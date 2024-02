¿De quién es cuenta en 'X' que borró trino sobre bloquear salida de magistrados?

Desde hace dos días, desde una cuenta en 'X', los llamados Activistas del Cambio empezaron a publicar mensajes a sus seguidores en torno a la marcha de protesta de este jueves, 8 de febrero, para presionar a la Corte Suprema con el fin de que eligiera fiscal de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro.



(Lo invitamos a leer: El dosier secreto y fortuna de capo buscado por FBI que cayó en Toyota de $500 millones)



"El pueblo se respeta, por eso mañana 8 de febrero salimos nuevamente a las calles, para que se respete la democracia, la Constitución y la separación de poderes", se lee en una publicación del miércoles, a las 4:12 de la tarde, entre otros.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el trino que luego fue borrado de la cuenta Activistas por el cambio Foto: EL TIEMPO

El trino borrado

Facebook Twitter Linkedin

Este es el trino que luego fue borrado de la cuenta Activistas por el cambio Foto: EL TIEMPO

Sin embargo, a miembros de organismos de control les llamó la atención un trino que fue enviado a las 3: 37 de la tarde, cuando magistrados de la Corte Suprema salieron a condenar el "bloqueo violento e ilegal" al Palacio de Justicia luego de que se conociera que en la segunda ronda de votación tampoco se había elegido Fiscal.



(Le puede interesar: Este es el empresario que recibió 7 disparos cuando intentaron robarle lujosa camioneta)



"#AEstaHora seguimos en el palacio de justicia. La consigna es simple: No salen los magistrados hasta que la Corte Suprema de Justicia elija la nueva Fiscal. NADIE ME SALE!!

#PetroNoEstaSolo

#EleccionDeFiscalYa

#FiscalYA

#FiscaliaSinCorrupcion

#FiscalGeneralYA", se lee en el trino que momentos antes había advertido la llegada de medios de comunicación a la Plaza de Bolívar a registrar el bloqueo al Palacio de Justicia.



El trino fue borrado segundos después, pero alcanzó a ser grabado por ciudadanos preguntando quiénes están detrás de este colectivo.

Los seguidores

Facebook Twitter Linkedin

Roy Barreras (izq.), Eduardo Noriega y Xavier Vendrell (der.) Foto: Semana

La cuenta, que es seguida por el Pacto Histórico, miembros del Gobierno, el Polo Democrático, Gustavo Bolívar y Angélica Lozano, entre otros, aparece abierta en agosto de 2022 y tiene un celular vinculado, que conduce a un canal de WhatsApp con información similar.



De hecho, el propio presidente Petro les envió un saludo el día que inauguraron la página.



(Además: Pasaportes: estos son los documentos secretos que desatan tormenta en nueva licitación)



Según han informado en el pasado medios como La Silla Vacía, se trata de un colectivo digital que surgió después de la campaña de Petro, en agosto de 2022, y que es organizado y dirigido por el catalán Xavier Vendrell.



Además, se ha señalado que se creó con el fin de movilizar a las personas en pro del gobierno de Petro, entre estas 20 exmiembros de la campaña presidencial que estuvieron al tanto del proceso de consecución de los testigos electorales.

Habla Andrés López, del equipo de comunicaciones de Palacio

Facebook Twitter Linkedin

Andrés López K., miembro del equipo de comunicaciones de Presidencia. Foto: Archivo particular

En ese grupo estaba Andrés López, actual miembro del equipo de comunicaciones de Casa de Nariño.



En comunicación con EL TIEMPO este explicó que Activistas del Cambio empezó como una red que apoyó a testigos electorales que participaron en el reconteo de votos.



"Inicialmente se llamó 'Guardianes del cambio'. Ese era el equipo de Xavier Vendrell. Fue una red de apoyo hasta que se terminó la campaña. Después, varios jóvenes quedaron como activistas y el presidente les da como una bendición: 'que sea la juventud los que deban auditar que el gobierno vaya bien', explicó López.



(Puede ser de su interés: Bogotá: habla dueña de Masa, exclusiva panadería víctima de dos violentos atracos)



Sobre el mensaje en redes que luego fue borrado, López señaló que lo desconoce: "Si lo escribieron, no debieron hacerlo, es totalmente desacertado".



Y fue enfático en que, contrario a lo señalado por otros medios, él no es cofundador de 'Activistas por el cambio'.



Sin embargo, a través de López, miembros de esa red le aseguraron a EL TIEMPO, que muchas personas tenían acceso a esa cuenta de X: "No sabemos quién pudo hacer el trino, pero apenas lo vimos publicado, lo borramos".

Facebook Twitter Linkedin

Magistrado Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema. Foto: Cortesía

Dardo a Galán

Facebook Twitter Linkedin

Alcalde Carlos Fernando Galán Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

El llamado colectivo digital, del que Vendrell fue una especie de líder, tiene tareas específicas como el “soporte popular del gobierno” y el envío de mensajes de WhatsApp y Telegram con este tipo de contenido.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



​"#AEstaHora seguimos resistiendo en el palacio de Justicia. Nos dicen que viene para acá la represión del Estado enviada por Galán. Igual acá seguimos. #Marchas #EleccionDeFiscalYa" señaló la misma cuenta en su más reciente trino.



"En mi gobierno no se permiten infiltrados en las marchas con objetivos políticos que no son los de los manifestantes. Esta personas enviadas para bloquear el palacio deben ser profundamente investigadas. La orden a la Policía es despejar las puertas con respeto pero con contundencia. Punto", señaló el presidente Petro en un trino a las 4:41.

En mi gobierno no se permiten infiltrados en las marchas con objetivos políticos que no son los de los manifestantes. Esta personas enviadas para bloquear el palacio deben ser profundamente investigadas.



La orden a la policía es despejar las puertas con respeto pero con… https://t.co/l3o1rgokTZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 8, 2024

UNIDAD INVESTIGATIVA

​u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook