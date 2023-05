El santandereano Carlos Ramón González, nueva cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), salió a responder la investigación de EL TIEMPO sobre sus bienes y negocios.



El pasado domingo, este diario reveló que poco antes de su nombramiento, González buscaba alianzas políticas de cara a las elecciones de octubre; y dos corporaciones ligadas a él recibieron contratos por más de 3.000 millones de pesos de la Alcaldía de Bogotá. Si bien las corporaciones han contratado con anteriores administraciones, en este caso la alcaldesa de Bogotá es de la Alianza Verde, el partido que González codirigía al momento de la entrega de los contratos.

Gustavo Petro y Carlos Ramón González militaron en el M-19. Foto: Cuenta oficial de Twitter @ContacoDapre

"No sé cuál es el sentido periodístico de esa página, no entendí. Que digan que tengo una platica, que tengo unos recursos no es ninguna acusación de que haya hecho nada malo", le dijo González a CM& cuando se le preguntó sobre los bienes y contratos revelados por este diario.



Y agregó: "Ser exitoso en un Estado capitalista no es un pecado. Para eso estamos y a eso nos enseñan desde chiquitos: 'Ahorre, mijito, para que tenga plata cuando sea grande'. Eso no es ningún pecado".

¿Y los contratos?

Carlos Ramón González, aparece como miembro del consejo directivo de Sor Teresa de Calcuta, una de las empresas que se quedaron con los contratos. Foto: EL TIEMPO

Sin embargo, el funcionario no se refirió a si existe o no inhabilidad para que dos corporaciones ligadas a él hayan obtenido jugosos contratos con el Distrito, en cabeza de Claudia López, de su partido.



EL TIEMPO estableció que, entre el 12 y el 22 de abril pasados, la Secretaría Distrital de Integración Social les entregó seis contratos, por 3.800 millones de pesos. El objeto es prestar atención alimentaria, en la modalidad de comedores comunitarios-cocinas populares a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa.



En la Secretaría de Integración Social de Bogotá manifestaron que verificaron condiciones técnicas, jurídicas y financieras de los proponentes sin hallar inhabilidad o conflicto de intereses.

Dos corporaciones ligadas a González recibieron contratos de la Alcaldía de Bogotá. Foto: Archivo particular

Se trata de las corporaciones Sor Teresa de Calcuta y Asís de Colombia, que han tenido contratos con otras administraciones —como la de Petro y Bogotá Humana—, que en dos décadas suman más de 12.000 millones de pesos.

Según la más reciente declaración de renta, González tiene un patrimonio bruto por 12.508 millones de pesos , deudas por 8.711 millones y un patrimonio líquido por 3.796 millones de pesos. También aparece al lado de su esposa en bienes que en papeles figuran por 3.721 millones de pesos.

