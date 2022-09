"He recibido llamadas de amigos, familiares y personas allegadas, que me manifiestan que están circulando correos electrónicos con la firma mía, con la intención de dar confianza a personas que han hecho negocios con Clan Music con anterioridad a mi aceptación del cargo como representante legal, negocios relacionados con una criptomoneda llamada Daily".



Este es uno de los apartes de la denuncia penal que instauró, el 14 de julio pasado, a las 11:35 de la mañana, un reconocido manager de artistas y productor musical, recordado por su participación en uno de los realitys de mayor raiting del país.

D&J Entertainment S.A.S, está representada legalmente por Jairo Martínez. Foto: EL TIEMPO

Lo que parecía ser un ambicioso proyecto musical se le acaba de convertir al presentador en una pesadilla, con alcances penales, tras enterarse que su nombre está siendo usado para promocionar la polémica criptomoneda DailyCop, cuyos promotores son los colombianos Sebastián Betancourt Esquivel y Juan José Benavides Velasco.

​

En conversación con EL TIEMPO, el representante de artistas Jairo Martínez Fernández, aseguró que es víctima de Betancourt, Benavides y sus socios.



Y agregó que, además de manchar su nombre, estas personas le hicieron perder más de 400 millones de pesos.



Aunque los promotores de la moneda virtual aseguran que se trata de un negocio regulado y legal, la Fiscalía evalúa cerca de 50 denuncias por presunta captación ilegal y lavado de activos.



De hecho, la Interpol y la justicia de Argentina indagan el supuesto secuestro de Benevides, en agosto pasado. versiones señalan que la mafia lo retuvo 8 días en Buenos Aires para cobrarle una inversión de 10 millones de dólares.

"Fui contactado por un grupo de artistas, los cuales me propusieron hacer parte de un proyecto llamado Clan Music, el cual está constituido como una sociedad, conformada por varias personas, además con una persona particular, que muy a pesar de no hacer parte de la sociedad en papeles, era quien todo mundo referenciaba como cabeza del proyecto", se lee de la denuncia penal y así se lo confirmó a EL TIEMPO.



Representante legal

Jairo Martínez productor y presentador. Foto: Guillermo González

En el caso de Martínez este dice que aceptó la propuesta del proyecto musical y, tras algunos meses trabajando, le ofrecieron ser el representante legal de Clan Music.



Incluso, según le dijo el manager a este diario, se reunió con Juan José Benavides Velasco, a quien describió como "una persona brillante y emprendedora, con un conocimiento en negocios basto".



Aunque aceptó el cargo, tardó poco tiempo en detectar movimientos empresariales que califica de sospechosos.



"No tuve acceso a ninguna firma de bancos, no tengo injerencia en las cuentas ni me transfirieron potestades para absolutamente ningún tipo de manejo, por lo que me resultó curioso, extraño y me despertó la suspicacia, razón por la que toda persona se desmotiva, porque nadie se siente cómodo representando una persona jurídica sin poder tomar decisiones ni tener control de ninguna situación", explicó Martínez en su denuncia.



Ante esta situación decidió renunciar a ser el representante legal de la disquera, pero los problemas no se detuvieron.

En este edificio, en El Poblado, en Medellín, está la sede de la disquera. Foto: Google Maps

D&J Entertainment

Juan José Benavides en medio de una entrevista publicada en internet. Foto: Archivo particular

El nombre y la firma de Martínez empezaron a aparecer en documentos y negocios que él dice desconocer.



Según explicó, alguien en Clan Music, o cualquier otra persona, está falsificando sus datos.



"Están usando mi buen nombre para beneficio de esas personas, sin ánimo de presumir mal de nadie, pero con la certeza que existen intereses marcados, alguien de la empresa está manejando hoy y tomando las decisiones, que no soy yo, poniendo en riesgo mi vida, mi seguridad y mi integridad física, poniendo mi nombre como persona visible de un fallido negocio (la criptomoneda Daily), que reitero desconozco y fue concebido antes de mi llegada a la organización", explicó Martínez.



EL TIEMPO investigó y estableció que el famoso representante de artistas figura actualmente como representante legal de D&J Entertainment, la productora musical que entró a reemplazar a la desaparecida Clan Music.



Sin embargo, Martínez le dijo a este diario que no estaba enterado de que su nombre aparece en D&J y que ya le pidió a las autoridades protección ya que, asegura, su integridad física y la de su familia, están en riesgo.

El rastro de la mafia

Juan José Benavides, durante su secuestro. Foto: tomada de video. Foto: Archivo particular

En efecto, tal y como lo reveló EL TIEMPO, la empresa D&J Entertainment hace parte de un entramado de 14 empresas que fue denunciado ante la Fiscalía y que habría sido creado para mover parte del dinero que inversionistas le inyectaron a Daily.



Juan José Benavides Velasco, fundador de la criptomoneda, permanece en Argentina tras la denuncia de un supuesto secuestro en ese país del que fue víctima, junto a su familia, en el 12 de agosto pasado.



Mientras tanto, la Fiscalía 40 de la Unidad de Lavado de Activos de Colombia centralizó las denuncias por supuesta captación ilegal y por lavado de activos en contra de directivos de DailyCop y de cinco de sus ejecutivos o comerciales.



Estos últimos se encargaron de reclutar inversionistas y hay versiones en manos de la Fiscalía de que en al menos un par de casos se quedaron con las multimillonarias inversiones de influyentes clientes, incluidos esmeralderos.

