Tuberías sin instalar, muros sin terminar, ventilación en el piso... Así permanecen algunos laboratorios que debían atender la emergencia sanitaria del covid-19 en diferentes zonas del país.



Fueron contratados en 2020, durante el gobierno Duque, por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de una convocatoria pública con la que se buscaba mitigar riesgos asociados a la pandemia en 23 departamentos y en Bogotá. A través de 55 proyectos se echó a andar la construcción de 89 modernos centros científicos, por un valor de 253.000 millones de pesos.

Esta es una de las sedes en las que funcionarían los modernos laboratorios. Foto: Suministrada autoridades

Las obras fueron aprobadas mediante el acuerdo 093, del 15 de mayo de 2020, con recursos del Sistema General de Regalías y se les adjudicaron a universidades públicas y privadas en diferentes regiones del país.



Sin embargo, en una alerta de más de 150 páginas, emitida por la oficina de Planeación de la Procuraduría y conocida por EL TIEMPO, se advierten retrasos en la entrega de 41 de los 55 proyectos financiados.



La Procuraduría asegura que el plazo inicial de entrega era de 12 meses. Sin embargo, a la fecha, solo 14 proyectos están listos y entregados.

Este es el informe de la Procuraduría que advierte retrasos en las obras. Foto: EL TIEMPO

El retraso

Este es el informe de la Procuraduría que advierte retrasos en las obras. Foto: EL TIEMPO

El ente de control advierte que los demás proyectos siguen en ejecución y otro, en Risaralda, fue desaprobado.



“Dos años después de aprobados los proyectos, según información reportada en el aplicativo de seguimiento a proyectos con corte al 5 de agosto de 2022, únicamente se han terminado 14 proyectos (de los 55 aprobados) por valor de 41.000 millones de pesos, correspondiente al 16,66 % del total de recursos aprobados en esta convocatoria”, se lee en el documento de la Procuraduría.



Por eso, lanzó una alerta por los 212 mil millones de pesos que se desembolsaron para los otros proyectos.



De hecho, el informe advierte que en 13 de los 41 proyectos atrasados hay un avance físico inferior al 40 por ciento; 9 presentan una ejecución estimada entre el 40 y el 80 por ciento, y 19 más tienen ejecución superior al 80 por ciento.



Y si bien el resto presenta avances considerables de obra, la Procuraduría indaga el retraso de más de un año y la oportunidad en la entrega de los modernos laboratorios Covid que debían ser puestos en funcionamiento en mayo de 2021.



Para ese momento, Colombia tenía 109.250 casos activos de Covid y pasaba por el tercer pico de la pandemia.



"Teniendo en cuenta que el plazo establecido en los términos de referencia de la convocatoria 9 de 2020 estableció 12 meses de ejecución para estos proyectos, el horizonte y el inicio de la ejecución, se evidencian retrasos debido a que no se cumplió con el plazo inicialmente establecido", advierte el ente de control.

Sin planos ni diseños

Este es el estado de algunos laboratorios que debían ser entregados en 2021. Foto: Suministrada autoridades

Para la ejecución del ambicioso proyecto se contrataron a centros educativos que albergarían los laboratorios.



Entre las universidades que ejecutaron los proyectos está la Militar. El pasado 24 de mayo, se efectuó una visita a su sede en Cajicá (Cundinamarca). Según el informe de esa inspección, se evidenció la presencia de trabajadores, así como avances de obra gris y levantamiento de muros de mampostería internos.



Durante la visita se corroboró el alcance, entregables y productos, así como la población beneficiaria, y se encontró que la obra iba acorde con lo aprobado en la formulación del proyecto. Sin embargo, los funcionarios de la Procuraduría que visitaron la universidad, encontraron un retraso de 10 meses en la programación de actividades.

Además, no se evidenció el detalle de las adecuaciones a realizar en la infraestructura del laboratorio, ni se encontró disponible la información o los documentos, planos y diseños, que dieran cuenta de las intervenciones.



Según la Procuraduría, existe un “riesgo en la pertinencia de la inversión”, ya que estos proyectos se aprobaron para mitigar las causas de una pandemia que terminó el 30 de junio de 2022. A la fecha, y con 1.245 casos activos de covid en el país, el 84 por ciento de los proyectos no han sido terminados.



“Se evidenciaron presuntas fallas en la verificación de requisitos para la viabilización, priorización y aprobación de los proyectos, teniendo en cuenta que no se encontraron los soportes de los presupuestos, lo cual genera un riesgo en la ejecución de los contratos”, dice la alerta.

‘Hubo escasez de insumos’, dice Minciencias

Estas son las fotografías que evidencian el estado de las obras. Foto: Suministrada autoridades

EL TIEMPO le preguntó al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre los señalados atrasos en los proyectos, y respondieron que la no entrega de la totalidad de los laboratorios se debe a una escasez de materiales.



“Las entidades ejecutoras han manifestado diversas dificultades (...) justificadas en la escasez, en el mercado de los insumos y reactivos; la compra de equipos y materiales que fueron afectados debido a la volatilidad financiera y cambiaria en el entorno de la pandemia, lo que conllevó a que solicitaran la ampliación en el horizonte de ejecución”, aseguraron desde el Ministerio.



Además, señalaron que se cambió la fecha de terminación inicialmente prevista por lo que no es posible afirmar que hay retrasos en las obras hasta que no se cumpla el nuevo plazo.

Agregaron que son 34 laboratorios, asociados a 21 proyectos de inversión, los que se encuentran pendientes por finalizar, y que han requerido una ampliación del plazo de ejecución para completar las actividades.



También señalaron que 14 proyectos son ejecutados por entidades privadas y 41 por entidades públicas.



“Desde el Ministerio, se ha realizado el acompañamiento a entidades ejecutoras a través de mesas de trabajo, para los 68 laboratorios asociados a 41 proyectos de inversión ejecutados por entidades de naturaleza jurídica pública”, señalaron desde el Ministerio.



La pregunta es, ¿si valió la pena la inversión si se tiene en cuenta que, oficialmente, la declaratoria del estado de emergencia por la pandemia en Colombia terminó el 30 de junio de 2022?

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

