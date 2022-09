Hace 5 días, la Fiscalía citó a imputación al coronel (r) Benjamín Núñez para que responda por su presunta participación en el asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre. Tal como lo reveló EL TIEMPO, el oficial se encuentra en México y su defensa anunció que se entregaría.



Ahora, fuentes judiciales le confirmaron a este diario que ya desde ayer se inició su proceso de entrega a la Fiscalía y que en las próximas horas llagará al país en un vuelo procedente de México.

Se llamaban Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo Foto: Archivo familiar

El operativo de entrega está en marcha desde el jueves. FACEBOOK

Testimonios en poder de la Fiscalía aseguran que Núñez acusó a los jóvenes -Carlos Ibáñez Mercado, Jesús Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo- de pertenecer al 'clan del golfo' y, tras someterlos a torturas, los asesinó en un paraje semirural y luego los presentó como bajas en combate.



Personas cercanas al caso le confirmaron a EL TIEMPO que el operativo de entrega está en marcha desde el jueves. Además, que en este intervienen agentes del CTI de la Fiscalía y la defensa del oficial, quien estaba pidiendo su reintegro a la Policía.



De hecho, EL TIEMPO estableció que en el expediente rezan dos cartas que Núñez envió antes de volar al exterior.

Las cartas

Esta es la carta en la que el coronel Núñez dice que ya no quiere que lo retiren de la Policía, Foto: EL TIEMPO

Núñez, comandante operativo de Sucre hasta el 5 de agosto, le dijo formalmente al comandante de Policía de Sucre, coronel Carlos Andrés Correa: "Ya no quiero continuar con la solicitud de retiro".



En efecto, a pesar de los señalamientos, el coronel está pidiendo el reintegro a la Policía que ordenó su retiro el 5 de agosto pasado.



El texto de la carta es el siguiente: "De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel tenga a bien en ordenar a quien corresponda sea desistido mi solicitud de retiro que realice (sic) mediante comunicado oficial No, GS-2022071876-DESUC, teniendo en cuenta que ya no quiero continuar con la solicitud de retiro, por el contrario, quiero seguir en la Policía Nacional".



Incluso, en un segundo texto dirigido a la Fiscalía, a la dirección de la Policía y a la Unidad Nacional de Protección, solícita protección para él y para su núcleo familiar por amenazas contra su vida e incluso un atentado.

UNIDAD INVESTIGATIVA

