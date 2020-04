Covid-19: Correo enreda a alcalde de Calarcá, suspendido por contrato

Se llama Luis Alberto Balsero Contreras, llegó al poder con el apoyo de la Coalición Calarcá para Todos-Cambio Radical y se convirtió en el primer mandatario en ser suspendido por un jugoso contrato vinculado a la emergencia del coronavirus.



Reporteros de EL TIEMPO hablaron con Abelardo Echeverri, el proveedor de los mercados que se repartieron en ese municipio del Quindío, y admitió que la firma que aparece estampada en un contrato por 396’951.000 pesos no es la suya.

Contraloría supervisa entrega de mercados en todo el país. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

En efecto, el comerciante suscribió un solo contrato, por 15 millones de pesos que, de un plumazo, se multiplicó por 26.



¿A dónde iban a ir a parar los 381 millones restantes?



El alcalde Balsero le dijo a este diario que él había delegado la contratación y que había ordenado una investigación interna exhaustiva.



Pero la evidencia no solo complica su situación, sino la de su secretario administrativo, José Wínser Garzón.



Por eso la Procuraduría Provincial procedió a suspenderlos de manera provisional mientras se adelanta la investigación. La razón: el procurador provincial, Juan Carlos Sandoval Izquierdo, y el contralor departamental, Luis Fernando Márquez, tienen evidencia que podría enredar a Balsero no solo disciplinaria y fiscalmente.

Con este documento se le notificó al alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero, que fue suspendido de su cargo por tres meses. Foto: Archivo particular

La denuncia

Se trata de un documento en el cual el proveedor señala que el alcalde se comprometió a arreglar el tema luego de que él se declaró sorprendido con la falsedad documental. Días después le llegó un correo con un papel para legalizar el contrato clonado, con la firma falsa.



“El señor alcalde Balsero estuvo en mi oficina y no supo darme explicación y se comprometió a darme una (...) Me llamaron para que firmara dos documentos que me habían enviado al correo. Oh sorpresa cuando imprimí y leí: me encontré con que eran documentos para legalizar el contrato que jamás firmé”, declaró el proveedor de los mercados.

Más casos

El documento ya está en manos de la Fiscalía, que el jueves en la mañana visitó los despachos de Márquez y de Sandoval recogiendo los elementos probatorios de la investigación, que se hizo en tiempo récord y se aceleró tras las revelaciones hechas por EL TIEMPO.



Para este viernes, el contralor general, Felipe Córdoba; el fiscal general, Francisco Barbosa, y el procurador general, Fernando Carrillo, tienen citada una rueda de prensa para revelar los primeros resultados de la revisión de cientos de contratos firmados al amparo de la emergencia sanitaria.

El contrato no fue publicado en el Secop y hay una posible falsedad en la firma del contratista, como él mismo lo denunció FACEBOOK

TWITTER

Barbosa ya envió una lista a sus delegados ante la Corte Suprema para que abran indagación contra varios gobernadores.



Y este diario estableció que, al menos en el Quindío, ya se reunió el Comité de Moralización y tomó otras decisiones de fondo. Por ejemplo, se evalúa la suspensión de un par de funcionarios en Armenia, en donde ya se congeló un contrato. Y hay otro en la gobernación, por 800 millones de pesos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com @UinvestigativaET