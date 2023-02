Hasta hace 4 días, el joven y brillante oficial Ricardo Alberto Durán Ruiz era un firme candidato para ascender en la cúpula de la inteligencia de la Policía Nacional, institución en la que llevaba más de 12 años.



El alto mando y agencias extranjeras han destacado su lucha contra organizaciones trasnacionales de narcotráfico, que ha librado en operaciones con sus pares de Estados Unidos, Reino Unido, España y Francia.

Pero una investigación, liderada por la Fiscalía y en la que han participado agentes de la DEA, no solo le puso fin a su carrera, al menos por ahora. Además, el caso promete destapar un foco de corrupción entre altos oficiales que pasaron invictos en la barrida que se hizo al inicio del gobierno Petro.



Para que no se filtrara la información, la Fiscalía acudió a uniformados del Gaula del Ejército para allanar la casa del coronel Durán, ubicada en Normandía, occidente de Bogotá.

El golpe

Junto al coronel Ricardo Durán, fue capturado el exinvestigador Jhon Freddy Rendón Bautista. Foto: Suministrada por autoridades

Hacia las 11 de la noche del pasado miércoles 1 de febrero, un grupo de al menos 15 efectivos llegaron al lugar y le pusieron de presente una orden de captura por los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, violación a datos personales, violación ilícita de comunicaciones y fraude procesal.



Altas fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL TIEMPO que el operativo se prolongó hasta la madrugada del jueves porque se habrían encontrado en la vivienda una serie de documentos y dispositivos electrónicos con información relevante para la investigación. De hecho, también se habla de armas cuya legalidad se estaría verificando.

La Policía no se ha referido al caso y este tan solo se conoció cuando EL TIEMPO reveló en primicia la captura del brillante oficial y un dato aún más explosivo.



Fuentes federales le dijeron a este diario que la Fiscalía tendría evidencia de que el uniformado puso al servicio de una red extorsiva información entregada por la DEA para ubicar capos en Colombia.



También se habla del uso irregular de las salas de interceptación entregadas por Estados Unidos bajo convenios de cooperación judicial. Por eso se le va a imputar el delito de violación ilícita de comunicaciones.

Citas en el Dann Carlton

Carlos Ramón Zapata tiene prisión domiciliaria. Foto: Archivo Particular

Según fuentes judiciales, desde hace más de un año, el prometedor oficial venía sosteniendo reuniones con el excapo del cartel de Medellín Carlos Ramón Zapata, que en los 90 usaba el alias de ‘el Médico’.



“Se documentaron decenas de reuniones en el hotel Dann Carlton de la calle 93, donde Carlos Ramón Zapata solía hospedarse con su otra identidad: Ramón Esteban Peña Martínez”, explicaron fuentes enteradas.

Aunque inicialmente estos contactos se asumieron como labores de inteligencia del coronel Durán, tendientes a ubicar narcotraficantes en la mira de la DEA, el caso tuvo un viraje en plena pandemia.



Agentes federales empezaron a notar que algunos capos eran literalmente invisibles. Parecía que la tierra se los hubiera tragado.



Y, de manera paralela, abogados de varios capos lanzaron una alerta. Les dijeron a agentes de la DEA que Carlos Ramón Zapata citaba a sus clientes mafiosos y les pedía entre 500 millones de pesos y 2.500 millones de pesos para “solucionarles problemas en la Fiscalía, en la Policía y hasta en Estados Unidos”.

“El coronel Durán sabía al derecho y al revés los temas de inteligencia. Y, al parecer, desde 2018 entró a operar con la red que empezó a extorsionar a narcotraficantes y a sus testaferros”, explicó uno de los investigadores de este caso, que está a cargo del fiscal Mario Burgos.



Este último es calificado como el nuevo fiscal de confianza de la cúpula de la entidad, que le ha encomendado procesos sensibles como el del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci; y los del peluquero de los famosos Mauricio Leal y su madre Marleny.

Alias 'Tánatos' fue capturado por lla policía con fines de extradición. Foto: Policía Nacional

La ficha de ‘Tánatos’

Javier García Rojas, alias Maracuyá. Foto:

Una de las abogadas que dejó en evidencia a esta red es Ruth García, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sacó de la Lista Clinton, en 2020, como parte de la organización de su hermano, el señalado capo invisible Javier García Rojas, alias Maracuyá.



Uno de los clientes de la abogada, perteneciente a la estructura criminal del capo Jesús Hugo Berdugo Chávez, alias Tánatos’, fue uno de los objetivos de la red.

“Carlos Ramón llegaba a las reuniones con las carpetas y la información clasificada que tenía la DEA sobre estos capos. Y andaba con un exoficial de la Dijín para intimidar”, señaló uno de los testigos dentro del proceso.



De hecho, se indaga un pago por 2.500 millones de pesos en efectivo, que se hizo para “arreglar” la situación de uno de capos.

Entrega y colaboración

Abogada Ruth García Rojas. Foto: Suministrada por autoridades

El dinero se habría trasladado en un carro, en plena pandemia, desde Cali a Bogotá. Además, se sabe que fue parado en un retén y se tuvo que pagar un soborno extra de 50 millones de pesos para que lo dejaran seguir.



(Le invitamos a leer: La reunión en un hotel y los audios que enredan a poderoso excapo colombiano)



Inicialmente, cuando Carlos Ramón Zapata fue abordado por agentes de la DEA para preguntarle por estos casos, aseguró que estaba haciendo la misma labor legal que desempeñó en Estados Unidos, luego de pagar una condena de cinco años por narcotráfico: acercar mafiosos a la justicia y buscar arreglos judiciales ventajosos.



Incluso, se quejó de que sus celulares hubieran sido retenidos y revisados sin una orden judicial. Y dijo que se le estaba tejiendo un entrampamiento con agentes de la DEA de Miami que él había denunciado en el pasado.

Pero, a mediados de diciembre de 2022, el excapo contrató abogado y terminó entregándose en Bogotá.



EL TIEMPO estableció en primicia que hoy está colaborando con la investigación para intentar sellar un principio de oportunidad con la Fiscalía General.



Además, no se descarta que acceda a servir de testigo dentro de los procesos contra otros involucrados, incluido el joven coronel Durán.

Las escuchas

Mario Andrés Burgos Patiño, fiscal primero ante el Tribunal Superior de Bogotá. Foto: Archivo particular

Allegados al oficial le dijeron a EL TIEMPO que creen que este pudo haber sido asaltado en su buena fe e incluso que era posible que estuviera adelantando algún operativo de inteligencia, infiltrándose en la red que extorsionaba a narcotraficantes.



“Nos tiene sorprendidos la noticia”, le dijo a EL TIEMPO un oficial que como Durán, trabaja en los llamados SIU de la DEA o Unidades de Investigaciones Especiales, por sus siglas en inglés.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que la Fiscalía tiene en sus manos evidencia que señala que habrían llegado a tal nivel de corrupción, que alteraron órdenes de investigación para interceptar teléfonos de manera ilegal.



Por eso, también se les imputará falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

“Al parecer, interceptaban celulares de potenciales clientes de la red, pero también hacían favores. Se indaga, por ejemplo, si se ‘chuzó’ a una expareja de una funcionaria de la Fiscalía cercana a Carlos Ramón Zapata”, explicó una fuente enterada del caso.



Dentro de las pesquisas se mencionan, además, a dos investigadores que estaban en el mismo grupo y bajo las órdenes del coronel Durán; que conocían los trabajos con el excapo Carlos Ramón Zapata. Uno de ellos fue capturado el pasado jueves en el barrio Venecia, sur de Bogotá.



Se trata de Jhon Freddy Rendón Bautista.

El otro coronel

Ana Catalina Noguera. Foto: Policía Nacional

Testigos dentro del caso señalan que en la lista de capos extorsionados y a los que se les prometió borrarles anotaciones hay mafiosos del Cauca, del Valle y de Antioquia.



Varios de ellos se habrían referido al coronel Ricardo Durán Ruiz con el alias de ‘Pluma’, en interceptaciones en poder de las autoridades.



Pero también están señalando a al menos dos mujeres que estarían involucradas en las irregularidades: una exfiscal y una funcionaria activa del ente acusador.

Además, aseguran que en Medellín está apostado otro coronel que puede terminar capturado en la segunda fase de la operación que prepara el fiscal Burgos.



De hecho, este caso podría terminar impactando una millonaria demanda contra la Nación que interpuso el empresario Ángel Seda por la extinción de dominio del famoso predio Meritage, ubicado en las afueras de Medellín y ligado a la mafia.

¿Extradición a EE. UU.?



Predio donde esta construido el edificio Meritage. Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

El caso del Meritage era adelantado por la entonces fiscal Ana Catalina Noguera como cabeza de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía General.



Y Carlos Ramón Zapata terminó acercándose a la fiscal Noguera y testificando a favor del empresario Seda dentro de la demanda contra la Nación.



En Colombia, el caso de las extorsiones a capos apenas está arrancando. Pero en Estados Unidos avanza una investigación paralela por conspiración y obstrucción a la justicia en contra de varios involucrados.

De hecho, no se descarta que se pida la extradición del coronel Durán, si este no demuestra su inocencia.



Lo mismo pasaría con Carlos Ramón Zapata, quien entraría por tercera vez a una cárcel en ese país. Además de la condena por narcotráfico, también estuvo preso por una estafa inmobiliaria, revelada por este diario.



Por ahora, la Fiscalía no ha revelado detalles del caso y la Policía no se ha pronunciado sobre la captura de uno de sus más brillantes hombres de inteligencia.

UNIDAD INVESTIGATIVA

