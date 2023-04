La tensión entre el Gobierno y la organización criminal del 'clan del Golfo' o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) continúa. El gobierno Petro decidió suspender el cese bilateral del fuego con ese grupo armado tras probarse que estaban detrás de crímenes y del paro minero en el Bajo Cauca.



Y ahora, las Agc salieron a señalar al comisionado de Paz, Danilo Rueda, de revictimizar a un grupo de líderes, de cara a una serie de actividades que están preparando por el día nacional de las víctimas y en conmemoración de un aniversario más del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.

'Lo del 9 de abril les va a salir muy mal'

En el comunicado, el grupo delincuencial habla de una reunión privada que Rueda sostuvo con varias víctimas, la cual fue grabada.



EL TIEMPO obtuvo el audio en primicia y en esta el Comisionado señala que el Gobierno sabe que las Agc están enlistando a líderes y presionándolos para que asistan a esas jornadas.



Además, se refiere a reuniones con alias 'Siopas', uno de los cabecillas de esa organización, y dice que lamenta su muerte. Y, en varias ocasiones, conmina a las víctimas a que les informe a las Agc que no lleven a cabo lo que tienen planeado: "Lo del 9 de abril les puede salir muy mal".

Audio comisionado Parte 2 En este aparte del audio, el comisionado señala "lo del 9 de abril les puede salir muy mal". El audio embebido no es soportado

Las llamadas Agc han emitido varios comunicados asegurando que no están divididas. Foto: Darién TV - pantallazo video

Tras pedir que la reunión no fuera grabada, por ser privada, el alto funcionario señala: "Vuelvo a repetirles, con todo el respeto que me merecen, la paz se hace con la gente de cada territorio".



Y los invita a llamar a las Agc a parar la presión y a llevarlos a un entendimiento, sabiduría y comprensión: "Hoy podría estar vivo Giovanni y otros de ellos (...) muchos vivirían más tranquilos sin zozobra ni presión (...) Sabemos que en la Tanela hay restos de seres humanos que ustedes conocieron (...) por eso se hizo un cese de fuego, pero ellos mataron a unas personas en el sur de Bolívar. A una de esas personas la torturaron, a un líder social como ustedes, que sobrevive en medio de grupos armados y aboga por las comunidades".

Audio comisionado Parte 1 Esta es una parte de la reunión del comisionado de Paz, Danilo Rueda con víctimas. El audio embebido no es soportado

¿Qué planean el 9 de abril?

Con insistencia, Rueda pide que se les informe a los cabecillas delas Agc que lo del 9 de abril no les va a prosperar.



"Cuál es la invitación, que ellos entiendan y comprendan que lo del 9 de abril les puede salir muy mal. Ese es el Día Nacional de las Víctimas que está instituido desde hace muchos años. Pero por qué les puede salir muy mal: porque ellos han ido lugar a lugar haciendo un listado (...) Han llamado a los líderes y líderes y lideresas han ido asustados. Hacen lista, por favor, no graben videos, estamos en una reunión privada. Por qué les puede salir mal, porque las víctimas que son todos ustedes no pueden ser instrumentalizadas por nadie. Ni por el Gobierno, ni por un partido político, ni por un grupo armado. Imagínense al Eln haciendo eso, a las disidencias de las Farc, los militares, la Policía (...)", señala.



Y agrega: "Que coincide con la muerte de Gaitán. Sí, pero es inconveniente que lo hagan. Va a tener un costo para ellos fuerte. No de muertos, de no credibilidad. Cuando uno se sienta a conversar con el otro es porque cree (...) Lo que necesitamos es que ellos entiendan".

Audio comisionado Parte 3 En este aparte de la conversación el comisionado de Paz habla sobre apoyar a víctimas en actividades de Paz. El audio embebido no es soportado

La muerte de alias Siopas, capo del 'clan del Golfo', es un misterio. Foto: Policía Nacional / Archivo particular

La muerte de 'Siopas'

Audio Comisionado Parte 4 En este aparte de la conversación el comisionado habla de que sostuvo reuniones con 'Siopas'. El audio embebido no es soportado

Lamento la muerte de 'Siopas'. Estuvimos hablando con él (...) . Y 20 días después lo mataron. Quién lo mató, por qué lo mataron, son problemas de ellos. FACEBOOK

Sin dar mayores detalles, los invita a que ese día se haga una jornada por la paz, con el Gobierno y la Iglesia.



"Yo conozco estos territorios hace años (...) uno sabe cómo operaron las Farc, como intentó operar el Eln y cómo operan ellos a diferencia de como operaron cuando había Auc. Sugiéranles que el 9 de abril, día de resurrección, nadie va a estar atendiendo un llamado. El día anterior, en las grandes ciudades, todo el mundo va a estar rumbeando. Los que tienen carro salieron a pasear, en trancones para llegar al otro día a trabajar. El mensaje no lo va a escuchar nadie y es el día de las víctimas y ustedes son víctimas".

Facebook Twitter Linkedin

Alias 'Gonzalito', cuarto en la línea de mando del Clan del Golfo, está enfrentado a las disidencias del frente 18 de las ex-Farc. Foto: Archivo Particular

"Segundo mensaje. Eso es inconveniente. Vamos a suponer que a ustedes no les han dicho nada ni los han presionado. Pues uno les sugiere que no hagan nada. Que quieren hacer una actividad por la paz. Nos metemos como Oficina de Paz, nos metemos con las iglesias y hacemos algo donde ustedes dignifiquen su día. Es un compromiso como propuesta para que la piensen", dice Rueda.



Y luego se refiere al crimen de alias Siopas: "Qué es importante para que ustedes sepan. El Gobierno quiere conversar, pero la conversación tiene unos acuerdos. Yo me he reunido con algunos de ellos. Yo lamento la muerte de 'Siopas'. Estuvimos hablando con él, la iglesia católica, otras iglesias y varias embajadas y él estaba (inaudible). Y 20 días después lo mataron. Quién lo mató, por qué lo mataron, son problemas de ellos. En los temas de la familia uno no se mete salvo sea su propia familia. Ellos dicen 'nosotros no nos metimos en el Bajo Cauca y resulta que se demostró".



EL TIEMPO buscó una reacción de la Oficina del alto Comisionado de Paz sobre el audio, pero al cierre de esta edición no habían respondido.

UNIDAD INVESTIGATIVA

