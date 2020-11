Piedad Córdoba dice que el asesino de Gómez Hurtado está vivo

Este viernes, durante una entrevista radial en el programa 'Sigue la W' de W Radio, Piedad Córdoba volvió a referirse al asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, quien fue víctima de un atentado el 2 de noviembre de 1995.

La exsenadora aseguró que ella conoció los detalles del magnicidio el pasado 30 de agosto. Según cuenta, todo sucedió después de que personas la contactaran para reunirse con ella en su casa de Medellín. "Yo los recibí pensando que me iban a hablar de cualquier cosa menos de eso", aseguró.



En la entrevista con la emisora contó que en esa fecha habló directamente con la persona que supuestamente le disparó a Álvaro Gómez a la salida de la Universidad Sergio Arboleda. "Yo no lo podía creer", enfatizó.



Córdoba no reveló el nombre de la persona con quien habló y contó pocos detalles de la conversación que sostuvieron. Dijo, por ejemplo, que el supuesto responsable de disparar le aseguró que en ese entonces él pertenecía al "equipo de Carlos Antonio Lozada, de un grupo que se llamaba Ruan".



La exsenadora dice que dicha persona con la que conversó actualmente está viva y podrá dar su testimonio ante la JEP. Asimismo, explicó que antes de esa fecha ella no conocía nada sobre los responsables del asesinato.



Esta versión se conoce casi un mes después de que la Unidad Investigativa de este diario revelara que hay otro exfarc vivo que pertenecía a la célula que reclama haber asesinado al líder conservador (Red Urbana Antonio Nariño (Ruan)).

La familia de Álvaro Gómez Hurtado ha salido a negar tajantemente la versión dada por los líderes de las ex-Farc. Foto: Archivo EL TIEMPO

A principios de octubre, el senador Julián Gallo (conocido en las filas de las Farc como Carlos Lozada) aseguró que: "Yo ejecuté la orden de asesinarlo (...), los que participaron están muertos (...)”, dijo.



Con esa afirmación se convirtió, según él, en el único que conoce la verdad que las Farc dicen tener sobre el crimen de Gómez Hurtado. Sin embargo, antes de que el senador Gallo saliera a admitir su supuesta participación en el magnicidio, un exintegrante de las Farc le dijo a EL TIEMPO que no era cierto que Gallo fuera el único sobreviviente de la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan), estructura que asesinó al fallecido candidato presidencial.



La Unidad investigativa de este diario estableció que, en efecto, hay otros sobrevivientes. Entre ellos un hombre que se llama José Marbel Zamora Pérez. Su nombre aparece en una resolución de la JEP, del 31 de octubre de 2018, en la que se le otorgó libertad transitoria al mayor Héctor Édison Castro, condenado a 40 años por la masacre de Mondoñedo.



En conversación telefónica con este diario, Zamora admitió que perteneció a la Ruan, aunque niega haber sido segundo al mando, como lo señalaban las autoridades en ese momento: “No era ni el segundo ni nada de eso. Es más, yo estaba recién ingresadito (sic) en esa época a la guerrilla. Todavía no tenía tiempo para ser mando”.



ELTIEMPO.COM