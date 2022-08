El testimonio de dos policías de Sucre, en los que aseguran que el teniente coronel Benjamín Núñez Jaramillo mató a sangre fría a tres jóvenes en el corregimiento de Chochó, tiene los reflectores de las autoridades apuntando al oficial, oriundo de Sogamoso.



Los testimonios aseguran que Núñez acusó a los jóvenes -Carlos Ibáñez Mercado, Jesús Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo- de pertenecer al 'clan del golfo' y, tras someterlos a torturas, los asesinó en un paraje semirural y luego los presentó como bajas en combate.

Sin embargo, el hermano del oficial le aseguró a EL TIEMPO que Núñez no se fugó: "Se está escondiendo y protegiendo de la amenaza del 'clan del golfo'. Si hay garantías de seguridad, se presentará de inmediato".



De hecho, el 5 de agosto, cuando tomó un vuelo de la aerolínea Copa con destino a Panamá y luego a México, no tenía requerimiento de la Fiscalía ni impedimento para salir del país. Se espera que las primeras medidas sobre el caso se tomen en las próximas horas.



Al respecto, EL TIEMPO estableció que en el expediente rezan dos cartas que Núñez envió antes de volar al exterior.

Esta es la carta en la que el coronel Núñez dice que ya no quiere que lo retiren de la Policía. Foto: EL TIEMPO

Las cartas

Uno de los documentos, que sin duda creará polémica, es una solicitud a su superior inmediato.



Núñez, comandante operativo de Sucre hasta el 5 de agosto, le dijo formalmente al comandante de Policía de Sucre, coronel Carlos Andrés Correa: "Ya no quiero continuar con la solicitud de retiro".



En efecto, a pesar de los señalamientos, el coronel está pidiendo el reintegro a la Policía que ordenó su retiro el 5 de agosto pasado.



El texto de la carta es el siguiente: "De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel tenga a bien en ordenar a quien corresponda sea desistido mi solicitud de retiro que realice (sic) mediante comunicado ofical No, GS-2022071876-DESUC, teniendo en cuenta que ya no quiero continuar con la solicitud de retiro, por el contrario, quiero seguir en la Policía Nacional".

Se llamaban Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo. Foto: Archivo familiar

Solicitud de seguridad

Esta es una de las cartas del coronel Núñez. Foto: Archivo particular.

Y hay una segunda carta de Núñez, esta vez dirigida a la Fiscalía, a la dirección de la Policía y a la Unidad Nacional de Protección.



Es esta solicita protección para él y para su núcleo familiar por amenazas contra su vida e incluso un atentado.



"El cargo que ocupaba antes de la notificación de la resolución mencionada era el de Comandante Operativo del Departamento de Sucre, situación que he afrontado con las responsabilidades que exige mi cargo de la mejor manera acogido a la Constitución Política y la ley, logrando mantener una mejoría en los temas de seguridad del Departamento y afectar las bandas criminales y grupos de delincuencia que se asientan en esta zona", se lee en el documento obtenido en exclusiva por EL TIEMPO.



Y agrega: "Por tal razón he sido blanco de ataque sicariales en mi contra y de mi familia hechos (que) se han denunciado, como lo fue la explosión de un artefacto explosivo en la cercanía de la casa fiscal asignada para mí y mi familia, situación que llevó a separarme de mi núcleo familiar ya que por razones de seguridad me vi obligado a trasladarlos a la ciudad de Bogotá para que estén seguros con altas medidas de precaución, para que no se vean más afectados por esta situación de amenazas constantes a nosotros como familia".



Se espera que en las próximas horas la Fiscalía tome las primeras medidas sobre este triple homicidio.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

