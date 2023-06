Parte de las dudas que surgieron alrededor de la muerte del teniente coronel de la Policía, Óscar Dávila Torres, la noche del pasado 9 de junio, fueron despejadas la mañana de este miércoles 21 de junio cuando la vicefiscal General, Martha Janeth Mancera, junto al director del CTI, Alberto Acevedo Quintero y expertos forenses, presentaron los resultados del informe de necropsia del caso.



“La conclusión para la Fiscalía General es que el teniente coronel, a las 18:18 horas, decidió quitarse la vida con el arma de dotación de su conductor”, dijo la vicefiscal en la rueda de prensa, que se celebró en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá.

El coronel fue encontrado muerto dentro de su camioneta. Foto: Néstor Goméz.

La conclusión se dio luego del análisis de la necropsia practicada por Medicina Legal, el estudio de la trayectoria del disparo realizados por físicos forenses del CTI, y los rastros de pólvora encontrados en la mano derecha y el puño de la camisa del oficial, quien para el momento de los hechos era el coordinador del Grupo Anticipativa de la Presidencia de la República.



Dichos resultados llevaron a la Fiscalía a indicar que el caso por la muerte del coronel estaba resuelto y probablemente los fiscales a cargo procedan a cerrarlo.

El dinero a la defensa

Sin embargo, hay algunos interrogantes que rodean la muerte del oficial, que aún no se han despejado.



Aún no se sabe de dónde obtuvo el coronel, en menos de 48 horas, los 50 millones de pesos que entregó para contratar al abogado Miguel Ángel del Río.



Cuando se le preguntó a la vicefiscal Mancera cómo se explica que si el oficial estaba buscando plata para pagar la defensa se suicidó, indicó: “Yo lo que les puedo decir es que la muerte quedó a las 18:18 lo demás es especulativo y volvemos a lo mismo: es un tema en el que tenemos que ser muy claros”.

Esta fue la línea del tiempo que presentó la Fiscalía. Foto: Fiscalía

Otra de las preguntas que está sin resolver fue por qué no se ofreció un resultado de la necropsia psicológica, al ser esta una de las principales pruebas que revelaría cuál fue el detonante del suicidio.



Tampoco se han revelado los hallazgos de la inspección del piso 13 del edificio 'Sendas' de la Dian, realizada luego de que EL TIEMPO puso el foco en esa ala donde funcionan oficinas adscritas a la Presidencia. La inspección habría inquietado al oficial.



Además, no se ha ahondado sobre por qué el teniente coronel se suicidó frente a su lugar de residencia, lo que ha llamado la atención de sus compañeros.

El cuerpo del coronel Óscar Dávila fue velado en la sala 2 del Centro Religioso de la Policía. Foto: Unidad Investigativa

Otro punto que no tocó la Fiscalía es si alguien habría ayudado al uniformado a realizar la carta en la que se ponía a disposición de la entidad para colaborar dentro del caso de la exniñera por el robo de la casa de la entonces jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia.



También persiste la duda de por qué el uniformado radicó el documento, el 5 de junio pasado, tres días después de haberlo elaborado (2 de junio).



Según la fiscal Mancera, no se habló de los días anteriores a la muerte del coronel Dávila porque eso implicaría abrir una nueva línea de investigación.



"En esa línea, tenemos que empezar a trabajar lo que ha sucedido durante los últimos tres, cuatro o cinco días; las últimas horas son fundamentales, pues hubo reuniones con su defensa", manifestó la vicefiscal.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

