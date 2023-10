Cantante colombiano aparece muerto en un apartamento en Monterrey, México

Las autoridades de Monterrey (México) indagan las circunstancias en las que un colombiano, de 26 años, murió dentro de un apartamento ubicado en la zona céntrica de esa ciudad.



Se trata del tercer caso de muertes de migrantes colombianos en los últimos meses. En esta ocasión, se trata de un cantante de música urbana que había llegado a ese país en febrero pasado.

Darío Yara incursionó en la música desde hace 12 años.

Según registros migratorios, el colombiano, identificado como Hernán Darío Yara Bejarano -y en el mundo musical como A.K. A., aparece ingresando a México hace 8 meses.



Familiares aseguran que se desplazó a Monterrey, para acercarse a la frontera con Estados Unidos, en donde buscaría una oportunidad para catapultar su carrera. En el entretanto, empezó a desempeñar oficios varios en restaurantes y en construcción.



"Ya tenía reconocimiento como cantante de rap, trap, dancehall y reguetón", le dijo a EL TIEMPO un allegado. Y agregó que la última vez que se supo de él fue el domingo 8 de octubre cuando se comunicó por celular.



La siguiente llamada fue de autoridades de Monterrey en los que notificaban que Yara había aparecido muerto en el apartamento que ocupaba.

El reporte oficial

Darío Yara, cantante colombiano. Foto: Suministrada

Según reportes oficiales, el colombiano compartía vivienda con otra persona quien dio aviso a las autoridades de lo ocurrido.



Según dijo, el cuerpo del colombiano fue encontrado hacia el mediodía del lunes, 9 de octubre. Hasta ahora no se han establecido las circunstancias de la muerte. Lo que se sabe es que no tenía señales de violencia.



La familia intenta repatriar el cadáver, pero están en una carrera contra el reloj. Por ser una morgue de baja capacidad, en Monterrey les manifestaron que deben hacer los trámites en las próximas horas.

Allegados al cantante le hicieron una velatón la noche del miércoles 11 de octubre. Foto: Suministrada

La hermana del cantante le aseguró a EL TIEMPO que Darío no tenía ninguna enfermedad de base y dijo que en un primer dictamen de forense le dieron un diagnóstico que pidieron que fuera revisado en otro estudio médico.



"El domingo por la noche, me dijo que estaba vomitando mucho, pero es muy extraño lo que dicen en el diagnóstico, porque mi hermano no era alcohólico, tenía 26 años, era muy joven", aseguró.



Y agregó que se comunicó con Cancillería en donde le dijeron que los gastos de repatriación del cadáver corrían por cuenta de la familia y que ellos los apoyaban solo en trámites.



Por eso, la familia está recibiendo apoyos en el barrio Olivos II de Soacha y a través del celular 3004020486.

UNIDAD INVESTIGATIVA

