Muñoz, el despilfarrador de la Distrital ahora quiere ser delator

De manera afanosa, el apoderado de Wilman Muñoz, exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, intenta sellar un acuerdo con la Fiscalía. Su carrera contrarreloj se inició hace 4 semanas cuando la Procuraduría consolidó el expediente en contra de Muñoz, en el que prueba que usó de manera irregular cerca de 11.000 millones de pesos de dineros públicos.



Tal como lo reveló EL TIEMPO este fin de semana, Muñoz usó una tarjeta de crédito y dineros de una cuenta corporativa para adquirir una camioneta Lexus GX 460, modelo 2017, de 150 millones de pesos y placas EMP 617. La pagó con tres cheques, por 68 millones de pesos, 33’468.000 y el tercero por 50 millones de pesos.

Además, extendió un cuarto cheque, por 60 millones de pesos, como parte de un contrato de permuta del vehículo Datsun, de 1971 y placa DBW 113. Y negoció un Mercedes, de 190 millones de pesos.



En efecto, con un sueldo de 8 millones de pesos, Muñoz se proporcionaba lujos con los dineros de la Distrital y hasta pagaba servicios de televisión.



Hay documentados giros a la empresa de su hijo, Ingeconstruc SAS, cuyo representante legal es Nicolás Muñoz Mehecha. A eso se unen compras de joyas, ropa de marca, restaurantes costosos y hasta la visita a un burdel, según han admitido testigos dentro de la investigación de la Procuraduría.

Admitió la visita a lo que llamó 'un bar de chicas', en compañía de Muñoz y de otro funcionario a quien identificó como Camilo. Pero advirtió que fue por curiosidad y que solo estuvo 20 minutos

Para aclarar y atenuar su responsabilidad, la defensa del ingeniero adelanta conversaciones con la Fiscalía Anticorrupción, a la que le ha ofrecido desde dar detalles de quiénes estaban detrás del manejo de esos 11.000 mil millones de pesos, hasta 20 convenios que se habrían suscrito de maneras irregular.



“Los convenios habrían sido firmados siguiendo directrices de políticos locales que garantizaban la permanencia de la cúpula de la Distrital”, le aseguró a EL TIEMPO una persona cercana al expediente.



Ricardo García Duarte, actual rector, es uno de los objetivos de Muñoz. De hecho, García ya tuvo que declarar ante la Procuraduría en donde le preguntaron si sabía o no de la existencia de la cuenta corriente y de la tarjeta débito, así como de visitas a burdeles.



García no solo negó lo de las cuentas sino que, además, dijo que es falso que muchos de esos gastos se usaran para garantizar su elección.



Sin embargo, admitió la visita a lo que llamó ‘un bar de chicas’, en compañía de Muñoz y de otro funcionario a quien identificó como Camilo. Pero advirtió que fue por curiosidad y que solo estuvo 20 minutos.



Pero en el campo penal se centrarán en contratos y convenios supuestamente direccionados y en aclarar la conducta de otros funcionarios de la universidad pública que por cuenta de este escándalo vivió la semana pasada jornadas de protesta y vandalismo.



Hasta el momento, han salido a relucir exconcejales y hasta un alto funcionario del gobierno pasado, cuyos nombres EL TIEMPO omite hasta que las autoridades establezcan si tienen o no nexos con este escándalo.



También se rastrea el doble pago de pensiones, millonarios desembolsos irregulares para infraestructura y más de 260 hallazgos administrativos en toda la universidad, por cerca de 25.000 millones de pesos más, que están en manos de la Contraloría de Bogotá.



La evidencia es tan demoledora que Muñoz ya fue llamado a juicio fiscal verbal y abreviado por parte de la Dirección de Investigaciones Especiales, por designación directa del procurador general, Fernando Carrillo.



Dentro del expediente disciplinario ya han ido a testificar empleados que hablaron de la cuenta ni la tarjeta Visa.



Patricia Gamboa, funcionaria de tesorería, entregó detalles de los giros que las nutrían y sobre el supuesto conocimiento del rector.



Al respecto, Muñoz habla de supuestas presiones de funcionarios de la universidad y de políticos de Bogotá (entre ellos concejales, congresistas, alcaldes locales, funcionarios de Fonade, del Sena y hasta de la CAR) para obtener plata a través de los convenios interadministrativos que está ofreciendo revela.



Por ahora, Muñoz –que continúa siendo profesor de a Distrital- deberá responder por los usos de la tarjeta.



Hay desde dos facturas, por 19’892.000 pesos, de la joyería y relojería Glauser, por la compra de dos relojes Longines; hasta gastos por 5’468.000 pesos en ropa de la boutique Hugo Boss. Para esa compra se usó la tarjeta de crédito Visa de la universidad.



También hay gastos en la boutique de Massimo Dutti, en donde ‘invirtió’ 1’024.000 pesos, y en las tiendas Lacoste, donde dejó 1’800.000 pesos.



Aunque Muñoz no ha querido hablar con la prensa, allegados aseguran que tiene evidencia demoledora que evidenciaría que funcionarios por encima de su cargo tenían control de los dineros que se usaron.



