Denuncian supuesta trampa a élite bogotana con oro y criptomonedas

El negocio resultaba atractivo. Antes de que arrancara la pandemia, abogados, médicos, transportadores y profesionales independientes fueron invitados a invertir en minilingotes de oro y en tecnología de punta.



En reuniones virtuales o a través del voz a voz, les aseguraron que se trataba de una inversión segura y rentable, con réditos inmediatos, promovida por una empresa de Stuttgart, suroeste de Alemania.

Lo más llamativo era la venta de billetes con oro o minilingotes, que estaban respaldados con criptomonedas y prometían dar en corto plazo jugosos dividendos

Por eso, al menos 410 personas no dudaron en invertir más de 1.500 millones de pesos. Pero ahora afirman no han recibido un solo centavo.



De hecho, reputados abogados y empresarios del país –que por ahora piden permanecer en el anonimato– van a solicitar la intervención de las autoridades para que establezcan qué pasó con esas inversiones y con los alemanes, que incluso estuvieron varias veces en Colombia.



Según le narraron a EL TIEMPO, el portafolio que les ofrecieron era variado.

Lo más llamativo era la venta de billetes con oro o minilingotes, que estaban respaldados con criptomonedas y prometían dar en corto plazo jugosos dividendos.

Estas son las tarjetas mastercard que la compañía entregó a algunos inversionistas. Foto: El Tiempo

También ofrecieron celulares satelitales y computadores de alta tecnología que venían acompañados con paquetes de la misma divisa virtual, y con igual promesa de rentabilidad.



Para demostrar la seriedad del negocio, a los interesados se les dio una clave con la que podían entrar a una plataforma virtual para hacer su inversión y recibir los dividendos en sus monederos virtuales personalizados.

Las Mastercard

Alcanzamos a retirar algunos dividendos y todo marchaba bien. Pero los rendimientos no volvieron a aparecer. Tampoco llegaron los PC, celulares y minilingotes, con placas de oro de 24 quilates

Además, a algunos se les expidieron tarjetas Mastercard con las que podían retirar los rendimientos de sus inversiones, que en algunos casos fueron de 200 millones de pesos por cabeza.



Para atraer más clientes, los inversionistas recibían comisiones si referían a otras personas.



“Alcanzamos a retirar algunos dividendos y todo marchaba bien. Pero los rendimientos no volvieron a aparecer. Tampoco llegaron los computadores, celulares y minilingotes, con placas de oro de 24 quilates”, le dijo a EL TIEMPO uno de los inversionistas.



Este diario tuvo acceso a una base de datos con los nombres, cédulas, celulares y direcciones de 410 personas que invirtieron entre 4 millones de pesos y 200 millones de pesos y que, dicen, aún están esperando que les devuelvan su dinero.

Conexión alemana

Harald Seiz, es el CEO de Karatbars Alemania. Foto: Archivo particular

De hecho, un puñado de ellos evalúan una denuncia por lo que consideran una posible captación masiva.



Lo que llama la atención es que en el negocio aparece mencionada la empresa alemana Karatbars, dedicada a inversiones financieras bajo el modelo multinivel.



En mayo de 2019, diarios económicos divulgaron su llegada a Colombia, bajo el liderazgo de Harald Seiz como su CEO y fundador.



De hecho, Seiz y otros ejecutivos llegaron en helicóptero privado al lanzamiento de la empresa, el 16 de noviembre de ese año, organizado en un club al norte de Bogotá.



Ese día mostraron los lingotes miniatura y fotos de las minas de oro que tenían en África.



Además, en las Mastercard que entregaron aparece el sello de la empresa.

Por cada persona referida, los inversionistas ganaban comisiones. Foto: Archivo Particular

EL TIEMPO se comunicó con varios de los inversionistas, y varios coinciden en que les han incumplido con la entrega de los celulares encriptados, los computadores de alta tecnología y los minilingotes.



Pero lo que califican de más grave es que cuando fueron a hacer efectivas las criptomonedas estaban valiendo 0,06 centavos de euro, mucho menos de lo que pagaron.



Édgar Julio León Gómez, profesional independiente, es uno de ellos.

A reclamar a Stuttgart

Estos son los computadores que se quedaron esperando en Colombia. Foto: Archivo Particular

“Invertí hace más de año y medio 10 millones de pesos en criptomonedas, respaldadas en oro. Me dijeron que mientras más personas vinculara, me hacía acreedor al supuesto teléfono satelital”, explicó León.



Y agregó que cuando adquirió la moneda virtual valía 0,14 centavos de euro, pero luego se desplomó.



Otro de los inversionistas, que pidió el anonimato, admite que debió dudar del negocio: “Nos prometían ver resultados de la inversión en dos días, con amplios porcentajes de ganancia. Y nos dijeron que el oro estaba asegurado en bodegas en Brasil, y nada resultó. Ni siquiera pude entrar a la plataforma donde analizaba el proceso de mi inversión”.



EL TIEMPO logró comunicarse con Érika Lucía Piñeros, representante legal suplente de Karatbars Colombia S. A. S.

Los celulares que ofrecieron eran de última tecnología con sistema encriptado de llamadas. Foto: Archivo Particular

Me dijeron que mientras más personas vinculara, me hacía acreedor al supuesto teléfono satelital (Édgar León, inversionista)

Piñeros, contadora de profesión, empezó por advertir que la empresa en Colombia no es filial de la alemana y que tan solo se creó para prestar soporte en el tema tecnológico.



Y, tras señalar que nadie puede mostrar un recibo o entrega de dinero a la firma en Colombia, manifestó que ya han enviado a la empresa alemana las quejas que les han llegado: “La respuesta es que deben hacer el reclamo allá, directamente”.



No obstante, dijo que algunos ya no estaban respondiendo y que una de las inversionistas le aseguró que, al parecer, ya habían cambiado de razón social.

‘No soy promotora’

Yo no soy promotora, soy otra víctima: invertí 200 millones de pesos (Sol Duarte)

EL TIEMPO también contactó a Sol Duarte, a quien algunos califican como promotora del negocio.



“Yo no soy promotora, soy otra víctima: invertí 200 millones de pesos”, dijo Duarte, administradora de empresas y exejecutiva de un reputado banco.



No obstante, admitió que les ayudó en un par de trámites menores, como ubicar a la inmobiliaria que les alquilara una lujosa oficina en el norte de Bogotá que, a propósito, fue cerrada en diciembre pasado.

La ejecutiva agregó que sabe que varios inversionistas viajaron hasta Alemania y visitaron la empresa. Además, afirma haber estado en un evento en Las Vegas (Estados Unidos) en donde incluso hizo efectivos algunos minilingotes que tiene en su casa.



Pero Duarte acepta que hay incumplimientos, aunque explica cada escenario.

¿Mala suerte?

“No hay nada que hacer en el caso de las criptomonedas. Fueron entregadas en los monederos virtuales, pero su valor se fue al piso. Yo he estudiado el tema, y el precio fluctúa”, explicó.



Y coincidió con Érika Piñeros en que los celulares se alcanzaron a homologar en Colombia. Pero no pudieron ingresar por permisos y restricciones legales. Algo parecido, dicen, ocurrió con los computadores y los lingotes.



Sin embargo, Duarte aseguró que cree que se puede reclamar la devolución del dinero de los aparatos. Por eso, además de enviarles una carta a los dueños de la empresa en Alemania, junto con otros inversionistas, contactó a la embajada en busca de soluciones: “Me sugirieron consultar un listado de abogados que hay en su página. Pero no me han respondido”.

No hay nada que hacer en el caso de las criptomonedas. Fueron entregadas en los monederos virtuales, pero su valor se fue al piso. Yo he estudiado el tema, y el precio fluctúa”

Sol Adriana Duarte

Y agregó que estaba esperando que las criptomonedas recuperaran valor en septiembre. Pero, como no ocurrió, evalúa ir incluso ante la Interpol.



Este diario llamó a un celular del alemán Silvio Rezec, que aparece en actas de la empresa colombiana. Y si bien contestó un extranjero, dijo que no conocía a ninguno de los involucrados por quienes se le preguntó.



También se contactó a Juan Martínez Vargas, quien aparece constituyendo la compañía en Bogotá, el 12 de marzo de 2019.



Pero Martínez dijo que a él solo lo contrataron unos alemanes para constituir la firma y que había perdido todo contacto con ellos.



Érika Piñeros, representante legal encargada de Karatbars Colombia S. A. S., aseguró que intentaría comunicarse con uno de los ejecutivos alemanes para transmitirle los interrogantes de EL TIEMPO sobre las denuncias de varios de sus inversionistas. Pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.



Este diario estableció que ya hay autoridades rastreando el caso y pidiendo información para establecer qué pasó con el negocio que pintaba como una gran inversión.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET