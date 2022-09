Un video de no más de 42 segundos empezó a circular desde hace algunas semanas entre miembros de la mafia e inversionistas de la famosa criptomoneda DailyCop, hoy bajo la lupa de la Fiscalía.



En este se asegura que el hombre que aparece semidesnudo, con golpes en el rostro, amarrado de pies y manos, es uno de los creadores de la ‘moneda virtual’ que prometía jugosos dividendos en corto tiempo.

Juan José Benavides en una entrevista publicada en redes. Foto: Archivo particular

En otra parte del video, el mismo sujeto está, días atrás, al lado del fundador de Daily, Sebastián Betancourt Esquivel, celebrando el éxito de la moneda. Y para probar que es el mismo secuestrado, se comparan sus tatuajes en los brazos.



En Colombia nadie hablaba del tema hasta que, hace un par de semanas, autoridades de Buenos Aires (Argentina) capturaron a dos expolicías locales y a ocho ciudadanos colombianos.



Son señalados de urdir el violento plan para secuestrar a Juan José Benavides Velasco, el CEO de DailyCop –el hombre del video–, y a su familia, incluida su pequeña hija de dos meses.

Los mafiosos de Cali



Procedimiento de rescate de Juan José Benavides y su familia, y captura de los secuestradores. Foto: Archivo particular

Los hechos, según el expediente, se registraron el 12 de agosto pasado en un exclusivo barrio de Buenos Aires.



Benavides habría permanecido 8 días encerrado, mientras los captores dejaron en libertad a su guardaespaldas para que viajara a Colombia a conseguir el dinero del rescate: 10 millones de dólares.



Información en manos de la Interpol señala que el escolta, identificado como Carlos Andrés Martínez Arenas, llegó a Colombia, el 14 de agosto, contactó a la familia de Benavides y obtuvo las escrituras de una mansión ubicada en Cali para entregarla como parte del rescate.



Aunque no se alcanzó a entregar el predio, medios locales, como La Nación (de Buenos Aires), aseguran que los secuestradores se iban a quedar con diamantes, 20.000 dólares en efectivo y dos teléfonos celulares. Además, con libretas con claves de monederos virtuales, dos computadores portátiles, un reloj Rolex y dos cadenas con diamantes blancos y negros que Benavides llevaba.

La hipótesis es que se trata de una operación de lavado de activos del narcotráfico que usó este polémico vehículo virtual de inversión. FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO investigó y estableció que agencias federales indagan una multimillonaria inversión que la mafia colombiana habría hecho en Daily a través de un intermediario o comercial de la empresa.



Versiones señalan que el dinero es del cabecilla de una vieja estructura mafiosa vinculada a Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, capo de Cali condenado en Estados Unidos.



La hipótesis es que se trata de una operación de lavado de activos del narcotráfico que usó este polémico vehículo virtual de inversión.

Para inversionistas de Daily, esta 'moneda virtual' es una estafa que se quedó con más de 100 millones de dólares, que hoy no aparcen. Foto: Archivo particular

¿Autosecuestro?



Juan José Benavides. Foto: Archivo particular

Y no se trata de un caso aislado. EL TIEMPO reveló una transacción similar, pero con narcotraficantes de Medellín y exparamilitares, que habría desencadenado el suicidio del excapo Nicolás Bergonzoli, el 4 de octubre de 2021, en un lujoso condominio de Palm Beach (Florida).



Pero el caso de Benavides ha generado varios interrogantes. A agentes federales les ha llamado la atención que se hayan filtrado video y fotos del secuestro.



Además, el penalista Víctor Muñoz –apoderado de más de un centenar de inversionistas de DailyCop en Colombia, que aseguran haber perdido millonarias sumas en la ‘moneda virtual’– duda del secuestro.



Si bien dice que es vox populi que tanto la mafia como esmeralderos de Boyacá invirtieron y perdieron grandes sumas, no hay pruebas de que el de Benavides sea un verdadero plagio.



“Para víctimas de DailyCop es un autosecuestro para evitar volver a Colombia a responder por las deudas y para ocultarse en Argentina”, aseguró Muñoz.

El rastro del gatillero

Ronald Ávila Ortega, uno de los enviados para el secuestro. Foto: EL TIEMPO

Para establecer qué fue lo que pasó con el CEO de DailyCop, las autoridades indagan a los colombianos que están siendo procesados por “secuestro extorsivo agravado” en Argentina.



Se trata de Alejandro Steven González Ortiz, Néstor Alonso Hoyos Orejuela, Ancízar Faurecio Echeverría Porras, Maira Alejandra Gutiérrez Moreno, Ricardo Tito Viera Benítez, Carlos Andrés Valencia, Alejandro Zapata Valencia y Ronald Edgardo Ávila Ortega.)



Algunos se declaran inocentes, pero un par dijo ir en nombre de ‘Otoniel’, el jefe del ‘clan del Golfo.



Este diario accedió a sus prontuarios y estableció que la pieza clave y el supuesto cabecilla de la avanzada de la mafia de Cali a Argentina es Ávila Ortega.

“A él le fue encargado ese primer crimen, en diciembre de 2007. En ese momento, le ofrecieron 6 millones de pesos". FACEBOOK

TWITTER

En efecto, es un gatillero de 39 años, nacido en Yumbo, Valle, que ya tiene una condena de 18 años y 8 meses encima por asesinar a una mujer.



“A él le fue encargado ese primer crimen, en diciembre de 2007. En ese momento, le ofrecieron 6 millones de pesos, que le pagaron a una allegada cuando él ya estaba preso”, contó una fuente judicial.



Hace 5 días, el juzgado de Cali que llevó este caso le entregó una copia del expediente a la Interpol, con destino final a la Cancillería de Argentina. Una de las sorpresas que se encontró es que el gatillero estaba en libertad condicional desde el 7 de octubre de 2020.



El porcentaje a la mafia



Secuestradores de Benavides dijeron ir en nombre de 'Otoniel'. Foto: Policía Nacional

Mientras en Argentina se interroga a los capturados y a Benavides, la Fiscalía 40 de la Unidad de Lavado de Activos de Colombia centralizó cerca de 50 denuncias por supuesta captación ilegal y por lavado de activos en contra de directivos de DailyCop y de cinco de sus ejecutivos o comerciales.



Estos últimos se encargaron de captar clientes y dinero y hay versiones en manos de la Fiscalía de que en al menos un par de casos se quedaron con las multimillonarias inversiones de influyentes clientes, incluidos esmeralderos de Boyacá.



“Si estos últimos deciden cobrar la plata se puede desatar otra ‘guerra verde’ porque el comercial de DailyCop que los contactó estaría protegido por una poderosa familia de esmeralderos de la zona”, aseguró un investigador.



Otra punta de la investigación busca establecer si, en efecto, mafia de Cali se cobró, con gatilleros, el dinero que capos le inyectaron al negocio para blanquear plata del narcotráfico.



De hecho, se indaga si, a cambio de un 50 por ciento de comisión, están cobrando platas de otros ‘incautos’ que dicen haber perdido, de manera individual, más de mil millones de pesos.

Joyería y disquera



La defensa de los inversionistas entregó una pista adicional: los nombres de un entramado de 14 empresas que habrían terminado moviendo el dinero de cientos de clientes que se quedaron esperando los dividendos de la ‘moneda virtual’.



Hasta ahora se han identificado una joyería, una inmobiliaria, una empresa de tecnología, otra de software, una compañía de publicidad y decenas de lujosas propiedades. También se habla de una disquera, ubicada en un palacete de Medellín, en la que aparece como representante un popular presentador de televisión, productor y mánager, que ha pasado discretamente en medio del escándalo.

La defensa de Daily



Sebastián Betancourt, creador de la criptomoneda colombiana, dice ser víctima en el caso de DailyCop. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO intentó ubicar a Benavides, en Argentina, y a su familia en Colombia, para conocer su versión sobre el secuestro y las deudas, pero los celulares que registraban ya están desconectados.



El dato más reciente sobre ellos es que las autoridades migratorias de Argentina no los dejaron salir del país.



Sobre Betancourt se sabe que habría viajado a Emiratos Árabes y que insiste en que todo el negocio de las monedas virtuales es legal. Además, que es falso que hayan captado dinero de manera masiva porque todo se ‘monetizaba’ en la nube.



De hecho, allegados a Betancourt aseguran que él es otra víctima porque personas cercanas al negocio desviaron las ganancias y las despilfarraron en fiestas con populares reguetoneros e influenciadoras, en vuelos chárteres y en propiedades que van a empezar a ser rastreadas.



A quien sí se ubicó fue a la defensa de un par de señalados comercializadores de DailyCop, que ahora dicen ser víctimas de los creadores de la moneda virtual y quienes también interpusieron denuncias.

‘Hay 250.000 víctimas de Daily'

Una de las denuncias interpuestas en contra los creadores de DailyCop, y varios de sus familiares. Foto: Archivo particular

Los abogados de 110 inversionistas que le inyectaron $ 70.000 millones a Daily están seguros de que el secuestro de Juan José Benavides fue un montaje para no responder y esconderse en Argentina.



Víctor Muñoz, abogado de ese grupo de inversionistas, dijo que ya interpuso una denuncia en contra de Benavides, Sebastián Betancourt y cinco supuestos comerciales de Daily, a quienes señalan de captar millonarias sumas de dinero, que hoy no aparecen. Se calcula que el total de víctimas suma 250.000 y que la plata perdida supera los 100 millones de dólares.



Según Muñoz, el dinero digital no tenía respaldo del Coin Market CAP, la plataforma que certifica las criptomonedas en el mundo, y que Daily aseguraba tener. También se rastrean propiedades en Centroamérica y los bienes de los parientes de las cabezas de la supuesta ‘primera criptomoneda de Colombia

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook