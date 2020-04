Datos ocultos del narcolaboratorio que tumbó al embajador Sanclemente

Agentes antimafia de Estados Unidos participaron en el allanamiento y desarticulación de un narcolaboratorio en la hacienda Ara Sanfernando, vinculada a Fernando Sanclemente, hasta esta semana embajador de Colombia en Uruguay.



Así lo señala un reporte confidencial sobre la operación, ejecutada el pasado 12 de febrero, conocido en exclusiva por EL TIEMPO, que también consigna las pistas que se siguen para llegar al dueño de la droga y de los precursores químicos que se incautaron dentro del proceso, al que el exembajador será vinculado formalmente, según lo anunció la Fiscalía.

Fernando Sanclemete renunció al cargo luego de que la Fiscalía anunció que lo vincularía formalmente a la investigación. Foto: EFE / Raúl Martínez

El documento empieza por señalar que la investigación venía desde 2019, por eso el radicado de la investigación en la Fiscalía data de ese año. Además, que en lo dicho por el mayordomo de la finca, Laureano Martínez Cortés, hay inconsistencias.



Martínez, hoy desaparecido, aseguró en una denuncia revelada por EL TIEMPO que 30 hombres armados habían llegado al predio en septiembre de 2019 y que lo obligaron a dejarlos ingresar, so pena de matarlo.



“Es por eso que autoricé el ingreso de estas personas y el mismo 10 de septiembre llegaron como unas 30 personas, todas armadas como (sic) pistolas y revólveres y ahí comenzaron al fondo de la laguna. Yo fui como al mes y medio para mirar qué estaban haciendo. Pero no me dejaron pasar”, dijo.



Los recibos

Sin embargo, en una segunda requisa al lugar, realizada el 16 de febrero y solicitada por los dueños del predio, investigadores de la Dijín encontraron el carro (con una caleta) de uno de los capturados parqueado en la casa que ocupaba el mayordomo.



Martínez –que aseguró que nunca les dijo a los dueños lo que estaba ocurriendo– llevaba cuatro años en la finca y había sido enganchado por los veterinarios que atienden la ganadería de Sanclemente.



En esa inspección, los investigadores de la Dijín hallaron dos libretas y un par de recibos, claves dentro de la investigación.



Estaban ocultos en las caballerizas de la finca donde dormían los cinco hombres capturados: “Son dos tramos de construcción, en donde el padre del embajador Sanclemente tuvo caballos de carreras en la época en la que funcionaban los hipódromos de Los Andes y de Techo”.

Esa es la denuncia que presentó el mayordomo días después del allanamiento. Asegura que está amenazado de muerte. Foto: Archivo particular

En las libretas hay una contabilidad rústica de los movimientos y gastos del laboratorio. Y los recibos corresponden a las provisiones de los sujetos que trabajaban en la elaboración del alcaloide.



Pero hay uno, expedido por una ferretería con sedes en Cota y en Bogotá, que ha llamado la atención.



La factura es del 18 de noviembre de 2019 y describe una serie de elementos usados para dotar de luz al complejo cocalero, que según informó la Fiscalía podía producir hasta 1,8 toneladas de droga al mes.



“El comprador nos conduciría al dueño de la coca”, señaló un investigador. Y agregó que se encontró en el laboratorio una centrífuga y varios hornos microondas.

Los veterinarios

Gilberto Sanclemente, hermano del exembajador, ya presentó entrevista ante la Fiscalía e incluso pasó un memorando con los elementos que se hallaron en la finca y que luego recogió la Dijín.



También se han presentado los veterinarios que estaban a cargo de la ganadería de Fernando Sanclemente: Haras Sanfernando.



Manifestaron que el mayordomo había sido enganchado porque sabía de inseminación. Además, que ellos estaban al servicio del empresario Carlos Alberto Gutiérrez Robayo.



EL TIEMPO estableció que se trata de un amigo de Fernando Sanclemente y concuñado de Gustavo Petro, que maneja la empresa CGR Biotecnología Reproductiva.



El propio Sanclemente le hizo saber a EL TIEMPO que Gutiérrez lo asesora de manera legal en el tema de la ganadería. De hecho, en documentos de Cámara de Comercio figura como su referencia comercial.



Sanclemente también ha manifestado de manera reiterada que él y sus socios son víctimas de este episodio y que están listos a presentarse a las autoridades como hasta ahora lo han hecho a través de sus abogados.



La Fiscalía definirá en los próximos días la fecha para oír al exembajador en interrogatorio a través de un delegado ante la Corte Suprema.

El fiscal General, Francisco Barbosa, anunció que Sanclemente será citado a interrogatorio tras ser vinculado al caso. Foto: Milton Díaz. Archivo EL TIEMPO

La defensa del exembajador

“Es mi deber, en aras de proteger y garantizar el buen nombre suyo y de su gobierno, presentar a su consideración mi carta de renuncia a partir de la fecha”, dijo.



Sanclemente en su carta de renuncia. Y agregó que tanto él como su familia y socios son víctimas del caso. Según sus abogados, no hay evidencia ni fáctica ni judicial que vincule al exembajador, a sus familiares y socios con el narcolaboratorio.



Este venía funcionando desde hacía al menos cuatro meses y Sanclemente estaba fuera del país desde hacía un año. También se estableció que parte de la finca se le había alquilado al empresario de la papa Héctor Francisco Rincón Contrino, ajeno al tema. Además, que el narcolaboratorio estaba en la zona boscosa del predio.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UInvestigativaET