El coronel Benjamín Núñez es señalado como el presunto autor del asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre, en hechos registrados el 25 de julio, versión que fue ratificada por un grupo de policías (hoy capturados) subalternos en ese momento del oficial.



Salió del país aludiendo que su vida estaba en peligro porque el 'clan del Golfo' ofrecía 150 millones de pesos por asesinarlo. Sin embargo, este viernes, 9 de septiembre, EL TIEMPO conoció que se presentó en en el consulado de México para ponerse a disposición de la Fiscalía. Tras un incidente en el vuelo (por un choque con un ave), el coronel aterrizó en la mañana de este sábado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá.

¡Atención! este es el video de la llegada del coronel Benjamín Núñez al país. Se entregó en México por el triple crimen de jóvenes en Sucre. @ELTIEMPO @Uinvestigativa pic.twitter.com/eWyv5M6cPa — UinvestigativaET (@Uinvestigativa) September 10, 2022

Exclusivo. Acaba de aterrizar el coronel Núñez procesado por el crimen de tres jóvenes en Chochó, Sucre. Se entregó al CTI en México. pic.twitter.com/7OjAAyihYq — UinvestigativaET (@Uinvestigativa) September 10, 2022

El teniente coronel Benjamín Núñez fue retirado de la Policía el pasado 5 de agosto. Foto: Policía Nacional

Testimonios en poder de la Fiscalía aseguran que Núñez acusó a los jóvenes -Carlos Ibáñez Mercado, Jesús Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo- de pertenecer al 'clan del Golfo' y, tras someterlos a torturas, los asesinó en un paraje semirural para luego presentarlos como bajas en combate.



Al respecto, el oficial señaló en una carta, revelada por EL TIEMPO, que salió del país por amenazas: "He sido blanco de ataques sicariales en mi contra y de mi familia hechos (que) se han denunciado, como lo fue la explosión de un artefacto explosivo en la cercanía de la casa fiscal asignada para mí y mi familia, situación que llevó a separarme de mi núcleo familiar ya que por razones de seguridad me vi obligado a trasladarlos a la ciudad de Bogotá para que estén seguros con altas medidas de precaución, para que no se vean más afectados por esta situación de amenazas constantes a nosotros como familia".

Se llamaban Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo Foto: Archivo familiar

Con su entrega, el ente investigativo buscará imputarlo ante un juez por el crimen de los hombres.



De hecho, ya lo hizo con los otros uniformados implicados, a los cuales les imputó tortura, privación de la libertad en calidad de coautores, homicidios en concurso homogéneo y ocultamiento de pruebas. Sin embargo, ninguno ha aceptado los cargos.

Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

UNIDAD INVESTIGATIVA Y ELTIEMPO.COM

