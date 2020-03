'No es militarización en Cundinamarca, es acompañamiento del Ejército'

Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, habló con el TIEMPO sobre la decisión de pedir apoyo del Ejército para patrullar 9 municipios de su departamento.



Según aclaró, no se trata de la militarización de parte del territorio sino del acompañamiento de uniformados debido a algunos episodios registrados en varias jurisdicciones.

¿Dónde va a hacer presencia el Ejército?

En la jurisdicción urbana, principalmente. De Girardot, Madrid, Soacha, Funza, Fusagasugá, Mosquera, Zipaquirá, Cajicá y Facatativá.



¿A partir de cuándo se iniciarán los patrullajes y qué brigada estará a cargo?

“Tendremos la compañía de la decimotercera brigada del Ejército de manera permanente a partir del día del 31 de marzo. Son 450 hombres. Adicionalmente, estamos regulando el número de pasajeros que viajan en buses intermunicipales”.



(Le puede interesar: 'América llegará al pico de contagios de covid-19 en uno o dos meses')



¿Por qué tomó la decisión?

Mucha gente aún no ha recibido la ayuda formal por parte de las entidades territoriales. Muchos tienen una situación de que si no salen, no hay alimento. Le explicamos que esas ayudas van a llegar, pero algunos salen simplemente porque no quieren estar en sus casas. Es de aclarar que esto se trata de un apoyo del Ejército y de la Policía para el cumplimiento de la medida en Girardot y otras ciudades que agrupan la mitad de los comparendos de todo el departamento.



¿Cuándo van a llegar esas ayudas'?

El Gobierno Departamental está coordinando con los municipios las entregas del mercado. Invitamos a todos a que esperen en casa, que las ayudas van a llegar.



¿Piensa extender la medida a otros municipios?

No se tienen que tomar medidas en otros municipios. Por ahora nos concentramos en los nueve.T enemos que concientizar a la ciudadanía que esto es serio, aunque hoy no hay ningún caso de covid-19, tenemos más de veinte pruebas en este momento en estudio en el Instituto Nacional de Salud de posibles casos aquí. Hoy no lo tenemos reportado, pero no debemos esperar hasta que tengamos casos positivos para cuidarnos



(Lea también: Dan de alta turista de 85 años que se curó de coronavirus en Cartagena)



¿Qué mensaje le envía a la comunidad?

Queremos hacerles ver que esto no es un juego. Tenemos que estar articulados. Tenemos 38 casos y dos están en cuidados intensivos. Tenemos que ayudarnos a todos los cundinamarqueses quedándonos en casa.



¿Cuántos casos de coronavirus hay reportados oficialmente en su municipio?

Hay 38 casos, dos están en cuidados intensivos. Los demás están en control de sus casos en casa.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET