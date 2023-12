Denuncian que Uspec busca beneficiar a firma en licitación de brazaletes electrónicos

Cerca de 5.500 condenados en el país son vigilados a través de brazaletes electrónicos que permiten su ubicación en tiempo real por GPS cuando se les concede casa por cárcel o están en clínicas.



(Lo invitamos a leer: La evidencia de que Cancillería busca arreglo con Thomas Greg; ¿qué dice Presidencia?)



En ese listado han figurado el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, condenado por homicidio; y el exministro Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, entre otros. Sin embargo, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) ha acudido a la figura de la urgencia manifiesta para elegir al proveedor. Y, ahora, que está en marcha una licitación -por 113 mil millones de pesos- oferentes aseguran que les están cambiando las reglas de juego a última hora.

Cuatro urgencias manifiestas

Facebook Twitter Linkedin

Varios oferentes aseguran que les cambiaron las reglas de juego a última hora. Foto: Archivo particular

De hecho, aseguran que un ajuste a los criterios de otorgamiento de puntaje terminaría beneficiando a un solo oferente.



El caso cobra relevancia por que la Procuraduría ha advertido que el Uspec no puede seguir usando la figura de la urgencia manifiesta (la misma que aplicó la Cancillería para el tema de pasaportes) para entregar el contrato de manera directa.



(Le puede interesar: El asesino, expara y mafioso que estaba de vacaciones en Cartagena)



En efecto, EL TIEMPO investigó y estableció que, en noviembre de 2021 se debió abrir la licitación formal, pero los estudios de mercadeo quedaron mal elaborados y el tema se volvió a embolatar. En noviembre de ese mismo año se hizo un nuevo contrato bajo la misma modalidad, que iba hasta abril de 2022. Pero el servicio se volvió a extender, esta vez por falta de recursos.



Finalmente, en octubre de este año, se abrió un nuevo proceso licitatorio bajo la advertencia de la Procuraduría de que se debe garantizar esta vez la pluralidad de oferentes y la selección objetiva.

Facebook Twitter Linkedin

Sede de la Uspec, en Bogotá. Foto: Google Maps

El supuesto ajuste de última hora

Cambiaron las condiciones de asignación de puntaje buscando beneficiar a un interesado. Solo una de las firmas tiene el certificado VUCE". FACEBOOK

TWITTER

Inicialmente, algunos interesados en el jugoso contrato se quejaron de que tenían muy poco tiempo para presentar ofertas. Además, que como estaban los pliegos, nadie cumplía. Incluso, señalaron que había un evidente error en los cálculos de rentabilidad que se debía corregir.



Pero, en las últimas 48 horas, las observaciones y ahora denuncias (por ahora a la prensa) se están centrando en un cambio en la calificación.



"En la más reciente respuesta de la Uspec a las observaciones formuladas por las empresas interesadas, sorpresivamente y sin una justificación en el estudio previo, cambiaron las condiciones de asignación de puntaje buscando beneficiar a un interesado", señaló la vocera de una firma quien pidió el anonimato para que no afecte su participación.



(Puede ser de su interés: Exclusivo: este es el dueño del barco incautado con 2 millones de dólares en cocaína)



Y explica: "En los prepliegos, uno de los criterios que tenían mayor puntaje de evaluación es el de Apoyo a la Industria Nacional, que antes daba 10 puntos al oferente que garantizara la vinculación de empleados o contratistas nacionales en mínimo de 40 por ciento del personal del proyecto. Sin embargo, ante la observación exclusiva del proponente Desarrollo e Integración de Tecnología y Comunicaciones S.A.S. (Deinteko), sobre si en vez de ponderar la contratación de personal y servicios locales, era posible dar el puntaje a la fabricación de los equipos, la Uspec respondió que sí, cambiando notoriamente las condiciones de evaluación de las ofertas".

Solo una firma tiene el registro VUCE

Facebook Twitter Linkedin

El contrato del 2014 buscaba contratar 4.400 brazaletes electrónicos para igual número de detenidos en casa por cárcel. Foto: Archivo particular

En la práctica, esto significa que ahora la Uspec otorgará los 10 puntos a los oferentes cuyos dispositivos o solución de hardware de rastreo y/o seguimiento GPS y/o vigilancia electrónica se produzcan en Colombia y que aporte un registro emitido por la VUCE, y no a quienes vinculan personal local como inicialmente se había previsto.



"El direccionamiento es evidente pues la única empresa en Colombia que tiene esa certificación de VUCE es Desarrollo e Integración de Tecnología y Comunicaciones S.A.S. (Deinteko), que fue la misma empresa que hizo la observación aislada y que nadie más hizo, la cual fue respondida favorablemente por parte de la entidad contratante" le señaló a EL TIEMPO otro de los interesados en el jugoso proceso licitatorio.



(Además: La narcofiesta y avioneta con polvo rosado que dejaron al descubierto a poderoso capo)



Y añadió que Deinteko obtuvo su certificado VUCE el 31 de octubre pasado y solo 20 días después salió el proceso de licitación por parte de la Uspec.



Según otro de los interesados en el proceso, la Uspec no debería insertar este requisito sin ningún precedente y sin que haya quedado registrado en los estudios de mercado ni en el análisis del sector económico: "Los grandes proveedores de brazaletes no fabrican ni tienen planes de fabricación en Colombia, pues el montaje de una línea de manufactura puede costar mínimo 6 millones de dólares y requiere mucho tiempo de implementación. Además, la manufacturación en Colombia no asegura ni un mejor desempeño del producto ni un beneficio social comprobable".

¿Qué dice la Uspec y el supuesto beneficiado?

Facebook Twitter Linkedin

Ludwing Joel Valero Sáenz, director general de la Uspec. Foto: Uspec

EL TIEMPO se comunicó con la Uspec desde donde un miembro de la oficina de contratación manifestó que el director Ludwing Valero estaba de vacaciones, y que él no estaba autorizado para hablar del tema.



“La directora encargada es la doctora Carmen Simijaca, de la Dirección de Gestión Contractual, ellos son los que le pueden hablar del tema”, aseguró el funcionario.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



EL TIEMPO llamó a la doctora Simijaca, pero al cierre de esta edición no había respondido.



Este diario también llamó, a las 6:22 de la tarde del jueves 30 de noviembre, a Alexándra Suárez, de la firma Deinteko. Pero la ejecutiva dijo que se le debía llamar solo en horas hábiles, porque ya estaba fuera de la oficina y colgó el teléfono. Y en una comunicación posterior con EL TIEMPO aseguró que enviaría el contacto del representante de la firma y que se contactaría viernes 1 de diciembre.



Si este proceso se dilata, como puede ocurrir por estos reclamos, de nuevo el servicio estaría en riesgo porque el actual contrato, en manos de la firma Buddi Limited, sucursal Colombia, expira el 31 de diciembre próximo.



Se espera, en las próximas horas, una respuesta a las inquietudes de los interesados tanto de la Uspec como la postura de Deinteko.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook