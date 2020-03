El Dorado alista cierre; buscan hasta chárteres para sacar extranjeros

El aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá entró en la cuenta regresiva para cumplir el decreto presidencial de cierre de cielos por 30 días, con miras a ayudar a contener la propagación del nuevo coronavirus.



El freno temporal del tránsito de pasajeros internacionales, incluidos colombianos, obligó a las autoridades a desplegar un dispositivo de más de 500 personas por parte de la Aerocivil, Migración Colombia y Opaín.

Se pidió el apoyo de personal del Ejército para ejercer los controles sanitarios dentro y fuera de la terminal aérea en la que permanecen extranjeros y nacionales buscando conexiones internacionales y nacionales.



Además, se ubicaron 300 camas portátiles para que los viajeros descansen, al igual que estaciones con geles y agua.



“De manera periódica se desinfectan las camas y todas las áreas del aeropuerto”, le dijeron a EL TIEMPO voceros de Opaín. Y señalaron que ya están instaladas las 10 cámaras térmicas en lugares estratégicos para detectar la temperatura corporal, por grupos de hasta 800 personas en 10 minutos.



Aunque se habló de una veintena de vuelos que llegarían durante el puente festivo, tanto la Aerocivil como Opaín señalaron que es incierto el número exacto.



“Las aerolíneas están trabajando para coordinar con la gente y los gobiernos desde donde esperan partir, pero esa información puede estar cambiando de forma continua”, enfatizaron fuentes en El Dorado.

Personal del Ejército fue capacitado para apoyar los controles sanitarios dentro y fuera del terminal aéreo. Foto: Opaín

Contactos entre gobiernos

Y advirtieron que el cierre del espacio aéreo nacional no cobija al transporte de carga, porque se deben garantizar los insumos que el país necesita. “Pero sus tripulaciones deben cumplir con estrictos protocolos y medidas de bioseguridad”, señalaron.



Además, dijeron que en la normativa para el manejo de la contingencia se evalúa si habrá “excepciones humanitarias”, a las que se refirió el presidente Iván Duque.



EL TIEMPO estableció que Colombia y Suiza coordinan un vuelo chárter que llegaría desde Ginebra hasta Bogotá para sacar a ciudadanos de ese país. Sería operado por la aerolínea Edelweiss.



España también dialoga con Colombia para que, dado el caso, se autorice a Iberia a llevarse a ciudadanos españoles de regreso.



Fuentes de la industria aeronáutica señalaron que, a nivel de Cancillería, se explora la posibilidad de que haya vuelos humanitarios para traer a los colombianos que aún están en otros países. Pero desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hicieron saber que sobre este punto en específico aún no hay información oficial para divulgar.



La Cancillería no se ha pronunciado sobre este tipo de puente, que se haría con vuelos chárteres, tras acuerdos entre países.



A nivel consular hay líneas de atención disponibles para guiar a quienes están en otros países.



Se sabe que hay colombianos que están ‘varados’ por el cierre de cielos en países de la región, como Argentina o Perú, pero también se han identificado casos en Europa y Asia, regiones calificadas como críticas.



Turquía suspendió toda conexión aérea con Colombia desde este sábado.



EL TIEMPO les transmitió a las autoridades aeroportuarias el caso de una colombiana cuyo esposo viaja desde Escocia y espera llegar a Bogotá el domingo en la tarde.



“En estos casos, será sometido a los protocolos sanitarios y si no presenta síntomas, hay una línea de taxis contratadas para trasladarlo a que cumpla la cuarentena”, explicaron. Y agregaron que para quienes presenten síntomas hay niveles de confinamiento (doméstico u hospitalario) dependiendo el caso.



Avianca informó que han activado vuelos adicionales para movilizar pasajeros antes del cierre: “Desde el lunes suspenderemos vuelos internacionales y tendremos una operación doméstica reducida”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET​