cambio de cambiar su testimonio.



Uno de ellos es Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. De hecho, el propio Cadena admite que le entregó dinero, "a manera de ayuda humanitaria" y de viáticos.



Para la Fiscalía, se trata de un claro soborno a testigos. De hecho, no es claro por qué se pidió la copia autenticada de los audios, si han sido calificados como ilegales, entre otras razones, por ser conversaciones entre abogado (Cadena) y cliente (Uribe).



Sin embargo, la Corte siempre ha alegado que Cadena nunca se acreditó como apoderado del exmandatario.



La Fiscalía alegará que las demoras en el proceso contra Cadena no son atribuibles al ente acusado.

