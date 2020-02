Datos desconocidos del médico que disparó contra tres asaltantes

En dos extenuantes audiencias, el médico de 44 años que terminó implicado en la muerte de tres asaltantes, entregó datos escalofriantes sobre lo que vivió la noche del 30 de enero.



Les dijo al fiscal del caso y al de la URI que luego de terminar su jornada subió por el puente peatonal sobre la carrera 9.ª con calle 123, norte de Bogotá, para pasar al barrio Santa Bárbara, como lo hacía habitualmente.



Según afirmó el médico, que tiene más de 15 años de experiencia en cirugías de alta complejidad y es hijo de un oficial retirado, vio cómo se aproximaban dos sujetos con la cara cubierta, que corrieron hacia él. “Ahí comenzó el forcejeo”, aseguró.

Narró cómo uno de los ladrones le mostró un arma blanca y le quitó el teléfono celular, mientras que el más alto empezó a golpearlo en la cabeza con lo que, afirmó, era la cacha de un revólver.



Un tercer sujeto apareció de la nada con una navaja. En ese instante, y sin que nadie lo socorriera, uno de los ladrones, al ver que el médico se resistía al asalto, gritó: “¡Va a tocar pegarle un tiro y meterlo al carro!”.



“En ese momento reaccioné, aunque sentía miedo”, le dijo el cirujano al fiscal y contó que ahí tomó la decisión de sacar la pistola 9 milímetros que llevaba en la cintura y abrió fuego contra el grupo de asaltantes.



El saldo: el hombre del cuchillo recibió tres impactos de bala y los otros también fueron heridos de muerte, incluido el que –según el relato del médico– alcanzó a accionar un arma.

Las imágenes de los videos recuperados en la zona por las autoridades corroboran parte del relato del médico y el hecho de que un carro robado estaba esperando a los agresores muy cerca del peatonal.



La Fiscalía verificó que todos los ladrones tenían antecedentes criminales. De hecho, para proteger al médico de cualquier amenaza, el ente acusador accedió a mantener la identidad del médico en reserva.



“Me causaron heridas en el rostro y en el cuerpo (...). Pido que, por razones de seguridad personal y de mi entorno familiar, no se dé a conocer mi identidad”, escribió el cirujano el viernes.



En el comunicado, el profesional señala que él fue la víctima y que reaccionó ante la violenta agresión de los atracadores.



Y dijo que en el momento en el que lo considere oportuno le contará a la ciudadanía la forma cómo ocurrió “la difícil e insuperable situación” que vivió y los detalles de la reacción para defender su vida, “que no son otros que los expuestos por el abogado que me asiste”.



Su defensor, el penalista Hernando Benavides Morales, señaló que su cliente está dispuesto a asumir las consecuencias, “producto de los hechos materia de investigación”, y lo reiteró en un segundo pronunciamiento.

Los tres asaltantes que atacaron al profesional, recibieron disparos que les causaron la muerte. Foto: Archivo particular

La 9 milímetros

“En este episodio la víctima es el sujeto pasivo del atraco. La reacción contra los agresores solo ocurrió tras recibir aquellos golpes con la cacha de un revólver, múltiples heridas con arma blanca y el intento violento de arrastrarlo hacia un carro, lo que lo llenó de miedo y de valor para enfrentar con su arma a los sujetos, en el momento en que aquellos disparaban contra su humanidad”, dijo Benavides.



Y concluyó: “Estamos conscientes de que la víctima en adelante deberá afrontar todas las consecuencias, personales, familiares y judiciales que sobrevengan, principalmente con cambios importantes en su seguridad por cuenta de eventuales venganzas”.



Reporteros de este diario establecieron que en el chequeo que autoridades hacen sobre las personas implicadas en estos hechos, y siguiendo protocolos, se encontró que el médico presenta dos anotaciones.



Si bien están ligadas a situaciones diferentes, como medidas de protección que les fueron extendidas a dos mujeres por comisarías locales, por violencia intrafamiliar, hay un dato que se vincula con el caso y con la polémica que ha desatado.

Las anotaciones

“En uno de los casos sobre las medidas de protección se pidió que al médico se le restringiera el porte de armas. Tiene una denuncia por violencia intrafamiliar”, confirmó el investigador.



“Solicita (la defensa de una de las víctimas) que se le ordene al agresor la suspensión de tenencia, porte y uso de armas en eventos en los que tenga que encontrarse con su clienta”, se lee en uno de los documentos en poder de las autoridades.



Por eso, se busca establecer quién le expidió el salvoconducto, de quién es el arma que accionó y si podía portarla.



EL TIEMPO se comunicó con la defensa del médico, que confirmó la identidad de su cliente cuando se le suministraron los nombres y los apellidos. Y la misma también fue ratificada por una fuente judicial.



El penalista no se refirió a las medidas de protección ni al arma, pero insistió en el comunicado y en la solicitud respetuosa de que el nombre de su cliente se mantenga en reserva, por obvias razones de seguridad.



Por ahora, fuentes de la Fiscalía señalaron que el médico no enfrentaría cargos, aunque sigue vinculado al proceso. Por eso está libre. Pero podría ser multado por la prohibición que rige en Bogotá al porte de armas, de la cual se exime a fuerzas armadas, escoltas y personal de vigilancia.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

Twitter: @Uinvestigativa