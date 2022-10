El condenado exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, le entregó a la Fiscalía general unas explosivas declaraciones sobre información que capos y exparamilitares le dieron cuando estuvo preso en la Federal Detention Center de la ciudad de Miami, en dos temporadas, dentro de su proceso de extradición a Colombia por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.



En exclusiva, EL TIEMPO reveló el video de su declaración en donde asegura que convictos le hablaron de un montaje contra el ganadero Santiago Uribe, para afectar al expresidente Álvaro Uribe, en el que habría participado el capo Wílber Varela, alias Jabón, asesinado hace unos años en Venezuela.

El testimonio de Andrés Felipe Arias (der.) se recogió cuatro días antes de la segunda vuelta Presidencial. Foto: EL TIEMPO

Las declaraciones se conocen en momentos en que un juez alista el veredicto contra Santiago Uribe por presunta confirmación de grupos paramilitares y homicidio. Además, a 9 días de la audiencia (será el 10 de octubre) en la que la Fiscalía sustentará por segunda vez la solicitud de preclusión dentro del proceso por presunto fraude procesal y compra de testigos.



Según Arias, condenado a 17 años, tanto relatos como una carta que le entregó el exparamilitar Francisco Zuluaga Lindo, alias 'Gordo Lindo', se habla del mayor (r.) de la Policía Juan Carlos Meneses, el principal testigo contra Santiago Uribe.



“Me dijo que Ramón Quintero era el patrón del mayor Meneses, que Ramón Quintero puso al mayor Meneses ahí en Buga, en algún momento para que le permitiera hacer sus cosas y poder moverse y movilizarse sin ningún problema para que él le controlara la seguridad y le estuviera reportando a Ramón Quintero. Y me dijo ‘Gordo Lindo’ que Ramón Quintero puede desvirtuar el testimonio del mayor Meneses en contra de Santiago Uribe”, declaró Arias.



Y entregó una carta que atribuye a 'Gordo Lindo', en donde se asegura que Meneses estaba al servicio del capo 'Jabón', y que estaba dispuesto a declarar contra Santiago Uribe lo que le ordenaran.

El mayor de la policía (r) Juan Carlos Meneses (izq.) y el hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe. Foto: Archivo particular - Archivo / EL TIEMPO

'Se conoce a tiempo'

Jaime Granados, abogado penalista. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

EL TIEMPO contactó al penalista Jaime Granados, cabeza de la defensa de los Uribe Vélez y este aseguró que no participaron en la declaración dada por el exministro y que se enteraron de su contenido por EL TIEMPO.



"La Fiscalía recogió ese testimonio que no fue tomado por la Corte Suprema cuando tuvo en sus manos el caso. Coincide con lo que hemos señalado dentro del caso, sobre un montaje para afectar al expresidente Uribe y a su hermano", explicó Granados.



Según él, este testimonio de Arias se conoce a tiempo, por que el 10 de octubre está programada la audiencia de solicitud de preclusión del caso contra el expresidente: "Lamentablemente no fue posible incluir la declaración de Ramón Quintero en el proceso contra Santiago Uribe porque el fiscal del caso no lo quiso tomar".



Y Granados recordó que ese testimonio se ofreció también dentro del proceso por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado: "Ahora que se está hablando de sometimiento y 'paz total', ojalá se sepa toda la verdad sobre estos casos".

'Son chismes de cárcel'

Por su parte, el penalista Carlos Toro, abogado del mayor (r.) Meneses, aseguró que el tema contra Santiago Uribe no surgió hace 5 o 10 años, como la versión que refiere Arias, sino que existe hace más de 20 con base en testimonios y evidencia por los que la justicia regional vinculó en su momento al hermano de Uribe y al propio Meneses (entre otras personas) a quienes se les precluyó en esa ocasión.



"La teoría de la conspiración, según jurisprudencia de la Cortes Suprema de Justicia, se puede usar, pero hay que probarla. Esto es un chisme de cárcel y el señor Arias no es testigo de nada. No tuvo conocimiento directo. Sus declaraciones no tienen relevancia jurídica", explicó.



Y recordó que la versión de Meneses fue dada voluntariamente en Argentina, en donde aceptó un homicidio: "No es una conspiración. Es un proceso e investigación de la justicia en Colombia.



Finalmente, dijo que se trata de una estrategia por el temor que tienen porque se viene una condena contra Santiago Uribe: "Nada empaña lo que está jurídicamente decantado".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

