Según registros de Medicina Legal, el cuerpo del teniente coronel de la Policía Óscar Darío Dávila Torres les fue entregado el sábado 10 de junio, en horas de la noche, para la necropsia.



La remisión del cadáver venía con el acta de levantamiento, realizada por la Unidad de Reacción Inmediata, Fiscalía 137-Coral 6 del CTI en la calle 22 bis con carrera 48, luego de que fuera sacado de la camioneta oficial en la que se encontró. Este vehículo estaba parqueado a la entrada el conjunto residencial donde vivía con su esposa y tres hijos: Prados del Salitre, a pocas cuadras de la Fiscalía en Bogotá.

Aunque el estafeta del oficial les reportó primero los hechos a la esposa de Dávila y luego a la Policía (a eso de las 6:46 de la tarde), el caso lo atendió el CTI.



Sin embargo, por tratarse del deceso de un oficial y porque el caso cobró relevancia, al lugar llegaron oficiales de diferentes rangos y hasta Policía Militar.



“Le pidió un agüita al estafeta y cuando este se fue a comprarla se oyó el disparo. No voy a hablar más. Era mi amigo”, le dijo un oficial a EL TIEMPO en el lugar de los hechos.

El cuerpo del coronel Dávila fue encontrado en una camioneta cerca al búnker de la Fiscalía, Foto: UNIDAD INVESTIGATIVA

El nombre de Dávila había aparecido en medio de la investigación por los supuestos excesos e ilegalidades en torno a la investigación por el robo —en enero pasado— de 7.000 dólares de la residencia de Laura Sarabia, la entonces jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro.



El propio oficial le dijo al penalista Miguel Ángel del Río que EL TIEMPO ya había hablado de su oficina —Protección Anticipada de la Presidencia de la República—, ubicada en el piso 13 del edificio Senderos de la Dian, a pocas cuadras de Casa de Nariño, y que temía que su nombre saliera a relucir (Ver ‘Caso exniñera: otros policías mencionados en la investigación’).

El presidente Gustavo Petro estuvo presente en la ceremonia religiosa y le dio la paz a la viuda del oficial. Foto: Unidad Investigativa

'Buscar las causas'

Seis días después de que este diario habló del piso 13, el CTI lo inspeccionó durante nueve horas, el miércoles 7 de junio, llevándose computadores e información encontrada en discos duros.



Tanto el presidente Petro como el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anticiparon que Dávila se suicidó. Pero se está a la espera del dictamen de Medicina Legal y de un pronunciamiento de la Fiscalía por la serie de interrogantes que rodean este caso.



“Estuve con la familia del coronel Dávila hablando sobre su vida. Oficial con una carrera brillante, consideró que lo mejor que le había pasado era ingresar al servicio policial de la Presidencia. Ojalá la investigación judicial busque las causas de su suicidio. Por qué se sintió tan acorralado como para llegar a tan terrible decisión”, señaló el Presidente, el lunes 12 de junio, después de asistir al sepelio del oficial.

El caso de la exniñera de Sarabia ha desatado una crisis en el gobierno de Gustavo Petro. Foto: Archivo EL TIEMPO

Los 5 cabos sueltos

Abogado Miguel Ángel del Río. Foto: Instagram: @migueldelrioabg

Y el ministro Velásquez agregó que para el CTI y para la Sijín es claro que se trató de un suicidio. Sin embargo, hay varios cabos sueltos.



El penalista Del Río, a quien el oficial buscó para que lo representara, le dijo a EL TIEMPO que Dávila aseguró que sabía que estaba interceptado y que lo estaban siguiendo.



Además, que le dijo que no era cierto que en el piso 13 se le hubiera hecho una copia espejo al celular de Marelbys Meza, la exniñera de Sarabia. Y aunque admitió que participó en la prueba de polígrafo a la que se sometió a la exniñera, habría sido enfático en que no hubo nada ilegal.

La reunión con Del Río fue el jueves 8 de junio, en el Hotel La Fontana, norte de Bogotá, y quedaron de verse de nuevo el sábado 10 de junio.



Del Río (que apodera a uno de los intendentes involucrados en la interceptación ilegal a la exniñera) y otros allegados a Dávila le dijeron a este diario que se le veía inquieto y angustiado.



De hecho, ahora se sabe que el oficial elaboró una carta dirigida a la Fiscalía en la que se ponía a disposición para colaborar en la investigación. Lo que llama la atención es que la carta está fechada el 2 de junio, pero solo la radicó el 5.

“¿Por qué se demoró tanto en hablar con la Fiscalía y en aclarar lo que debía aclarar?”, se preguntó una persona que habló con Dávila antes de que muriera.



Y agregó que es evidente que alguien le ayudó a elaborar la carta dirigida a la Fiscalía, “porque tenía elementos jurídicos que él no manejaba”.



El estafeta del coronel es una de las piezas clave para aclarar el caso, al igual que las llamadas entrantes y salientes de su celular y las reuniones que sostuvo.

El estafeta acompañaba desde hace tiempo a Dávila y podría estar enterado de qué le inquietaba. De hecho, en un video revelado por Noticias Uno del momento en que fue a comprar el agua que le había pedido, se ve al estafeta asomarse al menos dos veces hacia la camioneta donde había dejado a su jefe.



Además, se quiere establecer por qué dejó su arma de dotación dentro de la camioneta. Esa fue el arma usada por Dávila, quien no llevaba la suya.

'Me acaban'

El coronel Dávila era un hombre entrenado en inteligencia. Foto: Suministrada por autoridades

Y hay otro elemento clave. El coronel habló con la revista Cambio. Cuando la periodista Sylvia Charry le preguntó su versión sobre las chuzadas ilegales a la exniñera y a otra empleada de Laura Sarabia, el coronel respondió: “No entiendo (...). Primero que todo yo no me puedo pronunciar ante eso. Qué pena contigo. Mejor dicho, jum, me acaban (...). De eso no tengo conocimiento, no sabría decirte (...). No me puedo pronunciar ante nada de eso. Listo”.



La periodista dice que el viernes el coronel le marcó a su celular y ella no alcanzó a contestar. Luego se supo lo del suicidio.

El presidente Petro y el director de la Policía asistieron a las honras fúnebres. Foto: Unidad Investigativa

EL TIEMPO fue el único medio de comunicación que ingresó al sepelio del oficial, al que asistió el presidente Petro y el director de la Policía, general William René Salamanca.



Amigos del oficial llamaron la atención sobre el hecho de que no se le rindieron honores con la bandera de Colombia y que, por su formación de hombre de inteligencia, hubiera tomado la decisión de suicidarse por una inspección a su oficina o por supuestas amenazas: “Él era sólido, un hombre formado en inteligencia”.



También dijeron que estaba asistiendo normalmente a su oficina y que, incluso, la semana pasada se había encontrado en Casa de Nariño con Laura Sarabia, cuando ella retiraba sus cosas de la oficina y sufrió un desmayo: “Simplemente la saludó”.

Teniente coronel Carlos Feria Buitrago, cabeza de la Jefatura para la Protección Presidencial. Foto: Archivo particular

Por ahora, los uniformados implicados en las interceptaciones ilegales han optado por guardar silencio.



Y en los próximos días se escucharán a otros policías mencionados dentro de la investigación.



Como lo anticipó EL TIEMPO desde el 30 de mayo, el primero en ser llamado es el coronel Juan Carlos Feria Buitrago, jefe de Protección de Casa de Nariño y de quien dependía la oficina a cargo del coronel Óscar Dávila.



Además, el actual director de la Dijín, general José Luis Ramírez Hinestroza, alto oficial que asumió la dirección general de la Dijín, dependencia que estaba a cargo de la general Olga Patricia Salazar cuando ocurrió la interceptación a la exniñera de Laura Sarabia.

