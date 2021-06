Contrarreloj en Congreso para ajustar norma tras fallo en caso Petro

Mientras el país está concentrado en el levantamiento de los bloqueos y en la negociación con el Comité del paro, la Procuraduría se está jugando su suerte en el Congreso.



De manera conjunta, en las comisiones primeras de Cámara y Senado se viene discutiendo el proyecto de ley que presentó la procuradora Margarita Cabello –con llamado de urgencia del Gobierno–, con el que reforma el Código General Disciplinario, con un doble efecto.



Gustavo Petro, senador y candidato presidencial. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El primero es el de cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de agosto de 2020, que dejó literalmente maniatada a la entidad, al limitar y frenar cientos de procesos disciplinarios.



En la sentencia que condenó a la nación por violarle los derechos políticos a Gustavo Petro –al destituirlo como alcalde de Bogotá– se ordenó que se adecuaran las leyes internas. Esto, tras advertir que funcionarios elegidos por voto popular no pueden ser destituidos ni inhabilitados por autoridades administrativas, sin intervención de un juez penal.



¿Impunidad?

“Actualmente, los procesos disciplinarios contra funcionarios de elección popular están paralizados en pliegos de cargos y no se puede pasar a la etapa de juzgamiento, en razón a que la sentencia ordena separar las funciones de instrucción y juzgamiento”, le explicó a EL TIEMPO la Procuradora.



Para Cabello, el articulado que presentó no solo resuelve el mandato de la Corte IDH, “acabando con la actual impunidad”, sino que, de paso, subsana otro obstáculo.



El primero de julio entrará en vigor el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), hoy suspendido, que generaría un alto número de prescripciones (más de 12.500) al ordenar que se entre a la plena oralidad, sin que la entidad esté preparada y tenga el presupuesto.



Cabello le dijo a EL TIEMPO que la Procuraduría va a acoger la línea evolutiva de la Corte IDH, avalada recientemente por la Corte Constitucional.



EL TIEMPO consultó con expertos y estos aseguran que el fallo hace referencia a dos casos (uno en Venezuela y otro en México). Pero la gran diferencia es que en Colombia la Procuraduría no depende del Ejecutivo sino que es un ente autónomo.

La ponencia negativa fue expuesta por la senadora Angélica Lozano. Foto: EL TIEMPO

La salida

Esto significa que, según el artículo 23.2 de la Convención Americana, no se puede entender en forma literal, sino sistemática y armónica con la Constitución, que la restricción de los derechos políticos debe provenir de un juez penal.

En ese sentido, el proyecto de ley contempla otorgarle atribuciones o función jurisdiccional a la Procuraduría.



De hecho, Cabello señala que esa transferencia de competencia ya la han hecho algunas superintendencias.



“Además, se habilitará la doble instancia y se consagrará la llamada doble conformidad”, le explicó Cabello a este diario.



Y agregó: “Este es el escenario para incluir las modificaciones que la Corte IDH pidió y sobre las cuales habrá que rendir informe en agosto. Esperamos que hoy (miércoles) siga el debate en comisiones, gane la ponencia positiva, se voten los artículos que no tienen controversia y el proyecto llegue a plenarias la próxima semana”.



La procuradora Cabello espera que el articulado supere el debate en comisiones primeras conjuntas y siga a plenarias. Foto: EL TIEMPO

'Es burla e inconstitucional'

Pero la senadora Angélica Lozano, en representación de la bancada de oposición, se encargó de defender la ponencia negativa al proyecto.



Para Lozano, la adecuación que se propone es inconstitucional y contiene un exceso de facultades. Según advirtió, el otorgamiento de facultades jurisdiccionales es excepcional y, según la ley Estatutaria de la Administración de Justicia, solo las puede ejercer una autoridad administrativa en conflictos entre particulares.



Además, la doble instancia propuesta no garantizaría, en su criterio, la independencia en el juzgamiento. De hecho, aseguró que el trámite del articulado no debía ser de ley ordinaria. También criticó que, en momentos de ajuste fiscal y época preelectoral, se busque habilitar nuevas plazas para cumplir la doble instancia.



Además, que la Procuraduría le abriera investigación formal a Alexánder López, quien tuvo que declararse impedido para votar el proyecto, al igual que otros congresistas.



El senador Roy Barreras calificó el proyecto como una burla y dijo que se caerá en la Corte Constitucional.



Ante las críticas, Cabello advirtió que primero habrá una reestructuración para saber si se requieren nuevos cargos. Y, en todo caso, estos se proveerían por concurso de méritos.



