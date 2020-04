Devuelven créditos por $ 33.000 millones tras alerta de la Contraloría

En las últimas horas, ocho grandes productores del sector agrario, de común acuerdo con bancos, decidieron revertir préstamos por 33.000 millones de pesos, que tenían subsidio del Estado, a través de Finagro.



Se trata de la línea especial de crédito Colombia Agro-produce, que habilitó el Gobierno para ayudar al sector por la emergencia de la pandemia del covid-19.

Pero la devolución de los préstamos –que se podría ampliar a otros beneficiarios– se produjo luego de que la Contraloría lanzó algunas alertas el pasado 17 de abril.

Dairo Estrada, presidente de Finagro, le aseguró a EL TIEMPO que los créditos cumplieron con la reglamentación. Foto: Archivo Particular

“Grandes agroindustriales y comercializadores se quedan con la mayor parte de los recursos colocados (...) sin controlar la afectación por la emergencia y su destinación”, advirtió el ente de control, que también señaló que los créditos se habían concentrado en Bogotá y que no estarían surtiendo efecto las disposiciones de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) y de Finagro.



Esta señala que los grandes clientes no pueden acceder a la línea para comercialización.



Este diario omite el nombre tanto de los bancos como de los clientes que revirtieron los créditos, por gozar de reserva bancaria.



No obstante, algunos dijeron que la decisión de reversar los créditos se debe al costo reputacional, tras las alertas de la Contraloría.



“La finalidad de los créditos es favorecer a personas afectadas por la emergencia. Deben ser inversiones nuevas, y de no ser así se requieren las devoluciones”, explicó el delegado del Sector Agropecuario de la Contraloría, Gabriel Romero.

'Cumplieron requisitos'

Al respecto, en diálogo con EL TIEMPO, el presidente de Finagro, Dairo Estrada, dijo que los créditos cumplieron con los requisitos y que las operaciones están en regla.



Además, explicó que si bien esos préstamos para grandes productores –aprobados por la banca– bordean los 213.000 millones de pesos, los subsidios del Estado no sobrepasaron lo presupuestado.



Lo que ocurrió fue que las empresas pidieron el dinero a menor plazo y obtuvieron más cupo. Son 77 empresas (incluidas las 8 que devolvieron los créditos) que generan unos 50.000 empleos.



Estrada también advirtió que no es cierto que esos créditos se hubieran solicitado para prepagar deudas anteriores.



Sin embargo, el presidente de Finagro confirmó lo que miembros de la junta ya le habían anticipado a este diario. Que este lunes se ajustaron las condiciones para desembolsos futuros.



En efecto, la junta ordenó que desde ahora se le va a hacer control previo a la inversión y no solo posterior, como se hace ahora.



Además, se puso tope a los redescuentos para los grandes productores, que no podrán sobrepasar los 2.250 millones de pesos.

Indagación y debate

Finalmente, se le va a pasar un estudio a la CNCA para que se baje el tope de subsidios a los grandes productores.



Así las cosas, se les va a hacer caso a las alertas de la Contraloría General de la República.



“Finagro atendió las recomendaciones de la Contraloría y, además, se va a medir el impacto del programa”, agregó el delegado Romero.



En todo caso, ya la Procuraduría abrió una indagación preliminar para establecer cómo se asignaron los créditos subsidiados.



Además, Ciro Fernández, de Cambio Radical, prepara un debate de control político para el viernes para que el Ministerio de Agricultura y Finagro expliquen estas líneas de crédito especiales.



Las aclaraciones son necesarias si se tiene en cuenta que el presidente Duque dijo que a través de ese mecanismo se subsidiarán créditos por 1,5 billones de pesos, de los cuales 1,2 billones irían para pequeños y medianos productores.



El Ministerio de Hacienda alista un giro por 100.000 millones para estos subsidios.

UNIDAD INVESTIGATIVA

