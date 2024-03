Denuncian que SIC se llevó datos de seguridad nacional de Cancillería y un celular

Las visitas administrativas que viene adelantando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a entidades como la Registraduría, Thomas Greg y la Cancillería siguen produciendo investigaciones y denuncias.

Tal como lo anticipó EL TIEMPO, la Procuraduría le abrió investigación a al menos 9 funcionarios de la entidad por la inspección a la Registraduría Nacional por pedir información sin orden judicial, incluido el censo electoral. Y, ahora, es en la Cancillería donde piden explicaciones.

Temas de Seguridad Nacional

Este es el derecho de petición del Sindicato de empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Las visitas de la SIC a la Cancillería fueron realizadas el jueves 14, viernes 15 y martes 19 de marzo.

EL TIEMPO conoció en primicia un derecho de petición enviado desde el Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex), en la que su presidente, Francisco Buchardt, pide explicaciones a Cielo Rusinque por la información que se extrajo.

Además de preguntar el motivo oficial de las diligencias adelantas por la SIC, se indaga por el procedimiento establecido para efectuar las diligencias y el marco normativo y soporte técnico que respalda la recolección y manejo de información sensible durante las diligencias adelantadas.

Esta es la sede de Thomas Greg en Colombia que fue inspeccionada por la SIC.

¿Cuál fue el motivo para obtener una copia de información de seguridad nacional que no estaba relacionada con el trámite de la diligencia?

En los otros puntos se señala que se explique cuáles fueron los permisos solicitados para la realización de una copia de información de seguridad de los equipos de cómputo durante la diligencia; qué procedimientos se siguieron y se implementan en este momento para asegurar que la información respaldada no sea utilizada indebidamente y; cuál fue el motivo para obtener una copia de información de seguridad nacional que no estaba relacionada con el trámite de la diligencia.

La denuncia de la funcionaria

Francisco Buchardt, presidente de Semrex.

Buchardt le confirmó a EL TIEMPO que un funcionario al que se le retuvo el celular ya interpuso denuncia penal ante la Fiscalía.

Por ese caso, el sindicato le preguntó a la SIC: "¿Por qué los encargados de la visita no presentaron ninguna orden judicial al momento de solicitar celulares personales, para obtener una copia de seguridad de la información, lo cual está en contra de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012?".

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio; y Hernán Penagos, Registrador Nacional.

'Todo es legal'

Cielo Rusinque, cabeza de la SIC, le dijo a EL TIEMPO en entrevista, y después lo ratificó en otros medios, que las visitas a la Cancillería, a la Registraduría y a Thomas Greg, están amparadas por la ley y que la entidad a su cargo tiene facultades de policía administrativa.

Además, manifestó que no era cierto que se hubieran llevado el censo electoral.

Sin embargo, en el tema de la Cancillería aún no hay un pronunciamiento. Mientras tanto, en la Procuraduría avanza la investigación contra los funcionarios de la SIC que ingresaron a la Registraduría, una entidad que hace parte del órgano electoral del país y que goza de autonomía, según la propia Constitución.

