Piden rigurosidad en cifras de desaparecidos y muertos en movilización

La Secretaría de Gobierno de Bogotá acaba de hacer un pronunciamiento de fondo sobre el manejo de cifras sobre muertos y desaparecidos que ha dejado la jornada de movilizaciones, exigiendo rigurosidad y precisión para no generar pánico.



Además, señaló que de los 89 casos de desaparecidos, reportados por la Defensoría del Pueblo, ya ubicaron a 17. Y la Policía habla de que ya se han ubicado a 47 en toda Colombia, lo que llevó a crear una mesa interinstitucional para depurar listas antes de publicarlas.



Medellín también se pronunció sobre el tema (ver nota abajo)



El cotejo

Luis Ernesto Gómez habló incluso de llevar casos a la Fiscalía. Foto: Alcaldía de Bogotá

"Ante los reportes entregados por la Defensoría del Pueblo, el 4 de mayo, sobre personas desaparecidas en Bogotá en el marco de las protestas del Paro Nacional que completa 9 días, la Secretaría de Gobierno se permite informar que: Una vez se conoció el informe de la Defensoría, que registraba 89 personas desaparecidas en el país, de las cuales 18 eran de Bogotá, inició las gestiones pertinentes para conocer su paradero, encontrando un nombre repetido y otros dos que no coincidían con lo reportado. Ninguna de las personas reportadas están desaparecidas", dijo.



Y agrega que estos ciudadanos fueron detenidos por alteraciones de orden público y obstrucción de vías, y en su mayoría conducidos a las URI de Usaquén, Puente Aranda y Kennedy.



"Toda esta información es reportada en el Puesto de Mando Unificado que monitorea las manifestaciones y del que hace parte la Defensoría del Pueblo de los colombianos muertos", señaló el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.



Secretario de Gobierno de Bogotá se refiere a desaparecidos "En estos momentos de tensión rogamos a todas las instituciones informar con prudencia y rigor a la ciudadanía", Secretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez. "En estos momentos de tensión rogamos a todas las instituciones informar con prudencia y rigor a la ciudadanía" Luis Ernesto Gómez, Secretario de Gobierno de Bogotá. Foto: Distrito.

Los muertos

Y agregan que la Defensoría reportó un listado de 24 personas fallecidas en el país, en el marco de las protestas, de las cuales una se reportó en Bogotá.



"En este caso de Michael David Reyes Pérez, es importante aclarar que, de acuerdo con los reportes de la Policía fue un caso de justicia por mano propia y aislado de las movilizaciones que se presentaron el 28 de abril. En el marco de las protestas de los últimos nueve días no ha habido ninguna persona fallecida".



Y agregan que para unificar cifras, la Defensoría del Pueblo y demás instituciones participan de manera permanente en los Puestos de Mando Unificado.



"Por tanto, tienen acceso directo a la información de todo lo que ocurre en las manifestaciones, y pueden consultar en tiempo real los reportes de personas que hayan resultado detenidas, para contrastar las denuncias que tengan, como es su deber", dice el Distrito.



Carlos Camargo, Defensor del Pueblo. Foto: Federación Nacional de Departamentos

Evitar desinformación y pánico

Y se advierte que cualquier reporte entregado por las instituciones, sin la debida verificación, genera desinformación y pánico en la ciudadanía.



Por eso, el Distrito hace un llamado a todas las entidades del Estado para que haya mayor rigurosidad y precisión en la información de desaparecidos o fallecidos presentados a la ciudadanía, en el marco de la movilización social.



El listado de los ubicados en Bogotá

1. Stiven García: Conducido a la URI de Puente Aranda y luego dejado en libertad.

2. Laura Chinchilla: Conducida a la URI de Puente Aranda y luego dejada en libertad.

3. Cristian Martínez: Conducido a la URI de Kennedy y luego dejado en libertad.

4. Carlos Mayorga: Conducido a la URI de Kennedy donde se encuentra actualmente.

5. Ángel Sambrano: Conducido a la URI de Puente Aranda y luego dejado en libertad.

6. Carlos Rojas: Conducido a la URI de Kennedy y luego dejado en libertad.

7. Lorena Arango: Conducida a la URI de Kennedy y luego dejada en libertad.

8. Brayan Londoño: Conducido a la URI de Kennedy donde se encuentra actualmente.

9. Leonard López: Conducido a la URI de Kennedy donde se encuentra actualmente.

10. Dilan Robles: Por ser menor de edad fue puesto a disposición de la Unidad de Infancia y Adolescencia y llevado ante el Fiscal 281.

11. Juan Castaño: Su nombre es Joan Castaño, fue llevado a la URI de Kennedy donde se encuentra actualmente.

12. Alejandro Charrupi: Conducido a la URI de Kennedy y luego dejado en libertad.

13. Andrés Franco: Su nombre es Andrés David Blanco, fue llevado a la URI de Puente Aranda y luego dejado en Libertad.

14. Ángel Andrés Sambrano: Conducido a la URI de Kennedy y luego dejado en libertad.

15. Edison Gómez: conducido a la URI de Puente Aranda y luego dejado en libertad

16. Johan Santiago Rodríguez Betancourt: Fue contactado a través de las redes sociales por el equipo de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno.

17. Carlos Andrés Garavito (fue reportado dos veces por la Defensoría): fue trasladado a la Estación de Usaquén donde se encuentra actualmente.



¿Qué dice la Defensoría?

La Defensoría del Pueblo aseguró que las denuncias les llegan a través de canales que han habilitado y que la entidad le da traslado de la información a las entidades que deben verificar los datos, que la ciudadanía reclama.



También hubo un pronunciamiento del secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo.



"Muchas veces las bases de datos no coinciden (...) Por ejemplo, el martes 4 de mayo me preguntaron si había 33 desaparecidos en Medellín y cuando cotejo en el Puesto de Mando Unificado y cruzamos bases de datos con toda la institucionalidad, había cero desaparecidos. Por distintas razones aparecieron al otro día", dijo en diálogo con EL TIEMPO.



Y añadió: "No es problema de la Defensoría, es el reporte que le pasan a ellos como institución, pero muchas veces no se cruzan las bases de datos y la persona estuvo en el Centro de Traslado por Protección o no se les había notificado de su paradero a los defensores de Derechos Humanos".



UNIDAD INVESTIGATIVA

