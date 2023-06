Contrario a lo que ocurrió con el desplazamiento del presidente Gustavo Petro a Alemania, la semana pasada, todo indica que su hombre de confianza y jefe de seguridad en Casa de Nariño, el coronel Carlos Alberto Feria, no lo acompañará a su viaje a Francia.



(Lo invitamos a leer: Las dudas que despejaron las últimas llamadas del coronel Dávila)



Para el martes, 20 de junio, feria está citado por segunda vez a la Fiscalía General, esta vez dentro de la investigación por las interceptaciones ilegales, seguimientos, exámenes de polígrafo y otras conductas aplicadas a las empleadas del Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Petro, por el robo de un maletín con dinero.

Facebook Twitter Linkedin

Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Petro. Foto: Cristian Garavito. Presidencia

Su primera diligencia, el pasado 13 de junio, dentro del caso de la muerte de su subalterno y compañero el coronel Óscar Dávila, fue aplazada por solicitud del propio Feria.



El alto oficial, que ha sido la sombra del presidente en temas de seguridad desde que este estaba en la Alcaldía de Bogotá, ya anunció que asistirá a las diligencias a las que ha sido citado, en compañía de su apoderado, el penalista Marlon Díaz.



EL TIEMPO conoció de manera anticipada qué va a responder el oficial en cada una de las líneas de investigación, además, que renunciará a guardar silencio como lo han hecho otros de los citados, entre ellos el capitán Carlos Andrés Correa, de la Dijín; y el patrillero Jhon Freddy Morales Cárdenas.



Este último es clave porque fue el uniformado que le pidió a Óscar Fernando Gutiérrez, fiscal 191 de Quibdó, Chocó, que incluyera los abonados celulares de Marelbys Meza y de otra de las empleadas de Laura Sarabia en una investigación en contra del 'clan del Golfo'.

Facebook Twitter Linkedin

Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, fue sometida a polígrafo y a interceptaciones no legales. Foto: Archivo EL TIEMPO

Las 'chuzadas' y el polígrafo

EL TIEMPO estableció en primicia que el coronel Feria va a asegurar que se cumplieron todos los protocolos en la aplicación de la prueba de confiabilidad y credibilidad a través de polígrafo, respetando no solamente la jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto sino todas las normas que lo regulan y la aplicación dentro del marco funcional en la nueva estructura administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.



(Le puede interesar: Caso exniñera: abogado del coronel Feria contesta tres preguntas claves sobre proceso)



Para la Fiscalía, sin embargo, no solo se configuraría un abuso de autoridad sino, además, un peculado por uso, al destinar bienes y procedimientos del Estado a temas particulares y que no tiene nada que ver con la seguridad nacional sino con un aparente robo doméstico de un dinero.

Muerte del coronel Dávila

Facebook Twitter Linkedin

El subintendente Javier Galeano Arango, estafeta del coronel Dávila. Foto: Noticias Uno

El coronel Feria, quien también estuvo a cargo de la seguridad de Gustavo Petro durante la campaña a la presidencia, también será interrogado dentro de la investigación por la muerte del coronel Óscar Darío Dávila Torres, registrada el 9 de junio en el occidente de Bogotá.



El coronel Feria dirá que él no puede dar cuenta de nada de lo que ocurrió ese día.

Sin embargo, el ente acusador le tiene varias preguntas sobre las actividades de Dávila y las de la oficina de Protección Anticipativa, ubicada en el piso 13 del edificio 'Sendas' de la Dian, diagonal a Casa de Nariño.



Después de que EL TIEMPO reveló sus ubicación y posibles actividades con relación a las indagaciones contra la exniñera, este fue inspeccionado.



En esta línea de investigación también será escuchado el estafeta o ayudante de Dávila, quien estaba a su lado el día de su muerte. Se trata del subintyendente Javier Galeano Arango.



Entre otras preguntas deberá responder por qué si supuestamente Dávila estaba preocupado y presionado, lo dejó solo en la camioneta oficial con su arma de dotación. En efecto, el oficial habría accionado la pistola de su estafeta, según informes preliminares.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook