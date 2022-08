El análisis de los cuerpos de Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo, los jóvenes asesinados al parecer por un coronel de la Policía en Sincelejo (Sucre), se convirtió en una pieza clave para esclarecer quién apretó el gatillo.



Testimonios de dos uniformados aseguran que fue el coronel Benjamín Núñez Jaramillo, comandante operativo de la Policía de Sucre, quien les disparó después de torturarlos. Ahora se revelan las historias clínicas, a través de las cuales se podrá establecer el arma utilizada para el triple crimen.

El teniente coronel Benjamín Núñez fue retirado de la Policía el pasado 5 de agosto. Foto: Policía Nacional

"Los proyectiles tienen un serial y una huella digital. En ninguno de los testimonios de los uniformados se dice que el coronel les haya quitado sus armas. Así que se podrá establecer qué pistola oficial se utilizó", explicó un investigador.



En el informe forense se asegura que todos los jóvenes presentaban disparos en sus extremidades inferiores e impactos que fueron ascendiendo por el tórax hasta llegar a sus cabezas. Esto llevaría a concluir que, como han afirmado sus familias, fueron torturados antes de asesinarlos.



Según se sabe, los tres cuerpos llegaron en el platón de una camioneta de la Policía, (a las 6:23 de la tarde) de 25 de julio, a la clínica María Reina de Sincelejo.



“Paciente traído por agentes de la Policía en malas condiciones de traslado en ‘volqueta’ (platón) de camioneta. Se ingresa paciente de inmediato a sala de reanimación y se conecta monitoreo de signos vitales donde no se registra actividad (…) A la inspección se evidencian múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en cráneo, tórax y extremidades inferiores, no reacciona a estímulos, sin respuesta al llamado”, señala el informe médico, revelado por SEMANA y conocido por EL TIEMPO.

Dolor en Sucre por el crimen de los tres jóvenes, presuntamente a manos de la Policía. Foto: archivo particular

Los seis disparos

Además, asegura que se denota una especie de sevicia porque tan solo uno de los cuerpos tenía hasta seis impactos de pistola.



“Cabeza, cara, órganos sentidos: se aprecian herida por proyectil de arma de fuego en cráneo en región frontal y nasofrontal, no se evidencian heridas en cráneo posterior, pupilas midriáticas no reactivas a la luz, cavidad oral y fosas nasales con salida de sangre espumosa, con coágulos”, señala el informe forense.



"Los cuerpos tenían tatuajes, lo que significa que los disparos fueron a quemarropa", señaló el investigador.

Adicional al análisis de los cuerpos, se están recogiendo cámaras de video de seguridad y cruzando la información con los testimonios de los dos policías que incriminaron a Núñez.



Al parecer, hay algunos tiempos entre la captura, el desplazamiento a una zona semirrural donde fueron asesinados, y la llegada a la clínica, que no cuadran.

