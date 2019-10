Polémico abogado de Álvaro Uribe dice que su fortuna es lícita

Antes de definirle su situación jurídica, la Fiscalía escuchará en interrogatorio a Diego Cadena, el polémico abogado del expresidente Álvaro Uribe.



Así lo confirmó el ente acusador, que lo investiga por presunto soborno a testigos y fraude procesal y que lo citará para el próximo 5 de noviembre.



“Tengo que viajar a otro país, pero la próxima semana estaré en Colombia”, le dijo Cadena a EL TIEMPO.



Ante versiones de su posible captura, él mismo le envió una carta al fiscal general, Fabio Espitia, en la que pide que se escuche su versión sobre los pagos que les hizo a dos testigos dentro del proceso que la Corte Suprema sigue contra el expresidente Uribe.

Cadena insiste en que fueron ayudas humanitarias y no sobornos para que testificaran a favor del senador.



Además, asegura que tiene elementos para probar que las declaraciones en su contra hechas por uno de esos testigos, Carlos Enrique Vélez, son mendaces. Y que intentó extorsionarlo tras pedirle 60 millones de pesos para no involucrar a Uribe en una masacre.



Y este fin de semana, Cadena decidió salir a defender el origen de su jugosa fortuna –revelada por EL TIEMPO en exclusiva–, representada en una decena de bienes en Colombia y compañías en Miami y en Delaware, una de ellas ligada a un jet privado que usa.

Este es el Jet privado ligado a una compañía en la que figuran Cadena y su hermano. Foto: Archivo Particular

“Todas mis propiedades han sido adquiridas de manera legítima”, enfatizó Cadena.



De hecho, el abogado –a quien también se le ubicó un negocio de confección de ropa en Tuluá, Valle– afirmó que la Constitución y la ley protegen sus inversiones.



La información sobre su patrimonio es verificada por las autoridades con el fin de conocer el origen del dinero con el que Cadena financió los pagos a los testigos y varios desplazamientos al exterior a entrevistar a narcoparamilitares dentro del caso que la Corte le sigue a Uribe.

Si bien este diario estableció que el exmandatario pactó el pago de honorarios con Cadena –incluso se habló de entregarle un lote en Córdoba–, hasta el momento no le ha desembolsado un centavo.



De hecho, el propio expresidente, en su indagatoria ante la Corte, dejó claro que desconocía que Cadena les hubiera hecho giros a los dos testigos: “Si me hubiera consultado, le hubiera dicho no, terminantemente no”.



Al respecto, Cadena le dijo a EL TIEMPO que está en disposición de responder las inquietudes que sobre sus bienes tengan las autoridades: además de cuatro lotes en Roldanillo, Valle, tiene dos penthouses y camionetas blindadas.

Yo hablo con frecuencia con un abogado de Donald Trump y él me dice que mientras defendía al presidente de Estados Unidos, al mismo tiempo asistía a un jefe de la mafia rusa en Nueva York FACEBOOK

'El Jet no vale tanto'

Según Cadena, de 39 años, es claro que puede invertir su dinero en actividades lícitas sin que se le persiga, constriñe o cuestione, siempre y cuando el origen de los recursos y los procesos que se realizan con estos sean lícitos.



Y agregó que sus bienes fueron comprados con sus ganancias como abogado, profesión que según registros oficiales del Consejo Superior de la Judicatura comenzó a ejercer en el primer semestre de 2010.



Se sabe que en su carrera profesional ha sido defensor de narcoparamilitares como Diego Montoya, alias don Diego; Diego Pérez Henao, ‘Diego Rastrojo’, Ramón Quintero y–entre otros– de Luis Enrique Calle, conocido en el mundo criminal como alias Comba.

Sin embargo, él dice que también es apoderado de ingenios y multinacionales.



“Yo hablo con frecuencia con un abogado de Donald Trump y él me dice que mientras defendía al presidente de Estados Unidos, al mismo tiempo asistía a un jefe de la mafia rusa en Nueva York”, ha explicado Cadena en declaraciones a la prensa.



De hecho, se quejó de que algunos de sus colegas lo cuestionen, “teniendo conocimiento de cómo es el derecho penal”.



“Si existe alguna prueba o indicio que ponga en duda el origen legal de los bienes que he adquirido con el dinero fruto de mi ejercicio profesional, de manera atenta invito (...) a formular las preguntas a que haya lugar”, dijo el abogado, nacido en Valledupar.

En este edificio está ubicada una de las empresas que Cadena Registró a su nombre en Miami. Foto: Archivo Particular

Este diario reveló que el apartamento en donde vive en Bogotá lo negoció con un actual dirigente deportivo y exabogado de narcotraficantes de la talla de Iván Urdinola, Julio Urdinola y de Jonier Ospina.



Sobre el jet privado, de matrícula N119TC y modelo 400A, que aparece vinculado con su empresa World Class Jets LLC –domiciliada en Delaware y en la que también figura su hermano–, señaló que no vale 25.000 millones de pesos como se dice.

“La aeronave no cuesta tanto”, se limita a decir Cadena.

Tal como lo anticipó EL TIEMPO, agentes federales chequean un par de itinerarios de ese jet. Uno de sus últimos desplazamientos fue en agosto, cuando viajó de Miami a Winston Salem (Carolina del Norte).



En cualquier caso, en la comunicación con EL TIEMPO, Cadena recalca que la presunción de inocencia y legalidad son valores supremos que todos deben defender.



Además, que está listo a aclarar ante las autoridades su conducta, que, dice, se ha ceñido estrictamente a la ley.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET