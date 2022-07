Cuando el portón metálico de la plaza de toros artesanal de El Espinal, Tolima, se abrió de par en par, hacia las 12:30 del mediodía del domingo pasado, algunos se dieron cuenta de que algo grave estaba pasando.



La puerta por donde salen los toros se movió y le fracturó una de las patas traseras al segundo ejemplar de la tarde; cerca de 20 minutos después, ocho de los palcos de guadua y madera empezaron a caer en cascada y la algarabía se silenció por algunos segundos.

Vista aérea de la tragedia en las corralejas de El Espinal, Tolima. Foto: AFP

Concejal de El Espinal, por el Centro Democrático, Camilo Duque. Foto: Facebook Camilo Duque

Parte de la estructura se vino abajo sobre 359 personas, dejando cuatro muertos (incluido un bebé de 14 meses) y centenares de heridos, varios de gravedad.



“La estructura se empezó a mover, comenzó a temblar. Nosotros estábamos al frente y vimos, en cámara lenta, cómo se desplomaban los palcos”, le dijo a EL TIEMPO el concejal Camilo Duque (Centro Democrático), quien estaba allí con otras autoridades celebrando las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo.



Duque agregó que vio gente tirándose de los palcos más altos y otra que corría desesperada y llorando. En medio de la construcción de tablones de madera y guadua delgada y verdosa (amarrada con cabuya) había niños y adultos mayores que buscaban salir, mientras otros intentaban inmovilizar al toro que estaba en la arena.



Solo estaba la Defensa Civil y minutos más tarde llegaron los cuerpos de socorro y también organismos de investigación, que ahora indagan qué fue lo que ocurrió y quiénes son los responsables tanto de la construcción de la plaza de toros como de su desplome.

¿Hay póliza o seguro?

En plenas Fiestas del San Pedro en El Espinal, Tolima, ocho de los palcos de la plaza de toros Gilberto Charry se desplomaron la tarde del pasado domingo 26 de junio. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO investigó y estableció que el organizador de la corraleja de El Espinal es Yerson Hernán Oliveros Calderón.



Se trata de un ingeniero industrial, experto en salud ocupacional, quien le aseguró a este diario que la Alcaldía le asignó la organización porque él pasó la propuesta económica más viable.



“Tengo contrato, pero no me voy a referir a este. La Alcaldía tiene la información y sabe si hay póliza”, señaló Oliveros. Y agregó que, junto a su padre, ha organizado eventos similares en varios municipios como Flandes y Suárez (en Tolima); y Guataquí y Nariño (en Cundinamarca).

También dijo que quienes construyeron la corraleja, con palcos de hasta tres pisos, fueron 44 llamados palqueros: “Son familias que tradicionalmente y por años han hecho estas estructuras. Ellos pagan por el espacio y venden las entradas (…). Solo se cayeron 8 de 48 espacios”.



Ante las versiones de que la caña usada en la construcción estaba verde y no cumplía características, Oliveros manifestó que Cortolima (la autoridad ambiental) no les había autorizado el uso de guadua local por lo que tuvieron que traerla de Armenia.

La alerta que se saltaron

Mediante el acuerdo 015 de 2017, Cortolima prohibió la explotación de guadua local en ese departamento. Foto: Archivo particular

“Tocó buscarla en otro lado. Uno la trae de donde nos den los certificados y documentos pertinentes. Dos de los palqueros trajeron la guadua, que es de cultivo y está certificada”, señaló Oliveros. En igual sentido se pronunció Luis Ernesto García, palquero a quien se le cayeron dos estructuras.



Pero EL TIEMPO investigó y estableció que no era cuestión de traer la caña de Valle y Quindío, como ocurrió, sino de no hacer ese tipo de obras porque, se les había advertido, no cumplen requisitos técnicos.



“Se realizan actividades de fiestas patronales y regionales construyendo estructuras artesanales en guadua y madera sin los respectivos cálculos y diseños que garanticen la estabilidad de las mismas”, señala el acuerdo de Cortolima, del 14 de noviembre de 2017.

Y agrega: “Además de promoverse la instalación de estructuras artesanales para alojar masivamente personas en espectáculos públicos, se promueve en una forma irregular la explotación de recursos naturales (guadua y madera) sin los debidos trámites y controles ambientales que requieren esta clase de actividades”.



Un vocero de esa entidad fue enfático en señalar lo perentorio del acuerdo. Y aseguró que, por eso, funcionarios de esa entidad fueron a hacer una inspección a la obra, solo para verificar la procedencia de la guadua que venían usando los palqueros, que comercializaron las entradas al lugar.

¿Contradicciones?

Juan Carlos Tamayo Salas, alcalde de El Espinal. Foto: Alcaldía

Heridos dicen que pagaron entre 10.000 y 50.000 pesos por un lugar en los palcos que se vivieron abajo.



Pero, además de la clara advertencia de Cortolima, parece haber contradicciones entre las declaraciones dadas por el alcalde de El Espinal, Juan Carlos Tamayo, y el encargado de supervisar la obra: Jaime Orjuela Reyes.



El mandatario dijo que la construcción artesanal había sido sometida a pruebas de resistencia.



Pero otra cosa señaló su funcionario. En efecto, en plena construcción, el medio local Notihortiz entrevistó a Orjuela, quien señaló que ha supervisado la corraleja en los últimos 15 años.

Jaime Orjuela Reyes fue el encargado de verificar la construcción de la plaza de toros de El Espinal. Foto: Función Pública

En el video agrega que no se le hizo prueba de resistencia, porque antes se utilizaban estudiantes y la Policía lo prohibió.



Orjuela también explicó que por la temporada de lluvia había mucha humedad en el suelo del lote (la plaza de mercado, de propiedad de la Alcaldía de El Espinal).



Por eso, la estructura tenía profundidad de un metro, con soporte de madera.



Añadió que, por ser una estructura supuestamente monolítica, se preveía que los palcos se podían mover, pero el supervisor dijo que “no se iban a caer”.

Y aunque admitió que la guadua era un poco delgada, fue enfático en que no había problema.



En el Concejo dieron otra versión: dijeron que la oficina de Gestión del Riesgo fue la encargada de supervisar la construcción, amarrada con cabuya y lazos. No obstante, Jesús Antonio Canizales, su director, colgó abruptamente el teléfono cuando este diario lo llamó para preguntarle sobre el tema.



Los que sí han dado la cara son los bomberos de El Espinal. Su comandante, el capitán Carlos Yepes, le aseguró a EL TIEMPO que los organizadores de la corraleja entregaron un plan de contingencia en caso de que se presentara alguna emergencia.



Según Yepes, este “sí cumplía con los requisitos exigidos” por el comité de gestión de riesgos de desastres del municipio.

Las amenazas

Así quedó el sector de la plaza de toros que se derrumbó. Civiles y socorristas acudieron a sacar los cuerpos. Foto: Policía Nacional

La Sijín y el CTI ya empezaron a recoger testimonios y evidencias para establecer quiénes son los responsables de la tragedia de la corraleja de El Espinal.



Por ahora, las autoridades avanzan en la investigación y el organizador, Oliveros, ya contrató abogado para explicar su proceder. Además, le reveló a EL TIEMPO que ha recibido amenazas.



“Hubo gente muerta, heridos y gente que perdió plata. Además de los palqueros, también cantineros, que venden los productos en el primer piso”, señaló sin dar mayores detalles.

EL TIEMPO intentó que Juan Carlos Tamayo, el alcalde de El Espinal, respondiera el tema de la selección del organizador, si hay o no seguros o pólizas de riesgo y quién supervisó la obra.



Además, sobre las aparentes contradicciones sobre las pruebas de peso y la advertencia de Cortolima. Pero al cierre de esta edición no había respondido los mensajes.

El estado de los heridos

Los servicios médicos en los centros de salud de El Espinal colapsaron por la masiva llegada de heridos. Muchos debieron ser trasladados a otras ciudades. Foto: Defensa Civil

El desplome de los palcos dejó 355 personas heridas, de las cuales 310 fueron atendidas en el Hospital San Rafael de El Espinal.



Seis personas continúan hospitalizadas mientras se recuperan de cirugías.



Dos pacientes, una menor y una mujer adulta, que durante la semana no asistieron a servicios de salud, acudieron el viernes por lesiones leves.



Además, una menor de tres años permanece –con pronóstico reservado– en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Federico Lleras, de Ibagué.

El desplome de los palcos dejó 355 personas heridas, de las cuales 310 fueron atendidas en el Hospital San Rafael de El Espinal. Foto: EL TIEMPO

Lo que ha dicho el alcalde

Juan Carlos Tamayo Salas, alcalde de El Espinal, en rueda de prensa el pasado lunes 27 de junio. Foto: Alcaldía El Espinal

El alcalde de El Espinal, Juan Carlos Tamayo Salas, explicó que la corraleja es una tradición que se ha hecho por 141 años y que se retomó luego de la pandemia. “Esto nos llevará a tomar algunas decisiones, a reflexionar sobre el tema, pero nadie prevé una situación de estas”, dijo el domingo pasado en rueda de prensa.



Al ser cuestionado sobre los controles que le hicieron a la construcción dijo: “Se hicieron las pruebas respectivas por parte de funcionarios de la administración municipal, como se hacía todos los años”.



Y, sobre la verificación a la estructura, aseguró: “Se hace con los mismos palqueros, se reúne un número de personas y se le hace la prueba de resistencia a cada palco”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com