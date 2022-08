Desde el pasado viernes, el periódico EL TIEMPO reveló que oficiales de inteligencia de la Policía desconocían el paradero del teniente coronel Benjamín Núñez, comandante operativo en Sucre.



Se trata de uno de los oficiales involucrados en la masacre de tres jóvenes en el corregimiento de Chochó (Sucre), zona rural de Sincelejo, el pasado 25 de julio.

Como lo anticipó este diario, al menos dos uniformados lo ubican en la camioneta en la que los tres jóvenes fueron movilizados tras su detención y luego llevados a un paraje en donde recibieron tiros de gracia.



Un video, revelado en las últimas horas, muestra la llegada de los cadáveres al hospital de la zona y al teniente coronel en una patrulla de la que descendió.



Según información en poder de la Policía, Núñez les dijo a sus superiores que fueron "muertes en combate", pero cuando empezaron a aparecer evidencias y testimonios, literalmente, se esfumó.



EL TIEMPO estableció en exclusiva que el 4 de agosto tomó un vuelo de la aerolínea Copa desde Cartagena con destino a Panamá.

Dolor en Sucre por el crimen de los tres jóvenes, presuntamente a manos de la Policía. Foto: archivo particular

¿Tenía impedimento?

Fuentes cercanas a la investigación le dijeron a EL TIEMPO que cuando el alto oficial abordó el avión, no tenía ningún impedimento para salir del país.



De hecho, la Fiscalía no ha tomado ninguna decisión en torno a Núñez a pesar de que testimonio lo implicarían de manera directa con los crímenes.



El caso se registra en momentos en los que el senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, dijo tener en su poder declaraciones bajo juramento de un grupo de patrulleros testigos de los asesinatos de los jóvenes Carlos Ibáñez Mercado, Jesús Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo.



De acuerdo con Flórez, el teniente coronel ordenó que la camioneta en la que se movilizaban a los jóvenes tomara un desvío y los llevaran a una zona semirural en donde fueron asesinados con tiros de gracia

A control político

Por eso, el caso del triple crimen y sus responsables será tema de debate en el Senado y también se incluyó el el segundo consejo de seguridad de la administración del presidente Gustavo Petro.



Familiares de los jóvenes dicen que no entienden por qué no se han tomado medidas judiciales contra los presuntos implicados si ya rezan testimonios y videos sobre el caso.



Allegados a Núñez, mientras tanto, no descartan que se presente a las autoridades y recordaron que es hijo de oficial y yerno de un general.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

