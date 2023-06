Varias cámaras de seguridad y el dictamen de Medicina Legal sobre los golpes recibidos por una joven funcionaria de la Alcadía de Chiquinquirá (Boyacá), se convirtieron en la principal evidencia en contra de su pareja sentimental quien le propinó una brutal golpiza.



Los hechos se registraron el 13 de junio en horas de la madrugada y, según videos en poder de las autoridades, la joven fue arrastrada y golpeada en vía pública y dentro de un edificio en donde las cámaras captaron, segundo a segundo, lo sucedido. Sin embargo, solo hasta este fin de semana hubo una respuesta de las autoridades locales.

Allegados a la joven aseguran que interpusieron denuncia, desde el 16 de junio, por tentativa de feminicidio. Pero se quejaron de la inoperancia de los entes territoriales y nacionales respecto a la violencia de género.



Luego de que el caso llegó a los medios, el hombre señalado de atacar a la joven mujer se entregó a la Personería de la Alcaldía de Chiquinquirá (como agente del Ministerio Público), donde cuya administración víctima y victimario trabajan. Fue identificado como Cristian Camilo Castillo Alvarado.



Allegados a la funcionaria golpeada, cuya identidad se protege para no revictimizarla, se preguntan por qué si todos conocían la identidad del agresor pasaron seis días para que este se entregara a través de la Alcaldía.

'Estoy amenazado'

"Pido disculpas a la familia Guerrero, a mi pareja, a la comunidad (...) Las personas que me conocen saben que nunca había tenido problemas de nada. Lo lamento (...) Fue un suceso que pasó cuando (...) no justifico lo que hice, me arrepiento. Nunca he querido esconderme ni ocultarme (...) Sé que la embarré pero nunca he tenido problemas con nadie", señaló Castillo en un video en el que se le ve al lado del personero municipal.



El joven funcionario, que quedó en manos de la Sijín y de la Fiscalía, aseguró que su familia venía recibiendo amenazas.



La víctima fue trasladada a Bogotá en donde recibe atención médica.

UNIDAD INVESTIGATIVA

