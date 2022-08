El 8 de agosto pasado, la Policía y la Fiscalía anunciaron a los medios uno de los más grandes golpes al 'clan del golfo' en la costa Atlántica.



Se trata de la captura de Everson Edison Castro Miranda, quien, según las autoridades, es integrante esa organización criminal, señalando de tener varios hombres a su cargo. Además, supuestamente ordenaba los robos de tierras en ese departamento.

Esta es la declaración del testigo en contra de Everson Castro Miranda. Foto: EL TIEMPO

¡Atención!: juez dejó en libertad a Everson Castro, supuesto miembro del 'clan del golfo'; y compulsó copias para investigar a miembros de la @PoliciaColombia y del @GaulaPolicia Atlántico. Este testimonio fue clave. pic.twitter.com/FFRTA32Zvw — UinvestigativaET (@Uinvestigativa) August 29, 2022

Según la Fiscalía, Castro operaba como ‘puente’ entre los integrantes del grupo delictivo y los entes gubernamentales.



Sin embargo, el caso acaba de dar un giro trascendental.



EL TIEMPO conoció en exclusiva la versión del principal testigo en su contra, en donde asegura que fue obligado a señalar a quien realmente es un abogado de la región que ha defendido varios casos de recuperación de tierras.



"Vinieron un día, me trajeron unos papeles para que yo los firmara y yo los firmé, eso fue todo, no me dijeron para qué era. Yo pensé que era el preacuerdo mío y no era así, era para hundir al señor", aseguró Álvaro Paternina, testigo del caso.



Y agregó que "yo nunca declaré en contra, ni una foto me mostraron de él (...) eso es una injusticia porque él lo que es mamador de gallo, bebedor, sociable con todo el mundo por donde vive, un buen amigo, un buen vecino, un ser humano intachable. El pecado de él es el ron, en ninguna banda criminal ha estado implicado".

Álvaro Paternina, testigo del caso. Foto: EL TIEMPO

Según el penalista Darío Rendón, apoderado de Castro Miranda, "el testigo fue engañado por los agentes del Gaula para que firmara declaraciones en contra de mi representado".



Además, pidió al juez sexto penal municipal de control de garantías de Barranquilla, que se abstuviera de imponer medida de aseguramiento en contra de Castro.



El juez del caso consideró los alegatos de la defensa y revocó la detención del capturado y negó el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y la Procuraduría.



Según el juez, "las investigaciones del analista de comunicación son totalmente desfasadas y no le quedó a la Fiscalía elementos para probar la acusación, por lo tanto, no existe evidencia considerable sobre la autoría o participación en los hechos delictivos" y ordenó la libertad inmediata del capturado. Además, compulsar copias a los investigadores.

