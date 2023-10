Los lujos y giros de los implicados en la megaestafa con la criptomoneda Daily Cop

Doux-Ruisseau. Ese fue el segundo apellido que adoptó un caleño, de 29 años, que aparece como cabeza de la firma Spartan Hill SAS, afincada en Cali, y de otra registrada en Estonia.



Sus movimientos migratorios lo ubican viajando a El Salvador y a Canadá en momentos en los que su empresa movía varios millones de pesos vinculados a la llamada primera criptomoneda de Colombia: DailyCop.

Daily Cop funcionó en al menos cuatro países, incluido Colombia. Foto: Archivo particular

Giros desde Europa

Para los investigadores, el caleño es uno de los eslabones de una señalada megaestafa que impacta a decenas de víctimas en cuatro países –incluido Colombia– en una cuantía superior a los 130.000 millones de pesos.



Además, en el expediente, al que EL TIEMPO tuvo acceso, se habla del rastro de narcotraficantes de la región en el entramado.



Por eso, se quiere ubicar a los creadores de la moneda virtual, Juan José Benavides y Sebastián Betancourt, quienes se encuentran fuera de Colombia desde donde insisten en que todo el negocio es legal.

Ómar Hernández Doux-Ruisseau. Foto: EL TIEMPO

Sin embargo, hace una semana, a las 6 en punto de la mañana, el CTI de la Fiscalía ordenó las primeras capturas dentro de este caso, incluido la del caleño, identificado como Ómar Hernández Doux-Ruisseau.



Los operativos, que incluyeron allanamientos, fueron ejecutados en Cali, Medellín e Ibagué y cinco de los detenidos fueron enviados a prisión por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y captación ilegal.



En el caso de Hernández Doux-Ruisseau (antes Hernández Valencia), la Fiscalía señala que su empresa “fue usada para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de captación a través de la plataforma virtual Daily Cop”.



Y la Dijín estableció que no justificó ingresos por 6.839 millones de pesos y que hubo un giro desde el Reino Unido, por cerca de 500 millones de pesos, a nombre de una firma vinculada a Estonia: Mardoux.

Leydie Góngora compró un apartamento en este edificio en Bocagrande, Cartagena. Foto: Google Maps

Los viajes de Leydie

Leydie Jhoanna Górgora Naranjo. Foto: EL TIEMPO

“La originadora del giro –Mardoux– es propiedad también de Ómar Hernández Doux-Ruisseau y fue creada en Reino Unido en 2019, la cual se podría tratar de una empresa fachada con la finalidad de lavar dinero enviándolo a Colombia”, señala el informe.



Otros dos de los capturados dentro del llamado caso Daily fueron Leydie Jhoanna Góngora Naranjo y Juan David Caicedo Velásco.



Ambos figuran en las sociedades Clower Software Innovation SAS; Finance Exploration Technologies SAS y D&J Entertainment SAS. Para la Fiscalía es claro que también son ‘firmas fachada’ para legalizar dineros captados.



Los abogados que apoderan a decenas de víctimas –los penalistas Víctor Eduardo Muñoz y Yeison Téllez–, terminaron impulsando el proceso y allegaron información clave. EL TIEMPO tuvo acceso a un listado de víctimas y muchos accedieron a entregar consignaciones que prueban que giraron dinero a esas firmas a través de Leydie Góngora. Además, que algunos implicados saltaron del Sisbén a ser cabezas de prósperas empresas.

En este conjunto aparece un apartamento a nombre de Juan Manuel Piedrahita, uno de los capturados. Foto: Google Maps

Góngora, nacida en Palmira, aparecía como ama de casa y empleada, pero luego se convirtió en asesora contable y después en dueña de la firma Rochel Fashion, dedicada a confeccionar ropa.



Los investigadores establecieron que Góngora adquirió un lujoso apartamento, en noviembre de 2021, en el barrio Boca Grande, en Cartagena, por 475 millones de pesos. Además, aparece realizando frecuentes viajes al exterior (nueve) y a los mismos destinos de Hernández Doux-Ruisseau: El Salvador y Montreal (Canadá).

Las interceptaciones

Y, sin tener aparente justificación, se movió a otro país en donde informantes ubican a una de las cabezas de la megaestafa.



La evidencia de mayor peso en su contra es que la Unidad de información y Análisis Financiero (Uiaf) reportó transacciones sospechosas por cerca de 35.000 millones de pesos.



En medio de las audiencias de medida de aseguramiento, la Fiscalía reveló varias interceptaciones a los celulares de Hernández Doux-Ruisseau y de otro los procesados: Cristhian Hernández Valencia. Este último también viajó a El Salvador y a Canadá y aparece comprando un Mercedes Benz GL200.

En mayo de 2023, fue interceptada una llamada en la que dos de los implicados se refieren a una mujer que “tiene la gente que saca la plata por bancos y simplemente ellos (Spartan) tienen que dispersar y no calentar tanto la cuenta sacando la plata. Pero el que sabe explicarlo bien es Ómar".



Y hay otro audio que la Fiscalía reveló –para probar que los implicados podían seguir delinquiendo–, en donde Hernández Doux-Ruisseau dice que uno sus amigos habría sido contratado por la Vicepresidenta y plantea la posibilidad de aprovecharlo para posicionar la criptomoneda.



En la Vicepresidencia manifestaron que Francia Márquez nunca fue contactada ni conoce a nadie de Daily Cop (vea la nota en el home de EL TIEMPO).

Audio en el que mencionan a Francia Márquez Esta es la interceptación en la que uno de los implicados menciona a la vicepresidenta Francia Márquez. El audio embebido no es soportado

La Fiscalía prepara una segunda fase de capturas por el manejo de las critomonedas de Daily. Foto: iStock

'Faltan las cabezas'

EL TIEMPO se comunicó con el abogado Andrés Ríos, apoderado de Leydie Góngora, quien dijo que “la investigación no fue tan profunda para llegar a las verdaderas cabezas y organizadores de esta cadena que se disfrazó de holding, como lo dijo el fiscal”.



Y agregó: “Las personas que hoy están frente a la justicia, como Leydie, fueron los eslabones más débiles, que no tuvieron capacidad económica para permanecer ocultos o fuera del país”.



Y evalúa opciones legales para solucionar la situación jurídica de Góngora.

Julio Arias, apoderado de Hernández Doux-Ruisseau, aseguró que la empresa Spartan Hill y su cliente también son víctimas de Daily.



“No hay víctimas de Spartan Hill. La firma solo fue mencionado en una denuncia y nosotros también denunciamos a Daily”, dijo.

Juan José Benavides es uno de los fundadores de Daily Cop. Foto: Suministrada

Y agregó que agotará los recursos legales para demostrar la inocencia de su cliente: “Pagamos 960 millones de pesos para devolverle a inversores de Ómar. Las criptomonedas no están prohibidas. En Daily sacaron 12 millones de dólares de la plataforma y, claro, Sebastián Betancourt y Juan José Benavides los dejaron sin plata”.



En cuanto a los audios revelados, aclaró que su cliente se refería a criptomonedas para incentivar energía solar con la firma U Energy y promocionar paneles solares a través de billeteras digitales: “Eso no se ejecutó y en las audiencias no se reprodujo el audio completo. Desconozco la mención de la Vicepresidenta”.



EL TIEMPO estableció que se avecinan nuevas capturas y autoridades de otros países participarán.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

