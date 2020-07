David Name niega audio con juez que rechazó '200 palos' de E. Pulgar

Mientras la Corte Suprema anuncia la apertura, de oficio, de una indagación por el presunto ofrecimiento de "200 palos'" a un juez de la República por parte del senador de 'La U' Eduardo Pulgar, acaba de aparecer otro audio.



En este, se escucha al entonces juez en una reunión con quien se ha identificado como el político costeño David Name. Incluso, el periodista Daniel Coronell -quien denunció el caso Pulgar y ahora el nuevo audio- obtuvo foto del encuentro.



En la charla, revelada por 'La W', se escucha a quien identifican como Luis Fernando Acosta Osío hablar con el juez Andrés Fernando Rodríguez Caez, a quien le presenta "al tío".



"Los amigos del tío David son mis amigos; la familia del tío David es mi familia; yo le digo cariñosamente tío (...) Eh... Te comento. Esto comenzó como una pelea, no de familia, porque los Jaller no son familia", se oye en el audio.



Y luego interviene el juez: "Doctor, lo que me tenga que decir del caso en concreto, si mi juzgado es el juzgado de competencia, lo decidimos en el estrado. Yo acepté la reunión, con todo respeto aquí, para… y yo le comenté al señor la situación; pero lo que me vaya a contar del negocio ese de la Universidad, me lo van a contar en la audiencia, porque yo no voy a coger ni para un lado ni para el otro. Si le digo una cosa: No me gustó, primero la tutela; no me gustó que hubieran mandado allá alcalde de Usiacurí y no me gustó que me hubieran citado donde el senador Pulgar, porque yo no soy de ninguna casa política, de ninguna".​

'No es mi voz'

Ante la postura del juez, quien advirtió que ya le habían ofrecido el cielo y la tierra dentro de ese caso, se escucha a sus interlocutores ofrecerle disculpas, pero insistir.



Quien sería Name dice: "Pero la manito, sirve".



Y el juez responde: "La manito sirve cuando le escuche los argumentos".



Antes de colgar abruptamente el teléfono, Name le dijo a 'La W radio' que esa no era su voz.

