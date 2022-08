Desde el pasado 5 de agosto y tal como lo reveló EL TIEMPO, el teniente coronel de la Policía Benjamín Núñez Jaramillo tomó un vuelo rumbo a Panamá y su paradero es incierto: al parecer, saltó a México. Su decisión de irse del país coincide con la investigación por la masacre de tres jóvenes en el corregimiento del Chochó (Sucre), el pasado 25 de julio.



Testimonios de dos uniformados, publicados desde el viernes por EL TIEMPO, aseguran que el coronel Núñez asesinó a los tres jóvenes y luego los hizo pasar como muertos en combate. Pero la familia del oficial pide que el país conozca la otra versión de los hechos.

El teniente coronel Benjamín Núñez fue retirado de la Policía el pasado 5 de agosto. Foto: Policía Nacional

EL TIEMPO ubicó a su hermano, Herbert Núñez Jaramillo, quien empezó por señalar que el 'clan del golfo' está ofreciendo 200 millones de pesos por la cabeza de su hermano. Además, que este sufrió un atentado, el 28 de julio.



"Mi hermano no se fugó. Se está escondiendo y protegiendo de la amenaza del 'clan del golfo'. Si hay garantías de seguridad, se presentará de inmediato", señaló en diálogo con este diario.



Además, dijo que el país debe saber que una granada de fragmentación estalló a dos cuadras de la casa fiscal en donde estaba Núñez con sus dos pequeños hijos y su esposa.



"El grupo especial GOES tuvo que hacer un operativo y sacar a la familia de la zona. Todo está documentado. Incluso, se pidió la protección de la Policía, pero no se la brindaron porque lo retiraron de la institución el 5 de agosto", explicó.

¿Orden de captura?

También fue enfático en que, a la fecha, su hermano no está fugitivo porque no hay aún medida de aseguramiento en su contra: "Él ya ofreció su versión ante la Fiscalía y el ente acusador ha avanzado en el caso. Que lo investiguen, que la justicia obre, pero que esto también se sepa".



Además, pidió que se revisen las investigaciones de la Sijín-Sucre de cómo su hermano descubrió que 23 fusiles y mil municiones se perdieron y terminaron en el 'clan del golfo': "Ya hay capturados'.

UNIDAD INVESTIGATIVA

