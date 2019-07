Dian lleva a la Fiscalía la disputa por dispositivos de vigilancia

La pelea jurídica en la que están trenzados el director de la Dian, José Andrés Romero, y cuatro empresas por la operación de los llamados Dispositivos Electrónicos de Seguridad (DES), ya escaló hasta la Fiscalía.



Luego de que EL TIEMPO entregó detalles de la pelea por el negocio, Romero aseguró que están acudiendo a afirmaciones que impactarían negativamente en la operación de los DES –dispositivos electrónicos con los que se vigilan y se impide la contaminación de las unidades de carga–, para frenar los cambios operacionales anunciados por la Dian.

“Pusimos en conocimiento de la Fiscalía este caso por considerar, con las pruebas disponibles, que se han hecho afirmaciones que serían falsas, irrespetuosas y temerarias, que afectan el proceso de DES y mi buen nombre”, dijo el director.



La Dian trabaja en la modificación de la resolución 2429 de 2018 (firmada por el gobierno Santos) para que la operación de los DES no quede exclusivamente en Coltrack S. A. S., JM Tracking S. A. S., Protekto Ltda. y Sec Sel S. A., sino que se pueda ampliar a otras firmas.



Pero esas empresas, que alegan que gracias a esa resolución tienen por cinco años la exclusividad, han advertido que se les están vulnerando derechos adquiridos y causándoles perjuicios.



Incluso, han señalado a Romero de tener impedimentos, pues las empresas que se sienten afectadas dicen que antes de llegar al cargo estuvo en la junta directiva de Brigard y Urrutia Abogados, la cual habría representado a Cibergenius S. A. S., que se postuló para operar los dispositivos pero no quedó.



Jairo Riaño, gerente de Cibergenius, le dijo a EL TIEMPO que “no se ha contratado a Brigard y Urrutia Abogados S. A. S. ni se ha pagado honorario alguno a esa firma para la prestación de servicios legales”. Y admitió que desde el 26 de julio de 2018, la Dian les notificó que no cumplían los requisitos para operar los DES.



Pero la disputa jurídica ya está en la Procuraduría y en el Consejo de Estado. En la primera se indaga el retraso en la entrada en operación de los DES –prevista para octubre–, que la Dian atribuye al cambio de administración y a una revisión estructural.



Y en el alto tribunal cursa una demanda de la Federación de Empresas de Localización, Monitoreo y Tecnologías Afines (Fedetec), que argumenta, entre otras cosas, que la resolución viola la libre competencia y que solo cuatro empresas no están en capacidad para cubrir un tema tan sensible.



El representante de Fedetec, Michael Bermúdez, le dijo a este diario que no es cierto que se haya negado la solicitud de suspensión de los efectos de la resolución, pues aún no se ha dado ningún pronunciamiento en el proceso: “En cuanto al medio de control utilizado (nulidad simple), este no tiene término de caducidad, por lo que es impreciso afirmar que dicha acción caduca en cuatro meses”.

