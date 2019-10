Abogado de Uribe pide ser oído antes de que Fiscalía tome medidas

Diego Cadena, el polémico abogado del expresidente Álvaro Uribe, radicó el miércoles una carta en la que le pide a la Fiscalía que lo escuche en interrogatorio.



La solicitud se conoce en momentos en los que el ente acusador se apresta a tomar medidas de fondo dentro de la investigación que le sigue a Cadena por presunto soborno a testigos dentro del proceso que se le sigue a Uribe en la Corte Suprema de Justicia.

"Solicito a su señoría autorización de ser escuchado en interrogatorio", le dice Cadena al fiscal General Fabio Espitia.



En el documento dice que la compulsa en su contra que hizo la Corte se basa en testimonios falsos del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien entregó recibos de varios pagos que le hizo Cadena.

Este es la carta que Diego Cadena envió a la Fiscalía pidiendo ser escuchado en interrogatorio. Foto: EL TIEMPO

Pero según el polémico abogado -que ha sido defensor de narcos-, Vélez está incurriendo en los delitos de extorsión, fraude procesal y falso testimonio.



"Indujo, de mala fe, a que fuera visitado en su centro de reclusión", explica Cadena.



Y agrega que Vélez le habló de una supuesta visita del senador Iván Cepeda en la cárcel de Palmira, de la que el entonces abogado del paramilitar tendría constancia.



La carta de Cadena coincide con los alegatos de conclusión radicados el miércoles por la defensa de Uribe, en la que aseguran que Vélez ha cambiado varias veces su versión. El documento fue radicado con un audio -revelado por EL TIEMPO- en el que Vélez le confesó a la Corte, en 2016, que la supuesta visita de Cepeda buscaba "embalar a los Uribe".



Para librarse de la investigación por el delito de soborno en actuación penal, que prevé una condena de hasta 8 años, Cadena ha insistido en que el dinero que le dio a ese testigo y a alias Diana, se configura en ayudas humanitarias y viáticos.

Por primera vez, Cadena menciona que Vélez lo intentó extorsionar al pedir 60 millones de pesos a cambio de no hablar sobre una supuesta masacre en Río Sucio.



"Dijo que si no le daban la plata, se iba a ir por el lado de Iván Cepeda y que nos iba a embalar con los recibos de los viáticos", aseguró el curtido abogado.



Con la carta Cadena busca desvirtuar a Vélez e incluso anunció elementos probatorios para dejar sin piso su "declaración mendaz".



Sin embargo, aún no se conoce cómo va a justificar los pagos a dos testigos que incluso le reprochó el expresidente Uribe: "Si me hubiera consultado le hubiera dicho que no"





UNIDAD INVESTIGATIVA

u. investigativa@el tiempo.com

@UinvestigativaET