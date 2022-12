Pocas horas después de que EL TIEMPO reveló que, el 27 de noviembre, la Policía capturó en un café de Barranquilla a un poderoso e influyente empresario de la costa Caribe, el hombre fue trasladado de inmediato a Bogotá y enviado a los calabozos de la Dijín, en el sector de los Mártires, en Bogotá.



En voz baja, muchos se preguntaban por qué el comerciante seguía moviendo sin problema por la región a pesar de tener a cuestas una sentencia de 32 años de cárcel por un crimen.

En efecto, el 14 de julio pasado, el juez décimo especializado de Bogotá condenó en primera instancia a Darío Antonio Laíno Scoppeta, por el homicidio del sindicalista Manuel Santiago Pájaro Peinado, quien murió de ocho balazos en agosto de 2001, cuando el paramilitarismo aún ejercía poder en esa región del país.



Desde 2007, EL TIEMPO dejó en evidencia sus nexos con el paramilitarismo, consignados en el capítulo de un libro de investigación periodística bajo el nombre de Ojos azules, el alias con el que Laíno era conocido.

Según testimonios de desmovilizados, este es el organigrama de poder del llamado Grupo Atlántico. Foto: Suministrada por autoridades

Los testimonios

En ese momento se reveló que mientras militaba en las autodefensas, tenía una blindadora de carros (Blinco Ltda.) y la firma Agroinversiones Laíno.



Además, sentencias de la jurisdicción de Justicia y Paz recogen testimonios de expara que califican a Laíno como el verdadero poder en el denominado Grupo Atlántico de las Autodefensas.



“Ningún homicidio de connotación se ejecutaba si previamente este no lo había autorizado”, señala una sentencia. Después de Salvatore Mancuso y de Rodrigo Tovar, ‘Jorge 40’, ubican a ‘Ojos Azules’, quien se desmovilizó en 2006.

Enilce López fue condenada a 37 años de prisión. Testigos dicen que Laíno habría estado detrás de la muerte de su jefe de seguridad. Foto: Foto: Óscar Berrocal. El Tiempo

Leónidas Reyes, alias Baranoa, fue el primero en hablar del poder de Laíno, que estaba por encima de muchos comandantes. Y dijo que homicidios como los de Wilson Ramírez, alias Teniente Jhon, jefe de seguridad de Enilce López, ‘la Gata’; y de sindicalistas, profesores y estudiantes de la universidad del Atlántico fueron ordenados por él.



Además, gente en la región habla de su presunta participación en despojo de tierras, hoy en manos de testaferros, versiones que allegados a Laíno niegan: “Es un hombre de bien”.

El hábeas corpus

Por eso, a pesar de la sentencia en su contra, el 3 de diciembre, a las 10:14 de la mañana, la defensa de Laíno interpuso un habeas corpus, para intentar liberarlo.

Allí asegura que “se le está violando su derecho fundamental a la libertad”.



Y se argumenta que, a pesar de tener sentencia condenatoria, esta se apeló y el recurso fue concedido. Por eso, en su criterio, la actuación quedó suspendida y no podía ser capturado.



La jueza que recibió la solicitud de libertad empezó por advertirles a Laíno y a su defensa que no puede incursionar en la esfera del juez natural de la causa. Además, que no debe acudir a un habeas corpus sin agotar antes todos los mecanismos de ley.

Seguirá preso

Y fue enfática en que “no le asiste razón a la defensa (...), pues no es cierto que Laíno se encuentre ilegalmente privado de la libertad, cuando fue capturado en virtud de una sentencia condenatoria que, a pesar de haber sido apelada y encontrarse en efecto suspensivo, pesa sobre él una medida de aseguramiento de detención preventiva, impuesta el 18 de mayo de 2017”.



Por eso, calificó de improcedente el habeas corpus. Este diario llamó a la defensa de Laíno, para conocer su versión, pero se abstuvo de pronunciarse.



Por ahora, el comerciante fue trasladado a un calabozo de La Picota. Además, EL TIEMPO estableció que víctimas de las AUC están allegando otros casos que lo involucrarían y en los que no se habría impartido justicia.

UNIDAD INVESTIGATIVA

