Las autoridades intentan establecer qué pasó en Ultra Air, la aerolínea de bajo costo que dejó en tierra a varios de sus pasajeros y que hoy está bajo la lupa de la Fiscalía por una presunta estafa.



En medio de las pesquisas se busca establecer a dónde fueron a parar la venta de cientos de tiquetes que se realizaron antes del freno de operaciones. Y en ese rastreo los accionistas de la aerolínea están en la mira.

Varios de los viajeros que se vieron afectados en San Andrés, tras lo ocurrido con Ultra Air. Foto: Billy Lunazzi. El Isleño

En medio de la polémica, el empresario David Bojanini García acaba de emitir un comunicado en el que toma distancia del escándalo.



"No he sido inversionista, ni socio de esta empresa. Para más señales, tampoco he tenido honorarios como miembro de Junta Directiva. Acepté la invitación a participar en su Junta, con el único deseo de contribuir a la creación de una nueva empresa enfocada en el modelo de bajo costo en la industria de las aerolíneas", asegura Bojanini, expresidente del Grupo Sura.

El panorama que se vivió en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia. Foto: Jaiver Nieto

Y agrega. "Es claro el impacto negativo que ha sufrido este mercado, a causa de factores como la devaluación del peso colombiano y la abrupta subida del costo de los combustibles. Como consecuencia de ello se produjo el cese de actividades, pese a esfuerzos por salvar la operación tales como la búsqueda de nuevos inversionsitas y de financiación crediticia para, además, generar la menor afectación posible a los pasajeros".



Además, dice que la Junta y los directivos de Ultra Air siguen comprometidos con la búsqueda de diversas alternativas para encontrar vías de reparación o solución: "Sigo confiando en Colombia, en la posibilidad de respaldar emprendimientos que

impulsen la dinámica económica del país, en hacer empresa con sentido ético y en que podemos superar la desinformación como estrategia política y económico".

Los datos

Al inicio de su comunicado Bojanini advierte que rompe su silencio por la supuesta desinformación sobre el tema.



"Muchos me han preguntado el porqué de mi silencio público, en medio de distorsiones y verdades a medias que circulan a partir de mi rol como ex directivo y miembro de junta de empresas relevantes para el país. He pensado que no tiene sentido hacer juego a quienes utilizan la desinformación y el desprestigio para conseguir sus fines económicos y políticos. Mantengo esa convicción y, sobre todo, la tranquilidad que proviene de la rectitud en todas las actuaciones", puntualiza.





Las autoridades investigan.

