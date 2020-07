Defensa de abogado de Uribe, 'preocupada' por filtraciones a medios

La defensa de Diego Cadena, abogado del senador Álvaro Uribe, aseguró este domingo que se encuentra "sumamente preocupada" por la "filtración de piezas procesales que solo están en poder de la Fiscalía", en el marco de la investigación contra dicho jurista por presunta compra de testigos.



"Es una demostración más de las irregularidades cometidas en esta investigación en contra de mi cliente", afirmó Iván Cancino, abogado defensor de Cadena.

Cancino también mencionó que, según él: "los medios de comunicación están en su derecho de publicar la información que llega a su poder, pero la Fiscalía tiene la obligación de no dañar la investigación, poniendo en peligro a los sujetos procesales y violando la presunción de inocencia".



El abogado de Cadena hizo referencia a "diversas notas de prensa" en donde "siguen hablando de dineros dados a testigos". "Esta defensa, una vez más ratifica que jamás Diego Cadena ha transgredido la ley penal en sus actuaciones como abogado", destacó Cancino mediante un comunicado.



"Todas y cada una de las actividades de Diego Cadena como apoderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron ajustadas a la ley y así se demostrará en las etapas procesales", agregó el abogado.



Cancino continúa su mensaje defendiendo las actuaciones de Cadena, al destacar que, según él, "la ley no prohibe que las partes en un proceso den ayudas a los testigos del caso". El abogado añade que "Cadena jamás trató de manipular el testimonio de algún declarante".



Se espera que este lunes a las 2 de la tarde se lleve a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Cadena, en la cual la Fiscalía insistirá en una medida de aseguramiento.



La presunta conducta delictiva por la que se investiga a Cadena tiene impacto en el proceso que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra el expresidente Uribe, en el cual también se investiga un presunto fraude procesal.



"Vine a saber en las últimas semanas que el abogado Cadena, 10 meses después del testimonio de un testigo Vélez, Carlos Enrique Vélez, le dio 2 millones de pesos, que por razones humanitarias (...) si me hubiera consultado, le hubiera dicho no. Terminantemente no”, dijo Uribe ante la Corte.



Pagos

EL TIEMPO reveló en primicia que Vélez, conocido en el mundo del hampa con el alias Víctor y exintegrante del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas, dijo que recibió varios giros y plata en efectivo de manos de Cadena.



Este diario comprobó que hubo una consignación por 2 millones de pesos a una familiar; y otros dineros a través de Juan José Salazar, socio de Cadena. Pero Vélez tiene recibos de Supergiros S. A., por más de 4 millones de pesos, a nombre de María Elena Vélez Ramírez.



Cadena elaboró una carta, el 11 de julio de 2018, en la que admite pagos.

Pero a eso se sumarían otras entregas por 12 millones, 8 millones, 10 millones… Este diario tuvo acceso a algunos de los recibos y testimonios y la cuenta ya superaría los 40 millones de pesos.



Además, el ente acusador buscará probar que no se trató de una conducta aislada, sino de una especie de patrón. También hay cómo demostrar que la primera vez que se ofreció esa ayuda (humanitaria para Cadena, soborno para la Fiscalía) fue en el segundo semestre de 2017.



