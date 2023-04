Como lo reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO en exclusiva, existen varios audios en los que se escucha a Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, refiriéndose a 'Siopas', el peligroso criminal del 'clan del Golfo'.



Se trata de Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, quien estaba como segundo al mando del grupo delictivo, quien fue encontrado sin vida en el sector La Recta, zona rural del municipio de Dabeida, en el occidente de Antioquia, a inicios de marzo pasado.

Danilo Rueda, tras el encuentro ‘Gobierno escucha: intercambio de experiencias de paz’, realizado en Cartagena. Foto: JUAN DIEGO CANO/PRESIDENCIA

Su cuerpo tenía impactos de bala en la cabeza, rostro y cuello. Lo arrojaron así desde un vehículo luego que haber sostenido una reunión con Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, a partir de información de las autoridades.



Rueda lamentó su deceso, según se oye en un encuentro que tuvo con comunidades hace unos días, en donde precisó los acercamientos en marco de la llamada 'paz total'.

En el video difundido, alias Javier comandante general de las AGC aparece con otros jefes del estado mayor del ‘clan del Golfo’. Foto: Archivo particular

"¿Qué es importante para que ustedes sepan? El Gobierno quiere conversar, pero la conversación tiene unos acuerdos. Yo me he reunido con algunos de ellos. Yo lamento la muerte de 'Siopas'", señaló en el audio revelado por este diario.



Además, aseguró que se había reunido con él antes de su asesinato: "Estuvimos hablando con él, la iglesia católica, otras iglesias y varias embajadas (...) Y 20 días después lo mataron. ¿Quién lo mató, por qué lo mataron? Son problemas de ellos. En los temas de la familia uno no se mete salvo sea su propia familia. Ellos dicen 'nosotros no nos metimos en el Bajo Cauca y resulta que se demostró'".

Audio Comisionado Parte 4 En este aparte de la conversación el comisionado habla de que sostuvo reuniones con 'Siopas'. El audio embebido no es soportado

Muerte de alias Siopas. Foto: Policía Nacional

Sobre la muerte de 'Siopas', las autoridades le aseguraron a este diario que se trataba de una vendetta, pues dejaron el cuerpo tirado sobre una vía para enviar mensaje.

Por el momento, Rueda no ha respondido sobre estos audios revelados.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

