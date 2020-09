El video con el que acusan a magistrada de excesos en allanamiento

En un video de no más de 22 minutos quedó registrado el choque entre Cristina Lombana, magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema, y el coronel Milton Rozo Delgado, entonces comandante del Batallón de Ciberinteligencia del Ejército, allanado el 18 de diciembre de 2019.



Esa inspección fue la génesis de la investigación por los perfilamientos ilegales a congresistas, funcionarios, miembros de oenegés y periodistas nacionales y extranjeros, hecho que desencadenó la salida de oficiales e investigaciones penales y disciplinarias, incluida una en contra del expresidente Álvaro Uribe.



Captura del video en el que quedaron grabados los reclamos del coronel Rozo y las respuestas de la magistrada Lombana. Foto: EL TIEMPO

Pero Rozo instauró contra Lombana una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara en la que, además de excesos, la acusa de una supuesta falsedad a la hora de ingresar a la zona militar.



Investigadores le dijeron a EL TIEMPO que es un claro intento por poner en entredicho las pruebas recaudadas.



Rozo, llamado a calificar servicios, empieza por quejarse de que nunca le mostraron ninguna orden de allanamiento. Además, de que la diligencia en el Batallón de Ciberinteligencia terminó cobijando a personal de otros batallones vecinos.



“La autoridad judicial a cargo ordenó la incautación de celulares de personas que no estaban dentro de las instalaciones de la unidad y ordenó el cierre de las puertas de acceso del subcantón de inteligencia, sin permitir el ingreso ni la salida de las personas de las otras unidades”, dice Rozo en el video que, aunque no anexó a la denuncia, está en manos de varios de los investigados.

'Conato de asonada'

En este, cuyos apartes EL TIEMPO revela en exclusiva, quedó registrado que la magistrada le pide que colabore y le advierte que le abriría un proceso por desacato y obstrucción.



“Está quedando en filmación para judicializar a las personas por obstrucción a la justicia. Qué pena, mi coronel, le voy a pasar el parte a mi general Navarro”, dice en tono pausado.



Video 2: Cristina Lombana perfilamientos

Y le recuerda que al no ser sujeto procesal no tiene acceso ni al expediente ni a la orden de allanamiento. De hecho, tuvo que llamar al general Javier Ayala a pedirle apoyo ante lo que ella calificó como un conato de asonada: “Nos están armando un escándalo. La verdad es que si él no se calma, voy a tener que pedir refuerzos de la Fiscalía”.

Esta es la sede del Batallón de Ciberinteligencia que fue allanado por la Corte Suprema. Foto: Tomada de Google Maps

¿Carné vencido?

En el video se oye a Ayala pidiéndole colaboración a su subalterno, recordándole que se trataba de una magistrada y advirtiéndole que ella solo investigaba a personas con fuero: “El que nada debe nada teme (...) tenga prudencia y tacto (...) si hay algo en que hayan fallado, después lo pone por escrito”.



“Este es mi celular. Si quieren, revísenlo aquí. Doy fe de que me ultrajaron, que me arrastraron (...) me negaron mis derechos y abusaron de poder. Tenía que hacerle una pregunta al abogado y no me lo dejaron hacer, mi general”, dice Rozo.



Y agrega: “Se metieron a mi unidad así, sin ningún documento (...). Me preguntaron que si teníamos salas de escucha, y aquí no tenemos salas de escucha (...), esta es una unidad de defensa nacional, blanco externo, nada interno”.

Carné militar de Cristina Lombana que se anexó a la denuncia. Foto: EL TIEMPO

Pero ya se determinó que sí había carpetas de perfilamientos ilegales. Además, se supo que Rozo intentó pasarle su celular por una ventana a su abogado, aunque ya estaba incautado. A pesar de eso, Rozo insistió en la denuncia e incluso dice que Lombana se identificó en el puesto de control como oficial activa, rol que ya no tenía. Y anexó a la denuncia la minuta de ingreso y copia de carné que Lombana presentó para su ingreso a las instalaciones.



“Se identificó en el puesto de control como mayor en servicio activo del Ejército de la especialidad de Justicia Penal Militar, solicitando hablar con el suscrito”, dice en la denuncia.



Y añade que la magistrada solicitó el retiro en junio de 2019: “El uso de una identificación como oficial en servicio no solo se constituye en una maniobra engañosa (...), sino que además vulnera el debido proceso”.

La magistrada Lombana no quiso referirse al tema y recordó que se declaró impedida para seguir con el caso porque en el allanamiento se encontró un reporte de periódico en el que se la mencionaba.



Pero allegados al caso dijeron que cuando Lombana llegó al batallón se identificó explícitamente como mayor retirada, aunque mostró su cédula militar como activa: “No la ha cambiado, pero es un requisito de identificación que se les exige a los oficiales en retiro”.



Además, que la Corte define si ese y otros procesos en los que aparece Uribe se trasladan a la justicia ordinaria, como pasó con el de presunto soborno y fraude procesal.

