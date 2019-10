¿De quién fue idea de sobretasa en recibos de luz para Electricaribe?

Desde hace 16 días entró en vigencia una sobretasa al servicio de energía que impacta directamente a los estratos 4, 5 y 6 de todo el país.



Según el Gobierno, esta busca palear las crisis de empresas del mismo sector, y las primeras serán Electricaribe y Emcartago.



Pero la pregunta que se están haciendo los usuarios es quién planteó un rubro que golpea la factura de 2,8 millones de clientes en viviendas y comercios y en qué se basa.

EL TIEMPO estableció que la sobretasa, creada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Iván Duque, partió de una mesa conjunta del Ministerio de Hacienda.

En ella tuvieron asiento Planeación Nacional y la Superintendencia de Servicios. De hecho, hay versiones que indican que fue de estos dos últimos despachos desde donde surgió la idea del salvavidas.



El senador Fernando Araújo (del Centro Democrático) le dijo a EL TIEMPO que la propuesta –que algunos asimilan a una especie de 4 por mil– la impulsó la Superintendencia de Servicios Públicos.



Desde esa entidad se abstuvieron de hablar del tema Y si bien la anterior directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, confirmó el trabajo conjunto de la mesa técnica, cuando se le preguntó acerca de los argumentos para crear la sobretasa, remitió al Ministerio de Hacienda.



Allí, el viceministro Juan Londoño admitió que no tiene claro el origen de la sobretasa, pero fue enfático en que ese rubro es legal y va directo al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y no a las arcas de Electricaribe, que registra un déficit en caja superior a 294.000 millones de pesos.



Dos demandas vivas

El Gobierno estima que anualmente se recaudarán con la sobretasa cerca de 130.000 millones de pesos que irán a ese fondo, el cual se encargará de irrigarlos a las empresas afectadas.



Pero hay dos demandas que revisa la Corte Constitucional: una por la creación de ese salvavidas y otra más por su funcionamiento.



De hecho, el Gobierno trabaja en los argumentos jurídicos para que no prosperen.

UNIDAD INVESTIGATIVA

